«Великий инквизитор»: для настоящих «квестоманов» и поклонников группы «Пикник»

В череде всех пройденных командой «Санкт-Петербург.ру» квестов «Великий инквизитор» без преувеличения самый особенный. Мистическая атмосфера, нетривиальные загадки и, конечно, создатель всего этого великолепия – лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

Поклонники группы «Пикник» знали об открытии квеста «Великий инквизитор» от компании Rabbit Hole («Нора кролика») задолго до старта. На протяжении нескольких месяцев Эдмунд Шкляровский публиковал на своем сайте фотографии загадочных объектов, предлагая угадать, что же это такое. Проницательные посетители сайта догадались, что перед ними части квест-игры, и, конечно, с нетерпением ждали открытия локации, чтобы первыми увидеть фантастический мир, созданный Маэстро.

Квест «Великий инквизитор» - знатоки в курсе, что у группы есть песня с таким названием, - открылся в августе. Тем приятнее посетить пока еще свежую локацию, пропитанную духом создателя.

Фото: norakrolika.ru/velikiy_inkvizitor_piknika

Квест: «Великий инквизитор»

Количество участников: 2-6

Адрес: ул. Черняховского, д. 52, станция метро «Лиговский проспект»

Телефон: +7 (812) 425-62-02

Сайт: https://norakrolika.ru/

Цена: от 2000 до4 с команды в зависимости от дня недели и времени суток

«Вы оказались в темнице Великого инквизитора. Каждому пленнику уготовано свое наказание, и до исполнения остался всего час. Удастся ли вам раскрыть тайну страшного палача и вырваться на свободу?» - гласит легенда квеста.

И несмотря на жутковатый сценарий, не спешите отказываться от квеста, если вы не любитель хорроров. «Великий инквизитор» - скорее мистический, а не страшный квест. Его атмосфера затягивает с головой и лишь редкие моменты заставляют вздрогнуть от испуга, что лишь прибавляет игре остроты. К тому же, не дадут времени бояться интересные задания, которые требуют как смекалки, так и наблюдательности и предельной точности. Здесь есть и поиск ключей, и головоломки, и механизмы, над секретом работы которых придется поразмышлять.

Несмотря на то, что квест линейный, наша команда из пяти человек, всегда была занята разгадыванием загадок, и никто не стоял в стороне без дела. При этом все же советуем ходить в гости к Великому инквизитору втроем-вчетвером – так ощущения, бесспорно, будут острее. Если какая-то загадка ввела вас в ступор, на помощь придет Красная Королева, которая даст тонкие наводящие подсказки, но при этом оставит возможность обо всем догадаться самим.

Фото: norakrolika.ru/velikiy_inkvizitor_piknika

Говорить банальную фразу: «Декорации были на высоте», в случае с квестом «Великий инквизитор» неуместно. Потому что вы попадаете не в комнату с декорациями, а буквально в мир оживших картин. Поклонники группы легко узнают многие из них, ведь этими картинами оформлен ряд альбомов «Пикника». Но и для тех, кто не знаком с творчеством группы, будет очень увлекательно вновь и вновь рассматривать ожившие графические образы Эдмунда Шклярского.

Музыкальное сопровождение, как и художественное оформление, квеста помогает погрузиться в мистический и, конечно, жуткий мир «Великой Инквизиции». Конечно же, оригинальный саундтрек был создан и записан специально для квеста группой «Пикник».

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Разрушить силу Великого инквизитора и выбраться из его логова нам удалось на 42 минуты, а непредсказуемый финал – что опять же не пустые слова – заставил сначала открыть рот от изумления, а затем долго улыбаться и обсуждать произошедшее.

Резюмируя, «Великий инквизитор» станет прекрасной находкой для поклонников группы «Пикник», которые будут счастливы погрузиться в мир любимого музыкального коллектива, а квестоманов он порадует интересными заданиями и технологичными решениями. Фантастические эмоции от квеста гарантированы всем!