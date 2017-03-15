Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

Первая неделя весны обескураживает погодными сюрпризами, а «Санкт-Петербург.ру» снова тестирует британские внедорожники на полигоне Land Rover Experience в Гатчине. Цель – новые вершины внедорожного вождения и неизведанные препятствия. Сегодня мы впервые окунем надежных «британцев» в озеро, что украшает полигон зеркальной гладью спокойных вод – возможность появилась с первыми лучами мартовского солнца. Кроме того, сегодняшний заезд обещает не только скачок адреналина, но и рост интеллектуального капитала в компании писателя и ученого.

Пока первая группа автолюбителей набирается бодрости за чашечкой кофе и морально готовится к опасностям внедорожной трассы, мы побеседовали с директором полигона Никитой Зубковым об эволюции и развитии марки Land Rover, а также о личном опыте общения с внедорожниками.

Никита, расскажите, сколько лет вы управляете полигоном и как познакомились с маркой Land Rover?

- На полигоне Land Rover Experience я работаю уже шесть лет, а в качестве директора – год. Но внедорожным вождением и автомобилями Land Rover увлекся гораздо раньше. Мне оказались близки, а позднее – необходимы ощущения, когда попадаешь в экстремальные ситуации и понимаешь, что сейчас все зависит только от тебя. Теперь мое хобби стало работой. Так вышло, что интерес к офф-роуду связал меня с маркой Land Rover. Выбор был очевиден – по совокупности возможностей и по личным ощущениям, автомобили этой марки полностью отвечают требованиям как при внедорожном вождении, так и при движении по дорогам общего пользования. Знаете, мое первое знакомство с ними напомнило цирковое представление, когда на твоих глазах из шляпы достают кролика. Ты понимаешь: такого быть не может, здесь какой-то подвох… Но чудеса происходят здесь и сейчас, на твоих глазах!

И тут вдруг тебе представляется возможность стать этим самым фокусником – отказаться я не мог.

Понравилось удивлять?

- Нет, не я удивляю – автомобиль это делает. Я только настраиваю посетителей на чудеса.

Директор полигона Land Rover Experience Никита Зубков. Фото: «Санкт-Петербург.ру»

В чем технологические особенности Land Rover?

- Наши автомобили имеют полный привод, бездорожье – это их конек. Особое внимание стоит уделить системе Terrain response. Она позволяет перенастраивать автомобиль под тот тип поверхности, по которой вы перемещаетесь. Выбирая ту или иную программу, вы можете перестраивать автомобиль для движения по скользкой поверхности, либо для езды в глубоких колеях. Если попадаете на участок пути с глубоким сухим песком, то и для таких случаев есть своя программа. Для динамичной, скоростной езды есть свои настройки, для движения на сверхмалых скоростях – свои.

Вкратце это можно объяснить так: вы сидите в офисе, в деловом костюме. Вдруг вам звонит супруг и зовет в ресторан, дескать – случай есть. А вы понимаете, что одеты совсем не по случаю. Так вот Terrain response – это волшебная кнопка, для того чтобы чудным образом ваш офисный костюм превратился в прекрасное вечернее платье. Глубина перестроения Land Rover как раз такова: из одного автомобиля вы получаете совсем иной с другими задачами и характеристиками. Таким образом машина подстраивается под обстоятельства благодаря технологиям, которые работают в режиме реального времени.

Некоторые из наших автомобилей оснащены пневмоподвеской. Это дает возможность варьировать положения по высоте и клиренсу для комфортной посадки и высадки, для езды по дорогам общего пользования и, конечно же, для офф-роуда. Расширенный режим работы подвески позволяет увеличить дорожный просвет в тех ситуациях, когда не хватает штатного клиренса автомобиля. Суть в том, что даже если мы «посадим» машину в сугроб или болото, она вас не бросит, а сможет приподнять до 35 мм вверх, а если и этого мало, то второй раз еще на столько же. Суммарно уже давая дорожный просвет до + 70 мм. То есть автомобиль дает водителю право на ошибку при выборе траектории движения на слабых грунтах. Технологии контролируют ситуацию во всем: в глубине колеи, в стабилизации авто на скользкой дороге и др.

Выходит, что Land Rover может вполне обойтись и без водителя?

- Автомобили Land Rover в состоянии осуществить самостоятельно безопасный выезд с парковки, двигаться в потоке автомобилей при помощи адаптивного круиз-контроля, выдерживая дистанцию до впереди идущего транспортного средства, вплоть до полной остановки. Самостоятельно определять свободное место для парковки и заезд в него.

