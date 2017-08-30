Land Rover Experience: опасности трансамазонской магистрали в Гатчине

Трансамазонаская магистраль – дорога, которая существует как транспортная артерия лишь на карте. По факту, это просека протяженностью 5500 км, что пролегла через первозданный амазонский лес. Отсутствие дорожного покрытия, непролазные канавы и болота, размытый грунт, полностью непригодный для перемещения – таковы основные характеристики «трассы». Когда-то магистраль задумывали как главную транзитную артерию Бразилии, которая поднимет экономику страны до небывалых высот. Амбициозный проект с треском провалился: магистраль из-за сложных грунтов и рельефа местности не смогли достроить. Она так и осталась лентой красной земли в сердце амазонского леса. Тогда никто не предполагал, что этот проект станет первой трассой для офф-роуд соревнований и прообразом современных учебных трасс внедорожного вождения Land Rover Experience.

В 1980-х трансамазонская магистраль в Бразилии привлекла к себе любителей автомобильных приключений, которые увидели в ней идеальные возможности для преодоления себя в экстремальных условиях. Тогда здесь состоялась первое офф-роуд соревнование на джипах. Позднее этот вид приключений обрел всемирную известность под названием Camel Trophy, а его главными героями и бесстрашными испытателями стали британские внедорожники Land Rover.

Сегодня части трансамазонской магистрали можно встретить в разных городах мира – это учебные трассы внедорожного вождения Land Rover Experience. Впервые такие появились в Англии. В России сейчас два внедорожных полигона: в Москве и под Петербургом в Гатчине - оба работают по английской франшизе.

Учебная внедорожная трасса в Гатчине расположилась в 60 км от Петербурга по Киевскому шоссе, неподалеку от жилого массива деревни Большие Колпаны. Сегодня это единственная на Северо-Западе страны школа внедорожного вождения. В свое время создатели обратили внимание на возможности ландшафта – холмы, глинистые грунты и пересохший карьер. Выбор места был очевиден. Буквально через несколько лет после запуска проекта, будто по милости природы, из-под земли забили теплые природные ключи. Карьер заполнился водой и стал не только живописным водоемом, но и самой любопытной частью внедорожной трассы – водной преградой.

Трасса представляет собой организованную полосу из пяти основных препятствий: езда под уклон, езда в гору, боковой уклон, движение в колее, горизонтальное вывешивание и брод. Трассу дополняют природные буреломы и канавы. Кроме того, внедорожник можно «загнать» на крутые бетонные ступеньки, качели из бревен, бруствер, знаменитые еще с южноамериканских соревнований «слоновьи шаги» и любимую всеми без исключения гостями внедорожного полигона – водную преграду. Настоящее стихийное бездорожье представлено на лесном участке с реальной проселочной дорогой, где есть скользкая и глубокая колея, топкая грязь, лужи, а также резкие повороты с перепадами высот под колесами – хрестоматийная «трасса», которую можно встретить в любой российской (африканской или южноамериканской) глубинке.

Так гатчинский Land Rover Experience в лучшем виде воссоздает те самые условия дорожной непроходимости амазонского леса. Разница в природных нюансах и, конечно же, в безопасности – курс внедорожного вождения идет под руководством опытного инструктора международного уровня.

Современные модели Land Rover, от кузова до архитектуры двигателя и сложнейших электронных систем, – это квинтэссенция опыта участников соревнований Camel Trophy, что почти 40 лет демонстрируют чудеса езды по самым немыслимым, с точки зрения проходимости, маршрутам. Идею Camel Trophy инженеры-создатели Land Rover выразили в технологических решениях. Чтобы автомобиль не просто мог проходит препятствия, но был легким и маневренным, экономно расходовал топливо, а также сохранял абсолютную безопасность и комфорт водителя.

