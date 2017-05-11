Land Rover: вдохновляясь штормом

«МЧС информирует: объявлено штормовое предупреждение. Будьте внимательны и осторожны», - такое коммюнике едва ли удивит жителя Петербурга. Всего пара секунд на оценку ситуации, и план действий очевиден: уютная квартира, теплый плед, горячие напитки и задушевные беседы – вот комплексный рецепт от ненастья. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» выбрал нетривиальный сценарий и отправился прямо навстречу шторму в Гатчину, на полигон внедорожного вождения Land Rover Experience.

Может показаться, что риск неоправданный. Вовсе нет: в условиях штормового ветра и пронизывающего ледяного ливня внедорожники Land Rover демонстрируют высший пилотаж езды в стиле офф-роуд. Кстати, этим напичканным ультрасовременной электроникой сыновьям Туманного Альбиона на оценку ситуации требуется лишь доли секунды, а потому с ними любая буря превращается в легкую и безопасную прогулку. В этом смогли убедиться участники очередного тест-драйва – более 20 профессиональных блогеров популярного петербургского сообщества SPbblog и писатель-фантаст Эльдар Сафин, для которого автомобили и новые технологии – неисчерпаемый источник вдохновения.

Обязательный пункт тест-драйва – вводный инструктаж от директора полигона Никиты Зубкова. «Погодные условия сегодня как раз для наших автомобилей. В них вы не будете чувствовать себя дискомфортно: вам будет тепло, уютно и очень устойчиво, несмотря на все наши горки, уклоны и другие препятствия, – настраивает участников директор полигона. – Правила поведения таковы: в каждом автомобиле у вас будет инструктор с многолетним опытом. Он владеет ситуацией и видит те опасности, которые вам предстоят. Поэтому к его словам нужно внимательно прислушиваться. Если он дает команду «Стоп», это значит, что нужно сразу остановиться, не дожидаясь дерева, поворота и т. д. Кроме того, инструктор расскажет много интересного про сам внедорожник, про техническую часть вопроса и, конечно же, научит тактическим приемам прохождения самых немыслимых препятствий. Так что выбирайте автомобиль, инструктора и - вперед».

После напутственной речи Зубков немного рассказал о представленных на полигоне автомобилях. «У нас есть три линейки внедорожников. Линейка Range Rover – автомобили класса люкс: флагманская модель Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque и новейшая модель Velar, которая появится на рынке России осенью 2017 года. Для активного отдыха – линейка Land Rover. На данный момент семейство представлено моделью Discovery Sport, и cовсем скоро, в июне 2017 года, будет представлена новая модель - Land Rover Discovery пятого поколения. Третья линейка – многофункциональные авто, легендарные Defender - к сожалению, его сняли с производства, но в ближайшее время ожидается выпуск новой модели многофункциональных авто», – поведал он.

Тем временем смельчаки, которые не побоялись штормового предупреждения, к тест-драйву готовы.

Land Rover, шторм, фотоаппарат

Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», вооружившись фотоаппаратом, занял наблюдательную позицию рядом с водительским креслом. В этот раз мы намерены пройти тест-драйв и занять лучшие позиции для фотосъемки. За рулем – сам Никита Зубков, который подготовил сюрприз в виде «необъезженного» жеребца – Range Rover 2017 года выпуска. Внедорожник премиум класса вобрал в себя новейшие технологические разработки. Чистый функционал, но ничего лишнего и надуманного.

«Автомобиль оборудован дисплеем 10,2 дюйма с повышенной скоростью работы. Вот, смотрите, все настройки задаются легким движением», – показал Зубков и выставил режим, что позволит нам проехать по глубокой колее (грязь/колея) и поможет пройти препятствия. По словам Никиты Зубкова, новые функции для Land Rover появляются каждые полгода. Новенький Range Rover оснащен камерами кругового обзора. Другие автомобили Land Rover оборудованы пятью камерами, в этом их четыре, но здесь задействована сложнейшая система, которая способна дорисовывать картину, в том числе – вид сверху. Помимо основного режима прохождения препятствий 4х4 здесь появился режим Law traction, который дает возможность трогаться на очень скользких поверхностях. «Автомобиль будет интеллигентно «распределять» крутящий момент на каждое колесо и очень легко подталкивать их, чтобы колеса не сорвались в пробуксовку», – комментирует директор полигона. И действительно, несмотря на то, что под колесами у нас скользкий суглинок, обильно смоченный дождем, начало движения практически не ощутимо.