Наверное, знаете, есть гуглмобили, которые в принципе могут ехать сами – как раз технология, о которой вы спросили. Но в Land Rover так не делают. Почему? Чтобы не лишать владельца удовольствия от вождения.

Каким изначально задумывали эту марку авто? Как эволюционировал автомобиль?

- Land Rover в его современном виде родился из сочетания случайностей, которые привели марку к успеху. Дело было после войны. Стали нет, но есть много алюминия – его заготовили на военные нужды. Тогда пришла идея изготовить алюминиевый кузов, который оказался легче. И вот создали первый автомобиль, даже без названия – серия 1. Безымянный автомобиль потихоньку эволюционировал в серию 2, позднее – серию 3, до тех пор, пока не создали Land Rover Defender. Вспомните, фильмы про Африку, Южную Америку и приключения – все с его участием. Мы были давно знакомы с этой маркой, даже не зная, что это. Автомобиль марки Land Rover уже тогда ассоциировался с приключениями. Затем был легендарный Camel Trophy.

Действительно, Land Rover доказывал и проявлял себя именно в условиях Африки и Южной Америки. Были забавные курьезы и ошибки. Например, производители выпустили колеса из натурального каучука, которые в Англии прекрасно себя демонстрировали. Но кто же знал, что термиты просто обожают каучук. В итоге, они сожрали все покрышки – колеса пришлось срочно переделывать. Это все цепь случайностей, которые позднее приводят к результату.

Интересно, в начале пути создатели могли себе представить такое развитие технологий?

- Даже если бы десять лет назад я рассказал о технологиях, которые появились сейчас, они бы попали в разряд научной фантастики. Я их могу до вечера перечислять. Современное развитие марки идет в сторону роста динамики и экономии ресурсов. Нововведения появляются постоянно.

Помните ощущения, когда мы едем на подъем, – что видите? Только небо, капот, а дальше – неизвестность. Дискомфорт чувствуете, правда? Так вот есть технологии, где специальные камеры снимают ту часть дороги, которая не видна водителю, а вы видите лазерную проекцию того, куда едете, – технология «прозрачный капот».

Множество сверхсовременных технологий подвластны вам, чтобы суммировать опыт инженеров Land Rover, тех людей с легендарного Camel Trophy, которые годами просидели в снегах, болотах, в песках, и виртуально передать его вам. Представьте, что такой человек сидит у вас в машине. Вы попали в сложные условия, а он как бы говорит: это ерунда – включай вот это, отключай то, сейчас проедем! Вы меняете настройки авто в Terrain response, что-то еще включаете по мере надобности и легко проезжаете там, где другие пасуют.

То есть автомобиль подстраивается под психофизиологию человека?

- Совершенно верно. Есть технологии, которые активно помогают. Например, контроль слепых зон. Если водитель случайно выехал из своей полосы, на авто загораются сигнализаторы. Машина сама видит, есть ли другие автомобили рядом – даже если сам водитель не может их заметить в слепой зоне. Стереокамера видит полосы и руль слегка вибрирует, а в некоторых случаях плавно возвращает автомобиль на полосу. Это связано и с системой контроля усталости водителя: уставший водитель редко и резко поворачивает рулевое колесо. Компьютер отслеживает и запоминает движения и, если, по его «мнению», вы устали, он подскажет, что лучше остановиться, отдохнуть, выпить чашку кофе.

Фото: «Санкт-Петербург.ру»

Расскажите подробнее о технологической начинке автомобилей. В каких условиях они используются?

- Land Rover может быть оснащен системой All terrain progress control (ATPC), она работает как круиз-контроль, но на низких скоростях, позволяя водителю сосредоточиться на рулении и поддерживая заданную целевую скорость. В любую горку она добавит тяги, а на спуске – будет оттормаживаться, с учетом сцепления каждого отдельного колеса.

Для облегчения прохождения поворотов автомобиль может быть оснащен системой перенаправления вектора крутящего момента. Это можно сравнить с разворотом гусеничной техники. На скользких поверхностях или на песке Land Rover действует по тому же принципу: в повороте внутренние колеса импульсно оттормаживаются, а на внешние колеса добавляется крутящий момент.

Технология Wade Sensing позволяет визуально контролировать проезд водных препятствий: в автомобиле есть эхолоты, которые определяют глубину и выводят информацию на монитор. И все это происходит в режиме реального времени.

Как я уже говорил, новые технологии позволяют экономить ресурсы, способствуют меньшему загрязнению окружающей среды. Так вот недавно созданный двигатель Ingenium – легкий, экономный и очень тяговитый. Цельноалюминиевые несущие кузова обеспечивают столь необходимую жесткость на кручение при езде по бездорожью.