Конкретно эти решения и технологии в полной мере можно оценить в условиях трассы Land Rover Experience, а сам учебный полигон заточен на максимум возможностей британского внедорожника. По этой причине автомобили других марок, что создавались в иных концепциях и для других целей (будь то гонки или обычная езда по городу и пригородам) попросту не справятся с трудностями гатчинской трассы. Потому на старте заезда предусмотрительно установили табличку: Land Rover only.

На учебно-тренировочной трассе Land Rover Experience в Гатчине гости могут испытать любые внедорожники из представленной модельной линейки. Среди них новейшая модель Land Rover Discovery последнего поколения, Range Rover, Range Rover Sport и Discovery Sport, а также Range Rover Evoque. Поскольку главный конек Land Rover – бездорожье, то все автомобили полноприводные. Часть обладает пневматической подвеской, что помимо комфорта дает возможность регулировать клиренс в зависимости от дорожных условий. В свою очередь каждая модель оснащена собственными ноу-хау, которые максимально выражают идею и статус внедорожника.

Первое, с чем предстоит ознакомиться гостям-автомобилистам за рулем Land Rover, – система Terrain Response. Ее задача состоит в том, чтобы оптимизировать ходовые качества автомобиля, отстраивая отклик двигателя на действия педалью акселератора, изменяя настройки трансмиссии, степени блокировки дифференциалов, настройки противобуксовочной системы и подвески для достижения необходимых параметров, обеспечивающих безопасность, проходимость и комфорт. В любом из выбранных режимов в этой системе водитель получает автомобиль, полностью интегрированный под конкретные условия движения. При этом на автомобилях, оснащенных системой Terrain Response-2, есть возможность пользоваться ею в автоматическом режиме.

Еще одна офф-роуд разработка – система All Terrain Progress Control (ATPC), которая работает на низких скоростях (от 1,8 до 30 км/ч) и помогает водителю поддерживать стабильную скорость в сложных условиях – а только такие и есть на внедорожной трассе в Гатчине. Система позволяет водителю сконцентрироваться на рулении и маршруте, не заботясь о том, что сейчас мешает и скользит под колесами. В некоторых автомобилях эта функция выделена в отдельный интеллектуальный режим для старта на скользкой поверхности Law Traction Launch.

Одно из наиболее адреналиновых препятствий внедорожной трассы – езда под уклон 45°. На нем водителю предстоит познакомиться с запатентованной разработкой Land Rover – системой Hill Descent Control (HDC), которая поможет плавно и уверенно спуститься с опасного косогора. Помощь заключается в том, что система затормаживает каждое колесо автомобиля по отдельности, с учетом его собственного коэффициента сцепления, позволяя осуществлять спуск с горы безопасным образом, без воздействия на педаль тормоза. Таким образом система HDC просто не позволит автомобилю разогнаться под уклон. При этом комфортную для водителя скорость на спуске можно регулировать. А безопасно начать движение после остановки на уклоне вверх поможет Hill Start Assist – система помощи при движении на подъем, которая убережет автомобиль от скатывания назад. Основная задача водителя в обоих случаях: полностью довериться системе и думать только о дальнейшем маршруте.

Пройти опасные, скользкие повороты поможет система перенаправления вектора крутящего момента. Она импульсно оттормаживает внутренние колеса, а на внешние может дать дополнительный момент, с целью уменьшения недостаточной поворачиваемости. При этом водитель по-прежнему не ощутит трудностей бездорожья. О том, что происходит под колесами авто и какие действия предпринимает автомобиль в условиях труднопроходимой трассы, проинформирует дисплей бортового компьютера. Специальная система Wade Sensing позволит отследить глубину преодолеваемого брода, если требуется пройти водную преграду.

Это основные технологические решения и системы, которые можно увидеть в действии на внедорожной трассе Land Rover Experience. Помимо экстремальных тест-драйвов и обучения внедорожному вождению в административном здании полигона регулярно проходят научно-популярные лекции, встречи с учеными и писателями, актуальные дискуссии об автомобилях и не только, а также традиционные уютные беседы за чашкой кофе. Территория оборудована безопасным пространством и мини-трассой с уменьшенными копиями Land Rover для малышей.

