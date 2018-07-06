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Английский на BIS: говорить легко, думать быстро

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© Фото: vk.com/bisenglish

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Журналист «Санкт-Петербург.ру», поборов страхи, отправился «оживлять» детские знания английского в школу BIS.

«How to get to the Hermitage Theater», – с таким вопросом нас с подругой остановили две иностранки на Дворцовой площади. Дамы заметно спешили, а я стушевалась, силясь вспомнить что-то кроме «left-right» на английском. Моя подруга в это время с улыбкой объяснила гостям, как найти Эрмитажный театр, и пожелала приятного вечера. Я поняла абсолютно все, что она сказала, и удивилась: почему же сама не смогла произнести того же. Ответ был прост: страх.

Кто-то, как я, учил английский очень давно – еще в школе. Кто-то ходил на курсы или изучал язык самостоятельно. После окончания школы или курса поболтать на английском большинству из нас удается лишь в отпуске за границей, а подтянуть лексику – смотря сериалы в оригинале. Но без постоянной практики навык общения пропадает, а его место занимает разговорный барьер. «Пора его преодолеть», – решила я и отправилась на поиски школы английского языка.

Перебираю варианты, открываю и закрываю вкладки с различными школами и курсами – дорого, долго, далеко… «Встречаем FIFA 2018 вместе с уверенным английским», – гласит слоган на главной странице сайта школы BIS. Уверенный английский – то, что мне сейчас нужно. Посмотрим, что это за школа и что они предлагают.

Международная школа английского языка BIS работает с 2004 года – приличный опыт. Обучение проходит в двух отделениях – в центре на Восстания, и на севере – на Комендантском. Большинство преподавателей – native speaker, то есть носители языка из Великобритании, США и Канады. Для начинающих – учителя из России. Программы школы зарегистрированы комитетом по образованию Петербурга.

«Вы можете у нас начать изучение английского с нуля, принять участие в интенсивах, подготовиться к поступлению в ВУЗ и даже отправиться в командировку за границу для погружения в языковую среду. Мы преподаем английский так, чтобы вы могли осуществить свои цели», – обещает школа BIS на своем сайте и далее подробно рассказывает о каждом курсе: цель, языковой уровень, преподаватель, длительность занятий, цена.

Есть отдельные программы для школьников и для взрослых, корпоративные предложения и индивидуальные курсы, разговорный клуб и возможность заниматься английским удаленно по Skype. Цены – средние по Петербургу и доступные даже студентам: 155 рублей за академический час. Для постоянных учеников школы действую 5-10% скидки.

Студенты школы BIS. Фото: instagram.com/bis_school
 

Мой вариант – общий разговорный английский. Предлагается пробный урок в группе. Но прежде чем начать, нужно определить свой нынешний уровень знаний. Для этого прямо здесь на сайте BIS можно пройти 15-минутный тест. Подсказывать ответы не буду – самостоятельно и честно определяйте свои знания. Мои потянули на Pre-Intermediate, то есть чуть ниже среднего.

На уроках английского уровня Pre-Intermediate проходятся все правила, которые требуются для повседневного общения. Здесь же начинается пополнение словарного запаса: переход от простой лексики к более разнообразной. На следующем уровне – Intermediate – закрепляются знания основной грамматики, синтаксис усложняется благодаря придаточным предложениям и согласованию времен. Изучаются синонимы и антонимы известных слов, тематическая и официальная лексика.

После того, как я прошла тест, мне позвонили из школы BIS и предложили сразу два пробных урока: в группе Pre-Intermediate с русским преподавателем и в Intermediate с носителем языка. На первом я с удивлением обнаружила, какие разные люди стремятся изучать язык: тут и бегло болтающая на английском школьница, подтягивающая грамматику на курсах, и пожилая дама, мечтающая выучить язык. Мой страх общения на английском улетучился сразу. Я порадовалась поставленному в школе произношению и начала вспоминать английские слова.

Перед вторым занятием страх опять подступил к горлу: что если я не пойму иностранного преподавателя, а подкованные однокашники будут подтрунивать надо мной? Преподаватель Эрик – как позже я узнала, наполовину англичанин, наполовину француз – с первой минуты в классе помог мне освоиться. Задавал хоть и на английском, но простые и понятные вопросы, чтобы я рассказала о себе: «My name is Anna. I'm from Arkhangelsk. I am a journalist».

Девять человек в группе – и девять одобрительно смотрящих на меня пар глаз. Здесь никто не смеется над тобой. Напротив, задают вопросы, помогают вспомнить нужное слово, ведь на занятиях с иностранным преподавателем говорят только на английском.

Эрик со студентами. Фото: instagram.com/bis_school
 

Признаюсь, мне было тяжело вспоминать сидящие очень глубоко в памяти слова. Тяжело выстраивать предложении на языке, на котором я не говорила более десяти лет. Я буквально почувствовала, как в голове зашевелились шестеренки-мысли. Но смазанные поддержкой преподавателя и учеников, шутками и любопытными заданиями, они стали крутиться быстрее и быстрее. Всю дорогу до дома после пробного занятия я взахлеб, перебивая саму себя, рассказывала мужу, как здорово было снова пойти учиться и заговорить по-английски.

Несложно догадаться, что я выбрала занятия в группе Intermediate с Эриком. Как говорится, мы не ищем легких путей. Курс делится на два периода. Первые два месяца пролетели как пару занятий. С нетерпением я жду продолжения курса и встречи с Эриком и моими однокашниками. А пока практикую английский везде, где могу. «How to get to the railway station», – вопрос прибывших в Петербург на ЧМ-2018 бразильцев уже не может поставить меня в тупик, и я с улыбкой отвечаю, как пройти на вокзал.

В следующий раз расскажу вам о методике преподавания BIS и о том, как проходят наши занятия.

 

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