Как Дарвин и принц Чарльз: заговорить на английском не хуже известных британцев

Чарльз Дарвин, Стивен Хокинг, принц Чарльз, Хью Лори, Стивен Фрай – что объединяет этих известных британцев? Все они окончили Кембриджский университет. Хотите быть, как принц Чарльз? Поступить в Кембридж возможно, но очень и очень сложно, а вот заниматься английским по Кембриджской методике – реально.

В школе английского BIS, где занимается корреспондент «Санкт-Петербург.ру», обучающие программы выстроены по многоуровневой системе в соответствии с Кембриджской коммуникативной методикой. Сегодня она используется во всех мировых прогрессивных образовательных центрах и является наиболее эффективным средством изучения иностранных языков.

В основе метода, как ясно уже из названия, лежит коммуникация. Цель его – снять страх перед живым общением. Доля разговора на иностранном языке на наших занятиях составляет 90%-100% времени. Когда перестаешь опасаться, что сделаешь ошибки и тебя не поймут, найти общий язык в чужой стране просто, даже имея словарный запас не более тысячи слов и воспроизводя лишь стандартные грамматические конструкции. Проверено опытным путем: в ходе отпуска на Кипре.

В рамках нашего курса в школе BIS мы не воспроизводим механически упражнения, а учимся свободно говорить, а затем – я надеюсь – и думать на английском. Как нашему преподавателю Эрику удается это? На занятиях мы ведем действительно увлекательные беседы, а порой и дискуссии, с соседом по парте, а чаще – всей группой. Если мы и выполняем задания, то такие, которые включают не только память, но и логику, умение мыслить образно, аналитически. Например, ищем ошибки, сравниваем и сопоставляем фразы. Бывает играем в игры: наверняка вы знаете игру «Крокодил» – мы объясняем и угадываем слова на английском. Так еще веселее, поверьте. И легче запоминаются новые слова.

«Открой свой разум» – «Open your mind» – призывают нас своим названием учебники. Это учебные пособия одного из крупнейших и известнейших в мире издательств «Макмиллан», основанного в 1843 году. В свое время к его услугам прибегали Редьярд Киплинг, Чарльз Кингсли, Томас Харди. Специализация издательства – учебная литература для изучающих английский язык. Электронные версии учебников школа BIS предоставляет бесплатно.

По одному учебнику – Student`s book – мы занимаемся в классе: говорим, пишем, выполняем тесты, слушаем носителей языка и смотрим видео. По другому – Work book – работаем над языком дома. Знаете, это так приятно вновь делать «домашку». «Любимый, помой посуду сам – у меня домашнее задание по английскому», – по вечерам я люблю погружаться в рабочую тетрадь – и это всегда веский аргумент для мужа.

Аудитория школы BIS. Фото: instagram.com/bis_school

«Open your mind» для уровня Intermediate – это не просто учебник по английскому языку, это скорее книга по психологии общения и путеводитель по системе общечеловеческих ценностей. Каким вы были в школе – задирой, спортсменом или ботаником, кем хотели стать, какие ароматы напоминают вам о детстве, кем работаете сегодня и как организовываете свое расписание, что думаете о политической обстановке и технологическом процессе, как реклама помогает бизнесу – у каждого урока особая тема. И рассуждать в рамках темы любопытно и полезно не только при изучении иностранного языка, но и для общего развития.

Выполнять задания по «говорению» и вести дискуссии удобно – наша группа состоит менее чем из десяти человек. BIS делает ставку на небольшие по количеству группы студентов. Так гораздо удобнее общаться, раскрываться, а преподаватель может уделить внимание каждому студенту.

Как журналист «Санкт-Петербург.ру», поборов страхи, отправился «оживлять» детские знания английского в школу BIS:

Школа BIS руководствуется европейскими стандартами. Все учебные программы и уровни, существующие на курсах школы, приведены в соответствие с общеевропейской системой оценки знания иностранных языков Сommon European Framework.

По окончании каждого уровня ученик получает Сертификат школы BIS. Конечно, для этого нужно сдать тест по итогам курса. Здесь вам задания и на знание грамматики, и на понимание лексики, и на владение устойчивыми фразами и специальными оборотами. Так преподаватель сможет оценить ваши знания, а вы сами – достигнутый результат.

Школа BIS на Дне Папы. Фото: vk.com/bisenglish

Признаюсь честно, в моем тесте было достаточно ошибок. Сказывается долгое отсутствие практики до начала занятий в школе BIS. Страх общения на иностранном языке прошел, но хочется превратить свой уровень знаний, который я условно называнию «складывание слов в предложения», в мышление по-английски. Хочется не задумываться на несколько секунд, силясь вспомнить подходящее слово, а свободно владеть небанальной лексикой. Хочется понимать иностранную речь не через слово, а целиком. Поэтому я приняла решение, что не буду останавливаться на достигнутом и продолжу занятия английским. И продолжу их, конечно, в BIS – ведь результат на лицо.