Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

От Петербурга до деревни Большие Колпаны, где находится экстремальная трасса Land Rover Experience Гатчина, езды чуть менее часа – 60 км по Киевскому шоссе. Всю дорогу погода радовала ярким солнцем и почти майским теплым воздухом. Так выглядел полигон перед заездом. В Гатчине, в отличие от северных районов Ленобласти, снег почти сошел, и участники смогли испытать почти все препятствия полигона.

Едва участники тест-драйва – более 20 специалистов в сфере Digital и IT-технологий и корреспондент «Санкт-Петербург.ру» – согрелись на солнышке, скинув зимние шарфы и шапки, у небесной канцелярии изменились планы. Буквально за пять минут небо затянулось серыми облаками и поднялся порывистый зимний ветер.

Land Rover vs глобальное потепление

О том, почему капризов погоды стало больше, рассказал ученый-астроном, член Международного астрономического союза, сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров. Перед заездом он выступил с уже полюбившейся лекцией о глобальном потеплении и о том, почему в новой климатической реальности внедорожники Land Rover станут особенно актуальным транспортным средством.

Вначале ученый показал видео с минувшего тест-драйва. «Видите, внедорожник проходит водную преграду. Я не случайно демонстрирую эти кадры, – начал выступление Гончаров, после чего пояснил, в чем будет выражаться глобальное потепление. – Это не только повышение температуры по всей земле. Поднимется и уровень океана, станет больше дождей. Ледники – не норма для нашей планеты. Если станет теплее, то природе в целом станет лучше. На большей части суши возникнут моря и болота – до трех метров в глубину. Но за 50 лет мало что поменяется – еще наши внуки будут жить в тех же условиях, что и мы. А в далеком будущем внедорожники Land Rover станут одним из оптимальных средств передвижения».

Ученый представил графики и пояснил, что сейчас далеко не самый теплый период жизни планеты Земля, а смена теплых и холодных периодов, как и многое в природе, – циклична. На обстановку на Земле влияют Солнце, повороты земной оси и изменения формы орбиты. Это циклы Миланковича, что составляют около 30 тыс. лет.

Георгий Гончаров показал снимки тающей вечной мерзлоты Сибири – она уже испещрена воронками и озерами. «Уровень океана может подняться из-за этого, а не из-за таяния ледников, –сообщил ученый и продемонстрировал карту будущего нашей планеты. – Кто еще не посетил Париж – спешите. Хельсинки – отличное место для аквалангистов, вся Венгрия – живописное озеро. Останутся участки высокогорной суши. Но многие из этих морей будут очень мелкие – можно будет пройти экскурсионный маршрут на Land Rover по болотистому Парижу, Берлину, Будапешту… Правда, ученые могут ошибаться – это радостно, поскольку, если мы не выйдем из ледникового периода, все будет также как теперь».

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Мы поинтересовались, какие дополнительные функции должен обрести внедорожник, чтобы отвечать новым климатическим требованиям. «Климат уже стал более переменчив. То солнце сияло, то снег – эти явления будут только нарастать. В связи с затоплениями недвижимость упадет в цене. Так вот Land Rover, помимо высокой проходимости в экстремальных условиях, должен будет стать и полноценным домом на колесах. Нужно готовиться к кочевому образу жизни. Я думаю, в будущем эти функции предусмотрят», – ответил астроном.

Внедорожная трасса в объективе

Между тем участники начинают заезд по весеннему бездорожью. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» решил понаблюдать за происходящим уже не из салона Land Rover, а проследить за экстремальным маршрутом в полевых условиях. Пробираясь по буеракам и грязи (что естественно для внедорожника, но весьма печально для обуви), мы фиксировали заезд на фотокамеру.

Два британца, едва обсохших от трясины, но уже готовых к новым заездам.

А так выглядит спуск под углом 40о. Когда находишься в салоне, эти горки кажутся обрывами. Водителям, как правило, трудно представить, что в данной ситуации не нужно делать резких движений, усиленно жать на педаль тормоза или цепляться за руль. Land Rover самостоятельно регулирует спуск и делает это очень плавно.

По всему извилистому маршруту, от препятствия к препятствию, идет скользкая грязевая колея.