Посетить Land Rover Experience можно в любой день, с 10 до 19 часов. Запись на курс - онлайн или по телефону 8-800-77-00-828. Автолюбителям старше 21 года и со стажем вождения более двух лет дается бесплатный полуторачасовой ознакомительный курс.

Отзывы гостей

Екатерина Абрамова, руководитель отдела маркетинга

– Я люблю большие машины, мечтаю участвовать во внедорожных соревнованиях. Поэтому сегодняшний тест-драйв – то, что мне действительно надо. Сегодня испытывала новый Range Rover. Когда автомобиль сам заезжал в гору – это не поддается эмоциям, когда ты все отпускаешь, и она сама идет. Очень необычно ехать под большим углом и видеть в работе такую функцию, когда машина сама отмораживается. Чувствуешь себя за рулем космического корабля – настоящие космические технологии.

Никита Царьков, помощник генерального директора «Гранд Ренова»

– Мне ранее доводилось бывать за рулем разных автомобилей премиум-класса, но с Land Rover я познакомился не так давно. На полигон в Гатчину я целенаправленно ехал, чтобы оценить новый Discovery и пройти на нем большой тест-драйв – вдохновился этой идеей, можно сказать. Препятствия трассы – это, конечно, прилив эмоций и адреналина.

Михаил Жилин, владелец студии дизайна интерьера

– У меня есть Range Rover в предыдущем кузове 2007 года выпуска. На нем я езжу уже два года, и давно мечтал попасть на тест-драйв в Гатчине. Делюсь впечатлениями: я и не предполагал, что столько всего может делать электроника. Кстати, там, где это было возможно, я не включал внедорожный круиз-контроль. Тест-драйв я проходил на Range Rover. Снаружи он выглядит огромным кораблем – гораздо больше моего – и я был приятно удивлен тому, что совершенно не почувствовал разницы по габаритам. Было интересно на спуске 35°, инструктор сказал: «Просто отпускай педали, он сам спустится». Я спросил: «И даже внизу не надо?» - «Нет». Все делает электроника: было очень интересно и ново довериться автомобилю на 100%. Самое, пожалуй, интересное ощущение в современном Land Rover. Я слышал, что в этих автомобилях много автоматики, но не предполагал, что настолько – эволюция налицо. Самое страшное – боковой уклон. Даже удивительно, что автомобиль не упал. Еще мне кажется, что салон нового Range Rover напоминает яхту – самый пик варианта отделки. Плюс – различные камеры по кругу и другие технологии, которые отсутствуют в прошлой модели. Мне кажется, что теперь, сидя за рулем, можно спокойно слушать симфонию или писать мемуары – автомобиль полностью о тебе позаботиться.

Виктор Ильинский, IT директор

– Я специально приезжал понять, что такое Range Rover. Я выбрал самый миниатюрный, чтобы развенчать миф о том, что это женская машина. За тест-драйв я понял, что это настоящий «проходимец»: несмотря на его изящный вид он умеет карабкаться в гору, проходить брод. Это впечатляет. Также мне было важно, что инструктор всегда руководит твоими действиями и поясняет, как правильно вести себя на тех или иных препятствиях.

Александр Кушнарев, руководитель проектов «Первый БИТ»

– Спасибо компании Land Rover за возможность поближе познакомиться с их автомобилями. Я катался на разных авто по разному покрытию и на разных треках, но такого опыта, как здесь, у меня не было, когда автомобиль буквально управляет сам собой. Полигон отлично сбалансирован и позволяет понять, на что действительно способен автомобиль. Когда подъезжаешь к очередному препятствию, то думаешь: она сейчас здесь не пройдет, но она проходит и легко. Важно было понять возможности Land Rover, а главное – преодолеть свою «психологическую проходимость», когда машина может, а ты пока не готов.

Фото к тексту: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»