Для чего же автомобилю столько «наворотов»?

- Благодаря широкому диапазону настроек автомобиля есть тот самый запас возможностей, который дает уверенность в любых условиях вождения. Все применяемые технологии, системы в автомобиле Land Rover работают на то, чтобы подстроить машину под условия вождения здесь и сейчас, дабы избежать неприятных сюрпризов. Все это может пригодиться в любой момент.

По воде и косогорам - как по Невскому

Что ж, самое время оценить тот самый запас возможностей на экстремальной трассе. После вводного инструктажа от Никиты Зубкова на старте нас ожидал Range Rover Sport – настоящее авто представительского класса, воплощение элегантности ультрасовременного горожанина и духа спортивных состязаний.

Наш автомобиль оснащен полным офф-роуд пакетом, и перед заездом инструктор Елена демонстрирует пять режимов системы Terrain response. «В зависимости от условий, выбираем одну из поднастроек на мультимедийной панели управления. Если мы едем по обычной дороге, смело выбираем General program. В этом случае все решения принимаете вы, а машина лишь иногда вам помогает. Если же вы отправились в путь по оледенелой дороге, выбираем программу «Снег-трава-гравий» - тогда автомобиль включает 95% электроники – она позаботится о вашей безопасности. Если дороги превратились в грязевую кашу, режим «Грязь-колея» даст еще больше мощности для пробуксовки. Режим «Песок» - для барханных песков или, в условиях Петербурга и Ленобласти, для песчаных дюн. Последний, с двумя режимами раздаточной коробки: «Камни, малый ход». На нем автомобиль легко проедет по бревнам или карельским скалам и перевалам. И конечно же, наш незаменимый помощник - система Hill descent control для езды по косогорам», – поясняет инструктор, ловко переключая меню электронного дисплея.

Фото: «Санкт-Петербург.ру»

В начале движения можно было почувствовать, как наш Range Rover Sport плавно приподнимается. Подвеска изменилась – начинаем маршрут по извилистой колее в снежно-грязевой мартовской каше. Единственное, о чем сожалеет инструктор: на горках, которые автомобиль ловко преодолевал в январский заезд, оттаяла ледяная корка. Значит, виртуозной езды по скользким ухабам сегодня оценить не придется. «Сейчас будем заезжать на уклон 25◦. У нас пониженный ряд, включаем «Снег-трава-гравий» – электроника нам не повредит, поскольку она реагирует на ситуацию гораздо быстрее», – направляет Елена. Заезжаем на 2/3 горы и останавливаемся – автомобиль послушно ждет распоряжений. Решаем ехать назад – автомобиль бережно спускает нас к подножью. Главное – прямо держать руль и почти не трогать педали. Что примечательно, это почти основное требование нашего внедорожника на экстремальной трассе.

С той же легкостью проходим препятствие «горизонтальное вывешивание», а также парочку пугающих, но столь любимых инструкторами, препятствий: спуск 35◦ и боковой уклон. Интересно наблюдать за работой и звуками автомобиля: в режиме «грязь-колея» он почти как в боевике начинает уверенно «реветь», демонстрируя мощь двигателя, в режиме «снег-трава-гравий», наоборот, – умеренное «жужжание» и сиюминутную, но мягкую реакцию любые сюрпризы под колесами. Машина будто «обманывает» дорогу и все время предвосхищает реакции водителя. Остается наблюдать за мерцанием «умных» датчиков на дисплее.

«По факту, в мире бездорожья всего пять препятствий: спуск, подъем, колея, брод и боковой уклон. Последнее - самое опасное, поскольку можно сорваться и перевернуть машину, – поясняет особенности нашей трассы инструктор. - Побалуемся немного – заедем на ступеньки. Выбираем «Камни – малый ход» или «Грязь-колея». Плавно газуем – проехали!»

Фото: «Санкт-Петербург.ру»

А вот препятствие, которое мы ждали еще с зимы, – водная преграда. Включим сенсорный датчик – и на мониторе показывается глубина брода. Елена предупреждает, что при проходе брода окна всегда открыты. Подобно амфибиям, петляем по озеру, пугая его обитателей, едва очнувшихся от зимы. Бурные волны, живописные камни, водоросли – красота. Но инструктор не советует расслабляться: «Заехать в брод – полдела, выехать всегда сложнее. Так, едем прямо, разворот – следим за глубиной. Плавно заезжаем на берег и откроем двери, дадим воде немного стечь». С яркими эмоциями возвращаемся на базу, где нас ждут новые интеллектуальные приключения.

