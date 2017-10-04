Укрощая бездорожье за рулем Land Rover

Уникальная внедорожная трасса

Когда мы завершили тест-драйв, преодолев все пять видов препятствий внедорожной трассы, сложилось твердое ощущение, что машины Land Rover способны на все. Даже если ты оказался в арабской пустыне, снежной тайге или бесконечной дождевой колее, автомобиль тебя не подведет. На трассе Land Rover Experience можно не только, не торопясь, разобраться в конфигурации, но и ощутить себя в экстремальной ситуации, спустившись с резкого уклона или преодолев брод.

Из Петербурга до полигона, расположенного рядом с деревней Большие Колпаны, можно доехать за час. Правда уже на повороте к трассе с легкового автомобиля не терпится пересесть на внедорожник. Погода в Ленобласти установились приятная, однако участников тест-драйва это, кажется, немного расстроило. Многим хотелось протестировать Land Rover в самых агрессивных погодных условиях. Заполнение анкеты на участие в тест-драйве проходит быстро, затем можно насладиться видом на живописный водоем, который также является частью трассы – водяным препятствием, и вот уже начинается инструктаж для тех, кто хочет сесть за руль.

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«Трасса состоит из многих препятствий, среди которых езда под уклон, езда в гору, движение с боковым уклоном, движение в колее и преодоление водной преграды, на которых можно научиться настраивать автомобили и понять тактику проезда, – рассказал директор полигона Никита Зубков. – Также у нас есть возможность проехать внедорожные трассы с естественным бездорожьем. Мы гордимся нашим центром и постоянно совершенствуем его, открываем новые маршруты, добавляем новые препятствия. Наш центр один из 35 расположенных во всем мире, и два из них в России».

Распределение крутящего момента

На полигоне представлены только актуальные и самые современные модели автомобилей, производимых компанией Land Rover. Это Land Rover Discovery последнего поколения, Range Rover, Range Rover Sport и Discovery Sport, а также Range Rover Evoque. В октябре ожидается новая модель.

Для прохождения тест-драйва я выбрал автомобиль Range Rover Sport. Мощность двигателя 249 лошадиных сил. Range Rover Sport оснащен системой Terrain Response 2. То есть связь между органами управления и исполнительными механизмами осуществляется с коррекцией бортового компьютера. Таким образом у электроники есть возможность регулировать реакции на педаль акселератора, тормоза. Ходовые качества автомобиля благодаря этому максимально оптимизируются. Безопасности и комфорту компания уделяет особое внимание, поэтому, выбрав соответствующий режим, можно преодолеть любые дорожные препятствия, с которыми водители сталкиваются не только на тренировочной трассе, но и в условиях обычного российского бездорожья.

После краткого экскурса я нажал на газ. Автоматическая коробка передач регулируется легким движением кисти: небольшой поворот к Drive - и движение началось. Первая остановка – подъем на 20 градусов. На экране активируется Hill Descent Control – система помощи при движении на уклоне. Она работает как при движении вперед, так и назад. Также для владельцев автомобилей Land Rover доступен внедорожный круиз: клавишами на руле устанавливается комфортная скорость в диапазоне от 2 до 30 км/ч, которая поддерживается с помощью All-Terrain Progress Control без использования педалей. Протестировали систему в действии: заехав на большую часть препятствия, мы откатились назад. Система все сделала самостоятельно - нужно было лишь смотреть на панель и контролировать движение колес. Hill Descent Control также позволяет начать движение на подъеме, без откатывания назад, давая возможность перенести ногу с педали тормоза на педаль акселератора.

Эта технология вполне соответствовала ожиданиям. Проехав несколько метров, мы попали на диагональное вывешивание: преодолевая данное препятствие, два колеса - левое переднее и правое заднее - касаются земли, другие – нет. Обычно крутящий момент идет на те колеса, которые не имеют хорошего сцепления с поверхностью, здесь же, благодаря Traction Сontrol, крутящий момент перебрасывается на те, которые имеют хорошее. Эта система на автомобилях Land Rover постоянно отслеживает и распределяет крутящий момент между всеми колесами, улучшая сцепление с поверхностью.

Не страшна и колея

Далее за рулем Rang Rover Sport я подъехал к 35-градусному спуску. Это все равно что подойди к краю огромной горы, причем при условии, что самого спуска вы видеть не будете. На выручку вновь пришла система All-Terrain Progress Control. Выбрав минимальную передачу, нужно было лишь разглядеть траекторию и без проблем преодолеть препятствие.

Боковой 33-градусный уклон автомобиль также прошел уверенно. Land Rover Sport, имеющий очень низкий центр тяжести, держится очень уверенно в ситуациях, когда другие автомобили бы уже перевернулись.