А вот и наше первое препятствие: едем с горки 45° – как раз тот случай, когда спуск кажется крутым обрывом. Более того, из-за дождя на уклоне еще и очень скользко. Но, благодаря системе hill descent control, автомобиль мягко, без ускорения идет на спуск. «Я принудительно подключил пониженную передачу и нижний ряд в раздаточной коробке, чтобы было эффективное торможение двигателя. Благодаря фронтальной камере и дисплею мы видим, куда мы едем на спуске. Обратите внимание, у меня ноги на полу – машина все это делает сама», – поясняет Никита Зубков, и мы движемся дальше сквозь штормовой ветер и ливень.

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«На въезде 30° включаем All terrain progress control (ATPC). Как раз эта система, позволят мне не трогать педали, чтобы сосредоточится на рулевом управлении. Что нужно делать в обычном автомобиле, когда мы хотим забраться на гору? Правильно – нажимать на педали. А в этом авто все иначе – он сам регулирует тягу, чтобы успешно зайти на препятствие. Если мы останавливаемся на середине подъема и отпустим педаль тормоза, любой автомобиль стремительно откатится назад. А Land Rover замирает, делает паузу, чтобы дать вам время на перенос ноги с педалей. И вам не нужно дергать ручной тормоз, делать импульсивные движения», – описывает тонкость прохождения препятствия Никита Зубков.

Пройдя часть извилистой трассы подъезжаем к полюбившемуся боковому уклону 33°. Зубков снова представил нам новые возможности Range Rover 2017. «Полностью отдаем управление автомобилю», – сказал директор Land Rover Experience и забрался на самую верхнюю точку нашего уклона, шокируя даже корреспондента «Санкт-Петербург.ру», которому довелось побывать здесь не один раз. Никита Зубков только улыбнулся и внезапно дал задний ход по страшному уклону. «Технологии в действии – мы имеем возможность пройти препятствие и вперед, и задним ходом. Вот, на мониторе отображается положение каждого колеса», – комментирует он.

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Зубков пояснил, что автомобилю довольно просто удерживать положение на крутом уклоне, поскольку несмотря на мощный вид, у Land Rover цельноалюминиевый кузов, а коробка передач, раздаточная коробка и двигатель находятся внизу авто: «Центр тяжести сосредоточен там, поэтому автомобиль так отлично приспособлен к боковым уклонам». Далее снова включаем режим камни/малый ход и подъезжаем к бетонному брустверу – после бокового уклона и крутых подъемов-спусков, этот «пригорок» препятствием вовсе не кажется. Хотя, если наблюдать прохождение снаружи, кажется будто автомобиль «танцует», балансируя на узком и скользком бетонном хребте.

Наш Range Rover подходит к одному из самых захватывающих препятствий – езда вброд по глади прозрачного водоема. Из-за шторма вода здесь поднялась до критичного уровня для автомобиля. Но нам это не страшно, поскольку авто способно преодолеть почти метровую глубину (900 мм). «Автомобиль оснащен специальной системой, которая позволяет проезжать водную преграду. Дисплей показывает нам глубину, и в случае опасности автомобиль предупредит водителя сигналом. В зеркалах установлены эхолоты, которые определяют расстояние до поверхности воды», – обращает внимание на интересную деталь Никита Зубков. Такой автомобиль-амфибия. Чтобы сделать самые захватывающие кадры, корреспондента с фотоаппаратом высаживают на кочку. Конечно же, по его настойчивой просьбе.