Эволюция автомобилей и мифы топливного рынка

В уютном административном здании полигона нас ждут писатель-фантаст Эльдар Сафин и ученый-астроном, член Международного астрономического союза, сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров с лекцией о том, на сколько хватит нефти на Земле.

Писатель Эльдар Сафин. Фото: «Санкт-Петербург.ру»

Эльдар Сафин провел небольшую экскурсию по истории автомобилестроения, от середины XVIII века, когда появились первые паровые машины, до настоящего времени. «Долгое время автомобили являлись скорее дорогими игрушками, поскольку вся инфраструктура была заточена на конный транспорт. И только в XX веке автомобиль стал полноценным транспортом. Сейчас также потихоньку развивается рынок электромобилей – все дело снова в инфраструктуре, – вещает писатель. - Что интересно – в 60-70-х годах развитие автомобилестроения шло на увеличение скорости и долговечности. Однако долговечность привела к тому, что новые авто перестали покупать. Тогда производители пошли на хитрость и начали понемногу снижать этот показатель. Как раз в этот период автомобили из вытянутых и жестких превратились в «дутые».

Много трансформаций пережили автомобили, чтобы прийти к современному разнообразию, вплоть до электромобилей и гибридов. По словам Эльдара Сафина, в будущем возможно даже развитие ядерных двигателей, которые можно будет переставлять с одного автомобиля на другой, поскольку срок жизни такого движка от 200 до 300 лет. Более того, и сейчас, и в перспективе автомобилестроение останется полигоном отработки высоких технологий. В этом мы уже успели убедиться на примере киберначинки современных Land Rover. Тем не менее, Сафин уверен: когда машин станет слишком много, начнется тенденция к совершенствованию общественного транспорта.

«Вырастут налоги на владение автомобилем и, подобно лошадям и яхтам, они станут элитарным продуктом, доступным лишь очень состоятельным людям. Поскольку ресурсы нефти и газа тоже ограничены, углеводородное топливо в перспективе также будет дорожать. Конечно, изобретут различные аналоги, но едва ли дешевые в производстве», – подытожил он.

С последним тезисом вызвался поспорить Георгий Гончаров. Ученый поделился с участниками заезда научными открытиями последних 20-30 лет. «Когда космические аппараты достигли планет-гигантов: Юпитера, Сатурна и Нептуна, стало понятно, что они состоят из фантастического объема углеводородов, в том числе метана и мазута. Что характерно, каждый пролет аппарата сопровождался падением цен на нефть. Почему? Просто ученым-нефтехимикам стало очевидно, что нефтепродукты образуются в неживой природе, и Земля не исключение. Те нефтяные месторождения, которые человечество разрабатывает сейчас, на самом деле – детская песочница! Подтверждение тому – новые газовые и нефтяные месторождения, о которых почему-то не знали ранее», – поясняет Гончаров.

В своем захватывающем монологе, с демонстрацией графиков и 3D моделей, ученый показал, что на Земле идут те же химические процессы, что и на гигантских планетах Солнечной системы, а «новую» нефть в скором времени найдут на стыках материков и океанов. «Земля – это «клокочущий котел». Просто бурить придется глубже», – убежден Гончаров. По его словам, реального запаса нефти и газа на Земле хватит аж на 300 тыс. лет. «То есть, все углеводородные спекуляции – настоящая фикция! Вывод, который можно будет сделать на основе последних научных открытий, очевиден – цены на нефть и газ будут падать», – подытожил ученый. Что ж, для нынешних и будущих владельцев Land Rover новость внушает оптимизм – их автомобили еще 300 тыс. лет будут получать первоклассный дизель.

Так, получив новые впечатления и вооружившись научным знанием, возвращаемся обратно в Петербург.

Фото: «Санкт-Петербург.ру»

Полигон внедорожного вождения Land Rover Experience находится в 60 км от Петербурга по Киевскому шоссе, в деревне Большие Колпаны, близ Гатчины. Выбор места для внедорожного полигона, в лучших традициях легендарных соревнований Camel Trophy, очевиден: местность отличается «коварным» рельефом, вокруг буераки, леса и водоемы Гатчинского района. Все то, что создает условия вождения на грани возможностей.

Освоить науку внедорожного вождения просто: записаться на курс можно в любое время здесь http://www.landrover.ru/experience/gatchina/index.html, онлайн или по телефону 8 800 77 00 828. Полигон работает ежедневно, с 10 до 19 часов.