Условия для езды объективно ужасны: как правило, на размытой дороге авто заносит или идет пробуксовка. В случае с Land Rover все иначе. В предыдущих репортажах мы писали об ощущениях пассажира: машина проходит колею будто ровное шоссе. Со стороны впечатления схожи: внедорожник ровно, можно сказать вальяжно, идет по скользкой грязи.

А здесь… нет, фотограф не завалил горизонт.

Просто автомобиль идет на уклон 40о. Это то самое препятствие, что обычно приводит автомобилистов в состояние паники: в салоне обстановка воспринимается так, будто ты висишь параллельно земле. Водители хотят срочно что-то делать с педалями, с рулем: одним словом, инстинкт самосохранения в действии. Паника, как правило, переходит в восторг, когда Land Rover предвосхищает психофизиологию человека и уверенно выходит из препятствия.

«Умная» электроника внедорожника заточена так, чтобы в любых обстоятельствах сохранить нервы водителя и не покорежить автомобиль.

Интересно наблюдать за работой подвески в момент прохождения препятствия. На снимке горизонтальное вывешивание.

Высота подвески у каждого колеса своя: в нашем случае правое переднее колесо выдвинулось, дабы «нащупать» уровень поверхности. У машины будто вырастает нога и внедорожник сохраняет устойчивое положение в пространстве – несмотря на ухабы, кузов параллелен горизонту.

А так автомобиль держится на бруствере.

Положение внедорожника напоминает кадр из приключенческого кино – колеса в воздухе, машина должна сорваться. Но ничего подобного не происходит – белоснежный Range Rover одним плавным пружинистым движением обретает опору и движется дальше.

Как любое исключительное явление, завораживает ход автомобиля по водной преграде.

Подобно североафриканскому гиппопотаму, будто в родной среде обитания, мощный Range идет по воде, неизменно вызывая радость у водителей.

Директор полигона Никита Зубков сообщил, что в прошлогодние заезды водную преграду приходилось закрывать – в водоеме поселилась утка и вывела утят. К покою пернатого семейства отнеслись с уважением. Этой весной утиная пара тоже нашла здесь комфортный уголок, так что в этом сезоне водная трасса устроена с учетом утиных интересов.

Автомобиль выходит из импровизированного болота и заходит на второй круг. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» идет согреваться горячим кофе.

Увидеть своими глазами и испытать трассу внедорожного вождения легко. В любое время можно записаться на курс онлайн или по телефону 8-800-77-00-828. Полигон Land Rover Experience Гатчина работает ежедневно, с 10 до 19 часов. Автолюбителей старше 21 года и со стажем вождения до двух лет ждет бесплатный полуторачасовой ознакомительный курс.

Фото: Ольга Головина

Игорь Егоров, IT-директор американской IT-компании

- Я за рулем лет 25, вожу достаточно активно. Правда, не по бездорожью, но это было очень интересно. Мы проходили, горку, диагональное вывешивание, ступеньки – очень понравилась такая затея. Конечно, инстинкты особенно протестовали на боковом уклоне – хотелось срочно выворачивать руль.

Ренат Искандаров, АЭМ Технологии (ГК Росатом)

- Мне очень понравилась трасса: эти необычные уклоны и возможности машины. Потому что в некоторых ситуациях есть ощущение, что ты не доверяешь такому углу, уклону и глубине брода. Но машина делает все за тебя, хотя хочется нажать на газ, что-то начать делать – то, что от тебя, в общем-то, не требуется.

Елена, компания, специализирующаяся на дизайне текстиля в интерьере

- Самое главное в этих машинах то, что вы можете ехать по любой дороге. Эти склоны вверх-вниз, колея достаточно глубокая, а ты не цепляешь ничего. Эта машина – я ездила на Discovery, поразила, удивила и восхитила. Кроме колоссального удовольствия ничего не скажешь. По такому бездорожью мало кто ездит – ни один «паркетник» подобные препятствия не пройдет. Я покупала три месяца назад машину и, если бы знала о возможностях Land Rover, купила бы именно его – выбор был бы очевиден».

Алексей Горшин, руководитель отдела разработки «Хорошая связь»

- Все было прекрасно! Необычно то, что я сам бы так не поехал – не рискнул бы. Не ожидал таких возможностей от автомобиля. На Discovery мы проезжали по воде – и это очень впечатляет. Отмечу, что для таких габаритов у машины очень хороший обзор. Мне есть с чем сравнивать, я ездил на «паркетниках» – там обзор значительно хуже.