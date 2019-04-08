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В поисках белой крови

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© Фото: vk.com/netakoykvest

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Команда «Санкт-Петербург.ру» отправилась в новое приключение проекта Нетакойквест о таинственных племенах Африки – «Белая кровь».

Все мои познания об Африке исчерпываются статьями из National Geographic и всплывающими в памяти строчками из стихотворения Гумилева «Жираф». У моих друзей и коллег – немногим больше. Думали ли мы, что одним будним вечером захотим погрузиться в историю черного континента? Вряд ли. Но она затянула нас настолько, что еще долго витала в воздухе «послевкусием».

Квест: «Белая кровь»

Количество участников: 1-3

Адрес: Московский пр., д. 22, станции метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» 

Телефон: +7 (812) 959-5505

Сайт: http://нетакойквест.рф

Цена: 3000 с команды 

16+

Я наносил на карту неизвестные горы и реки.
Я хоронил людей заживо.
Я видел, как горит вода в озере.
Я пил коровью мочу.
Я развлекал людоедов звуками музыкальной шкатулки.
Я разговаривал с гиенами на их собачьем языке.
Я держал во рту раскаленные угли и вызывал дождь.
И тогда я нашел Людей с белой кровью.

«Белая кровь» – не первая сыгранная нами «нетакая» история. Именно потому что с проектом Нетакойквест мы знакомы давно, каждое их новое путешествие ждем с нетерпением. Как поэт ждет вдохновение, маньяк – жертву, а путешественник – билет до новой точки на карте.

Скажу честно, «сёрфя» по интернету в поисках квеста на вечер из сотен и сотен вариантов, «Белую кровь» можно и не заметить. Во-первых, потому что вас может не заинтересовать игра-путешествие по Африке. Во-вторых, потому что из описаний на сайте Нетакойквест будет не слишком понятно, что же ждет вас на самом деле. Но то, что на первый взгляд кажется недостатками, в итоге превращается в достоинства. Неужели вам не хочется заменить среднестатистическое знание об Африке, укладывающееся в формулу «все включено» и поездку на верблюде, на таинственные письмена с вымершим языком и заклинание по вызову дождя? А хитросплетения слов, которые в других компаниях заменяют громкими фразами о «легендарной истории» и «непередаваемых ощущениях», станут понятны сразу, как только за вами закроют дверь белой комнаты и начнется обратный отчет.

Вместо квестов, выстроенных на знакомых сюжетах блокбастеров и бестселлеров, – здесь вы получите цельную и неповторимую историю о таинственных племенах черного континента, созданную по дневниковым записям исследователя Африки Василия Юнкера. Даем голову на отсечение, вы не найдете чего-то похожего у других квеструмов: «Белая кровь» превзойдет все ваши ожидания.

Комната в «Белой крови» – это просто комната. Замки открываются ключами. Нужные ключи в нужный момент опустят вам прямо в руки. Загадки решаются строго по порядку. Что, кажется, будто это самый скучный квест на свете? Не тут-то было. Здесь не пытаются спецэффектами замаскировать нестыковки сюжета и не играют на эффекте неожиданности – не нужно ничего выдумывать, когда захватывает сама история.
Фото: нетакойквест.рф
 
Квест «Белая кровь» – это музейная комната в лучшем смысле этого слова. В ней нет предметов, которые попали сюда случайно. В ней понимаешь, что атмосферность – это не только зловещие куски плоти, развешанные по стенам, или выбегающий из-за угла маньяк с бензопилой. По ощущениям «Белая кровь» ближе к хорошей книге или элитарному кино, нежели к банальному определению «квест». Будьте уверены, даже прожженные интеллектуалы узнают здесь что-то новое.
 
Ваше приключение в поисках белой крови длится полтора часа. Но будьте бдительны: время утекает стремительно, словно песок африканских пустынь сквозь пальцы.
 
Если вы чуть умнее нас (поверьте, это несложно) или гораздо более удачливы, то в конце вы увидите то, чего точно не видели никогда раньше в своей жизни. А разве не за этим отправляются в путешествие?

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