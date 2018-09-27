Спасти планету, не выходя из комнаты, или как команда «Санкт-Петербург.ру» отправилась в «Космическую Одиссею»

Выбирая квесты iLocked, мы знаем, что вечер точно пройдет на «Ура!». Для опытной команды квестеров «Санкт-Петербург.ру» iLocked давно стал синонимом качества. Компания – лидер рынка квестов в Петербурге: она создала более 40 удивительных историй на любой вкус. Детские квесты, хорроры, приключения, квесты по мотивам любимых фильмов, представления с актерами, квесты для взрослых… На этот раз мы решили выбрать новый для нас формат сериального квеста и отправиться в Космическую Одиссею на поиски Атлантиды.

Квест: «Атлантида: Космическая Одиссея»»

Количество участников: 2-8

Адрес: Соляной пер., д. 8, станция метро «Чернышевская»

Телефон: 448-68-94

Сайт: https://ilocked.ru/quest/atlantida-kosmicheskaya-odisseya-0

Цена: от 480 рублей с человека в зависимости от количества участников в команде, дня недели и времени суток

14+

Что же такое сериальный квест? Квест состоит из двух частей – серий, каждую из которых можно пройти отдельно, но вместе они – части одной истории.

Фото: ilocked.ru

Первая часть раскрывает загадку «Атлантиды». После гибели империи одна из точек, на которых держался энергетический Щит Земли, ушла под воду и на Земле воцарился хаос. Наша команда отправляется в экспедицию в Гималаи по следам одного из ученых…Оказывается, нам уготована великая миссия – спасти планету.

Вторая часть квеста – «Космическая Одиссея» – начинается с таинственного Щита, который, как оказалось, является ключевым элементом истории. С его помощью можно найти ключ к звездным вратам и выйти на контакт с новой расой. Но для этого придется столкнуться с мистическими существами и разгадать тайны соседних галактик. Справиться с этой задачей будет нелегко, но именно так люди начнут новую эру человечества.

Не боитесь столь ответственной миссии? Квест можно начать с любой части: после «Атлантиды» «Космическая Одиссея» будет сиквелом, а прохождение первой части после второй – приквелом. Мы, конечно, решили, что нам по плечу пройти сразу обе части «мини-сериала» – хоть и сложность квеста «экспертная» – все же за плечами не один десяток успешно пройденных игр. На разгадку 50 загадок у нас было практически два часа. Это здорово, что создатели решили выйти за рамки привычного квестового часа и дали возможность насладиться игрой сполна.

Загадка Атлантиды не так проста, как кажется. Еще с детства мы привыкли думать, что это затонувший в океане материк. Но что если отгадки лежат не в глубинах океана, а далеко за пределами нашей солнечной системы? Несмотря на неожиданные повороты событий, смело заявляем: гейм-дизайнеры создали действительно интересный и логичный квест. В меру сложный и очень последовательно выстроенный, так что взымать руки к небесам и молить о помощи богов-подсказчиков приходилось не слишком часто. Пришлось проявить не только смекалку, но и ловкость, логику, порой силу и даже музыкальный слух! Неопытные «ходоки» могут не волноваться: количество подсказок в квесте не ограничено, поэтому можно смело отправляться играть.

Хотя бы затем, чтобы насладиться удивительным миром, созданным в Соляном переулке. Несколько комнат в квесте, и все абсолютно разные, необычные. Масштабные и реалистичные декорации уносят далеко за пределы этой Вселенной. И действительно впечатляющие механизмы, никаких понарошку, все по-настоящему – говорим не для красного словца. Уверены, вы, как и мы, вспомните добрым словом «повелителя молний» Николу Тесла! А заодно и Алана Тьюринга – британского конструктора, создавшего прообраз современного компьютера. Ощущения полного погружения и неподдельного азарта!

Итак, почему стоит идти? Легенда квеста нетривиальна и не похожа ни на один существующий сценарий. Формат игры – «сериальный квест» – неожиданный и дает полное погружение в историю. Большое количество загадок и целых два часа на прохождение – находка для любителей квестов. Придраться к чему-либо очень и очень сложно.

Наша команда искателей приключений приоткрыла дверь к тайнам Атлантиды. Рискнете ли вы отправиться в столь опасную и длительную экспедицию? Время играет против вас!