Вместо привычного диагонального вывешивания, когда колеса авто находятся на разной высоте от земли и сами «находят» оптимальный уровень подвески, мы идем к легендарным «слоновьим шагам». «Слоновьи шаги» – это огромные лужи, глубиной 55 см. Именно такое название внедорожного препятствия известно во всем мире и его очень любят фанаты офф-роуда. «Сейчас мы подключим нижний ряд, выберем программу, которая распределит крутящий момент по колесам, и будем мягко перекатываться влево-вправо», – объясняет директор полигона.

«Сегодня самое время посетить учебную внедорожную трассу», – вновь подготовил сюрприз Никита Зубков. Рядом с той грязью и скользкой колеей эта трасса - хрестоматийное определение русских дорог. По ощущениям это настоящий вызов водителю и автомобилю. «Посмотрите, ну разве кто-нибудь поедет сюда в здравом уме и трезвой памяти?» – подшучивает Никита Зубков и направляет автомобиль в глубокий, изрытый и перекореженный суглинок, овраги и поросшие кустарником холмы. «Здесь наша задача – управлять автомобилем, заниматься правильным рулением. Остальное можно переложить на автомобиль, который работает на опережение событий и предвосхищает психофизиологию человека», – поведал директор полигона.

Перед тем, как зайти на второй круг, подхватив следующих участников, Никита Зубков показал некоторые удобные «фишки» автомобиля. «К примеру, это дисплей Dual view. Под разными углами он показывает водителю обстановку на дорогах и нужные настройки, а пассажиру – интересный фильм или телепередачу. Так и водитель не отвлекается, и пассажиру не скучно. Двери снабжены системой доводчиков, то есть их не получится не закрыть, даже если вам не хватило сил довести ее до щелчка», – демонстрирует наш инструктор.

После круга препятствий корреспондент «Санкт-Петербург.ру» оседлал более миниатюрный Range Rover Sport. Инструктор прошел все ухабы и канавы еще раз уже под объективом фотоаппарата. Корреспондент занимал лучшие возможные точки. Японская фототехника, не «обрадовалась» непрекращающемуся дождю и ветру. Но в условиях гатчинского драйва она «решила» не отставать от британских внедорожников и отработала на пределе возможностей. После настоящего штормового пробега мокрый корреспондент «Санкт-Петербург.ру» идет обсыхать и греться горячим кофе.

Может ли «запорожец» стать интеллектуальным роботом?

В административном здании полигона Land Rover Experience Гатчина писатель Эльдар Сафин уже увлек участников заезда дискуссией на тему «Автомобили и компьютерные технологии: проблемы или перспективы?».

Он предложил гостям обсудить несколько направлений развития электроники и выбрать наиболее актуальное: увеличение мощности; безопасность участников движения; комфорт; улучшение экологии в мире. Из этих четырех направлений участники дискуссии безоговорочно выбрали безопасность и комфорт, хотя иногда в процессе обсуждения вспоминали экологию, еще реже – возможности для увеличения мощности автомобилей. Поскольку безопасность и комфорт стали однозначными лидерами, Эльдар Сафин заготовил целое научное выступление о том, как создавались современные системы безопасности ABS (антиблокировочная система) и ESP (система стабилизации курсовой устойчивости автомобиля).

Участники заезда обсудили, как некогда механические и ручные функции в автомобиле постепенно становятся электронными, как в дальнейшем будет развита функция автопилота и даже возможности сохранения и переноса водительских и пассажирских настроек из одного автомобиля в другой.

Итог беседы таков: какой бы нереальной ни казалась технологическая начинка топового авто, уже через 10-15 лет из дорогой электроника перейдет в разряд пользовательской, в недорогие машины. Тем не менее, зарождение и испытание новых технологий по-прежнему будет прерогативой автомобилей люкс-класса.

Трасса внедорожного вождения ждет гостей в совершенно любых погодных условиях. Записаться на курс можно онлайн или по телефону 8-800-77-00-828. Полигон Land Rover Experience Гатчина находится в 60 километрах от Петербурга (по Киевскому шоссе), в деревне Большие Колпаны и работает ежедневно, с 10 до 19 часов. Автолюбителям старше 21 года и со стажем вождения более двух лет дается бесплатный полуторачасовой ознакомительный курс.