Следующим препятствием, которое внедорожник прошел с превосходством, стали те самые двухметровые ступеньки, о которых я уже упоминал. Благодаря системе Terrain Response и функции езды по твердым и скользким поверхностям, Land Rover не пробуксовывает и сохраняет устойчивость.

После этого мы въехали в колею. На любом легковом автомобиле даже виртуозное руление не спасло бы от застревания в грязи и последующего томительного ожидания – либо хорошей погоды, либо помощи от более габаритного авто. На Rang Rover Sport, благодаря системе Terrain Response 2, которая постоянно отслеживает параметры дорожного покрытия, с минимальной артикуляцией руля я с комфортом ехал по размытой трассе. Колеса раз за разом добирались до твердой поверхности - и движение продолжалось.

«Занятия на учебной трассе внедорожного вождения Land Rover Experience проводятся каждый день, – говорит Никита Зубков. – Есть полуторачасовое, то есть ознакомительное, есть трехчасовое – занятие, которое дается при покупке автомобиля у дилера. В административном здании полигона мы показываем на слайдах, как все устроено, как работают те или иные системы автомобиля, какие настройки необходимо использовать. На трассе тестируем сам внедорожник – сначала в качестве пассажира с инструктором за рулем, а потом самостоятельно».

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По словам Никиты Зубкова, освоить автомобиль Land Rover можно за полтора часа. «У нас бывают люди, которые приезжают к нам раз в полгода-год, чтобы освежить навыки, вспомнить, как и чем пользоваться, - рассказывает директор полигона. - Иногда бывают случаи, когда спустя год после покупки машины водитель знает, лишь как включить музыку и кондиционер. С другими функциями он не знаком. Мы объясняем ему всю технологию использования – такие посетители уезжают особенно довольными».

Уже после тест-драйва ученый-астроном, член Международного астрономического союза, сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров провел для участников лекцию, где порекомендовал всем жителям Петербурга приобрести этот автомобиль. Ведь он действительно словно создан под петербургскую погоду.

Участники тест-драйва – о заезде на Land Rover

Владимир, бизнесмен

– Большего всего понравилась система, которая контролирует спуск. Первый раз было страшно – сможет она или нет, но потом весь страх уходит. И, конечно, проезд по наклону – это потрясающе! Автомобиль держит равновесие, не скатывается, это здорово! К габаритам привык сразу же, все очень комфортно. Не могу сказать, что часто оказываюсь на бездорожье, да и не могу назвать себя специалистом по внедорожникам, но эти машины прекрасно оснащены технически. Мне кажется, так и должно быть при современном уровне развития технологий. Но в такой машине нужна потребность. Если ты увлекаешься рыбалкой, охотой, у тебя есть дача, то да – такая машина придется кстати. Для мужчины это детская мечта.

Олег, IT-менеджер

– Я покатался на двух машинах. В Range Rover Sport – хорошее сочетание компактности. Range Rover Evoque – молодежный, более спортивный. В Sport сидение более классическое, подвеска похожа на стационарную, но она набирается за счет амортизаторов. В Evoque другая посадка, больше похожая на спортивную. Безусловно, это отличная модель. Говорят, мы скоро будем использовать воздушные такси, поэтому такие машины нужно брать уже сейчас. Благо выбор достаточно большой, даже в свежей линейке можно подобрать то, что подходит именно тебе. Плюс – возможность обучения. Мало кто так делает.

Светлана, предприниматель

– Я всегда ездила на механике, а здесь впервые использовала другую коробку. Очень боялась габаритов машины, но, когда поняла, что за меня многие вещи делает автоматика, стало спокойнее. Страх пропадает достаточно быстро. Освоиться получилось, может, не на 100%, но все очень технологично: камеры, расположение колес, система помощи при подъемах. Без таких машин нельзя, но я сторонник механики. У меня все проходит через голову, нужно понимать, как работает. Здесь все на электронике, она хорошая, шикарная послушная, но работает сама, без нашего влияния.

Евгения, предприниматель

– Ощущения только положительные. Самые приятные эмоции от управления автомобилем в грязной колее. Еще понравилось водное препятствие, очень важно было понять, как машина ощущает себя в воде. Подобного опыта у меня еще не было. Все получилось очень спокойно, несмотря на такие препятствия. Компания Land Rover сделала очень серьезную работу, предоставив своим потенциальным клиентам максимальный комфорт.

Сергей, руководитель интернет-проектов

– После поездки по таким препятствиям очень хочется «притопить» на полной скорости по трассе. Естественно, все функции использовать не будешь, потому что их очень много, но ощущение надежности есть. Когда ты внезапно попадешь в некомфортную ситуацию, машина тебя вытащит. Кажется, находясь в ней, тебе нужны только руки, все остальное она сделает сама. Естественно, больше всего понравилось кататься по воде. Еще очень крутые ощущения от резкого спуска, когда впереди совсем ничего не видно!

Фото к тексту: Сергей Зорин / «Санкт-Петербург.ру»