Директор Исаакиевского собора назвал слухи о передаче музея РПЦ "небезосновательными"

Николай Буров, директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", назвал небезосновательными слухи о передаче собора в ведение Русской православной церкви.

По словам Бурова, в одном из слухов идет речь о том, что распоряжение о передаче Исаакиевского собора уже подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает "Росбалт". Директор музея-памятника добавил, что никаких официальных документов в настоящее время у него нет.

"Эти слухи я начал получать еще до Нового года. Но я старался не сбить работу коллектива во время зимних каникул. Это напряженное время. К нам приезжает много детей со всей страны. Сегодня полдень первого рабочего дня, но никаких распоряжений у меня на руках нет", — заявил Буров.

Сегодня, 9 января, депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник направил губернатору города Георгию Полтавченко запрос с требованием сформулировать официальную позицию Смольного по вопросу возможной передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Николай Буров выразил надежду, что в скором времени ситуация с передачей собора прояснится.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко собирается передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, однако Буров тогда опроверг информацию, что Смольный уже поставил его в известность об этом.

Петербургская епархия РПЦ в 2015 году заявила о притязаниях на Исаакиевский, Смольный и Сампсониевский соборы, а также на Спас-на-Крови. РПЦ также заявляла о намерении обжаловать решение губернатора Георгия Полтавченко относительно Исаакиевского собора.

В феврале 2016 года РПЦ получила в безвозмездное пользование Смольный собор, а позднее и Сампсониевский. В мае 2016 года Русская православная церковь просила премьер-министра России Дмитрия Медведева посодействовать в возвращении церкви Исаккиевского собора и Спаса-на-Крови.