Виктория Кобзарева (SunWriters), контент-маркетолог, блогер, копирайтер:

– Когда я увидела, какими технологиями оснащен автомобиль, поверить было трудно. Я думала, что это пока находится лишь в разработках, а оказалось, что – реальность! Управление легкое: автомобиль додумывает за тебя, самое важное – вырулить в нужном направлении. Сначала я находилась на пассажирском сидении – это было очень страшно, а за рулем все иначе, очень уверенно себя чувствуешь. Я два года не водила, но вспомнила все движения на инстинктивном уровне. Мы даже дважды проехали боковой уклон. Но больше всего впечатлила вода, когда ты будто плывешь на автомобиле. Наблюдаешь на панели за уровнем воды, понимаешь, что проходишь и движешься вперед.

Ольга Солнцева, автор блога solnceva-lolik (livejournal.com):

– Удивили возможности компактной машины, которая казалось городской (Range Rover Evoque). Очень сильно удивили, казалось бы, непреодолимые препятствия – как удобно можно их преодолевать и насколько, с помощью инструктора, это элементарно делается. За рулем чувствовала себя очень уверенно – я понимала, что есть человек, который знает что делает, знает, на что способен автомобиль, поэтому животного страха у меня не было. Самым ярким впечатлением было, когда мы стояли практически носом вниз на уклоне 35°.

Ярослав Васильев, блогер (сообщество SPbblog):

– Впечатления сугубо положительные. Признаюсь, раньше я считал эти авто просто дорогим выпендрежом. Сегодня я убедился, что на самом деле машина предназначена для самых суровых испытаний и показывает себя великолепно, несмотря на горки, подъемы ты чувствуешь себя как за штурвалом, наверное, корабля, который плавно идет по штилю. Безусловно, впечатляют все препятствия – то, с чем в обычной жизни почти не сталкиваешься. Особые эмоции были на боковом уклоне, а еще когда на уклоне 35° спускались задним ходом.

Александра Шнайдер, блогер (блог на livejournal.com):

– Все нетипично для мня в этом тест-драйве. Есть отработанные инстинкты, когда ты сам пытаешься защитить себя от потери управления, переворотов... А тут ты наслаждаешься. Ощущения круче, чем американские горки. Ты находишься в автомобиле, управляешь им и радуешься его возможностям. Я первый раз на автоматике такого класса и на таких трассах. Самое, казалось бы, страшное, это когда ты не видишь, куда ты едешь, и боковой уклон – это страшно, и по всей логике ты уже десять раз перевернулся. Но ты – на коне, и у тебя все получается. Я даже успела сегодня испытать четыре автомобиля! И знаете, хочу здесь работать – это так здорово, когда ты даришь радость.

Илья Рафиенко, блогер сообщества SPbblog:

– Я испытывал Range Rover и Range Rover Evoque. Похожего опыта у меня не было. Я специально ехал за ним сюда – это стоило попробовать. Можно, в принципе, приехать в любой салон на тест-драйв, но это будет не то – здесь все-таки полигон, где можно попробовать необычные элементы. Я не подозревал, что авто может пройти эти препятствия, – внешне они кажутся непреодолимыми. В этом авто можно расслабиться и ехать. Большие эмоции вызвал вертикальный спуск, кажется, что мы сейчас впишемся в землю. Даже боковой уклон не показался таким страшным.

Алексей Крупенько, региональный менеджер компании VTS, производство вентиляционного оборудования:

– Я прошел тест-драйв на трех авто: Discovery 4, Range Rover и Range Rover Evoque. Самые яркие впечатления от спуска на 70%. Это было самое крутое. Это мой первый опыт и очень интересный. Мой кроссовер, когда вывешиваются колеса, на таких препятствиях буксует, а в Land Rover эти вопросы решаются автоматически – очень приятная новость. Еще мне понравилось место проведения, организация мероприятия – здесь душевно и неформально. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.

Фотографии к тексту: Ольга Головина