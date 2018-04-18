«Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

Бывший павильон вылета «Пулково-2», который прекратил свою работу четыре года назад после запуска нового терминала аэропорта, дождался применения по назначению – его задействуют для приема групп болельщиков, прибывших чартерными рейсами на Чемпионат мира по футболу 2018.

Временный терминал, рассчитанный на 1000 пассажиров в час, будет работать в период соревнований на прилет и вылет одновременно – так называемая реверсивная система. Первый чартер прибудет сюда за несколько дней до первого матча, который состоится 15 июня между командами Ирана и Марокко. Для работы в терминале уже обучили и задействуют в «футбольный период» более 350 сотрудников, включая представителей таможенной службы и других госорганов.

К настоящему моменту терминал ожидает прилета более 70 чартеров: 65 из Египта, четыре из Ирана и четыре внутрироссийских – ближе к событию число организованных групп болельщиков будет расти. Рейсы будут выполнять национальные операторы стран-участников ЧМ, а также авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»). Улетать чартерные группы будут по мере выбывания футбольных команд из соревнований. По информации представителей управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), вылеты будут организованы так, чтобы болельщики команд-соперников не пересекались друг с другом и не было стычек фанатов.

Реконструкция терминала длилась около года и пока не закончена. Еще ощутим запах краски и различных смазок. Здание технически оснастили в соответствии с международными нормами безопасности, однако облик павильона изнутри и снаружи, если не считать небольшого косметического ремонта, не изменился. Стойки регистрации и пропускные линии предполетного досмотра пассажиров уже готовы.

Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

Зона ожидания переместится на площадь перед аэровокзалом в створе Стартовой улицы. Здесь для болельщиков намерены разбить шатры для отдыха, разместить кафе, магазины и другую досуговую инфраструктуру. Необычное «уличное» решение обусловлено небольшой площадью здания, которому отвели только функцию пропуска пассажиров.

По словам руководства ВВСС, терминал реконструировали на собственные средства – в компании предпочли не разглашать сумму инвестиций. После завершения главного футбольного события судьба здания решится в процессе переговоров с городскими властями.

Терминал прилета, а также памятник сталинской архитектуры – здание аэродрома «Шоссейная» останутся в тени события и функциональном «безмолвии» на неопределенный срок.

Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» прошел путь болельщика от входа в терминал до трапа самолета. Вернее, до стеклянных дверей с надписью: «Выход на посадку» – сейчас они закрыты до окончания ремонта.

Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

В проверке готовности терминала к приему болельщиков приняли участие более 120 человек – волонтеров и журналистов – примерно столько вмещает в себя средний чартер. Цель – оценить, насколько интуитивно понятен терминал, как оперативно решаются проблемные ситуации и сколько по времени займет путь от входа до зоны вылета.

Перед тем, как проследовать на стойку регистрации, предстояло надеть яркий жилет и пройти вводный инструктаж. Не выдергивать провода только что установленных датчиков и камер, не трогать руками строительные материалы и, разумеется, не хулиганить.

Мы оказались голландскими болельщиками, которые летят домой в Амстердам. Вероятно, после победы. У каждого волонтера – своя легенда. Кто-то получил посадочный талон и штатно прошел все процедуры досмотра, кто-то посадочный талон «потерял» и должен попросить помощи у персонала. Кто-то ехал с багажом – для реалистичности чемоданы разных цветов и размеров выдавали у входа, кто-то – налегке. У некоторых дополнительно проверили багаж или «конфисковали» запрещенное к провозу.

Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

Корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» достался штатный сценарий, посадочный талон – «по-настоящему» распечатали на стойке регистрации, и небольшой чемодан в качестве багажа.

Несколько минут ожидания группы у входа со стороны площади – есть время отдохнуть в шатрах и кафе. Правда, пока площадь у «Пулково-2» пустынна, а потому лишь отдаленно напоминает окружение столичного аэропорта. Далее «болельщику» предстояло поставить заветный штамп на посадочный талон, пройти досмотр и проследовать к выходу.

Процедуру провели «по-взрослому» – ровно так, как это произошло бы в реальности: багаж – на ленту, а верхнюю одежду, сумки, камеры, ноутбуки – в корзину. Строгий работник таможенной службы беспощадно «отбирал» запрещенные к провозу предметы – воду в бутылках, штопоры, маникюрные ножницы, пилки. Волонтеры этого явно не ожидали. Кому-то, по сценарию, пришлось перетряхнуть и чемодан.

Если «пассажир из Амстердама» с багажом прошел проверку, он следует к стойке регистрации багажа – здесь наш чемодан взвешивают, наклеивают на него бирку, а на билет – квиток о регистрации багажа.

Дальше по указателю мы направляемся в зал ожидания перед выходом на посадку к воображаемому самолету Санкт-Петербург – Амстердам.

Волонтерская проверка показала очевидные плюсы старого-нового терминала – скорость работы и низкий шанс заплутать, хотя бы ввиду его предельной компактности. Временный терминал снабдили указателями, выполненными в стилистике главного терминала аэропорта Пулково, которые четко сообщают: что, где и куда. Путь беспроблемного пассажира, роль которого сыграл корреспондент «Санкт-Петербург.ру», занял не более десяти минут. Путь «рассеянных» пассажиров и «нарушителей» – 20-25 минут.

Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

К условным недостаткам на сегодня можно отнести отсутствие системы оповещения – по словам представителей ВВСС, временное. Некоторых участников разочаровало отсутствие видимых эстетических изменений по сравнению с интерьерами 2004 года, когда построили павильоны международного аэровокзала. Если сравнить архитектурные решения нового терминала и временного «Пулково-2», то в глазах бывалых петербургских пассажиров, на контрасте, терминал предстает как в том анекдоте: «чистенько, но бедненько». Не исключено, что организация уличного пространства отдыха и развлечений компенсирует спартанский интерьер. Тем более, что «Пулково-2» задумывался все же как функциональная зона.

«Мои впечатления о сегодняшнем мероприятии неоднозначны. С одной стороны, для меня это важное событие, потому что мне хотелось стать маленькой частью подготовки нашего города к Чемпионату мира. Тестирование терминала – необычное мероприятие: сегодня мне удалось познакомиться с интересными людьми, посмотреть, как все работает изнутри, стать первопроходцем. Немного испортило впечатление холодное помещение, не хватало горячих напитков – в этом был дискомфорт. Организация же хорошая – привезли, увезли, все быстро. Я с багажом прошла путь пассажира за 10 минут», – делится впечатлениями волонтер Ксения.

Дарья и Мария, волонтеры: «Нам понравилось, что все было как в реальной жизни, как это обычно бывает в аэропорту. Но вот организация на троечку: нас пропускали группами, надо было ждать при входе, а потом при регистрации билетов. Мы думаем, что можно было все быстрее провернуть. К тому же, если это будет реальная группа, то ее будет ведь не остановить. Сам новый терминал интуитивно понятен».

Леонид, волонтер: «Впечатления замечательные. Все прошло очень быстро, слаженно, персонал все умеет, оперативно отвечает на вопросы и решает возникшие проблемы. У меня был сценарий со сложностями, я «потерял» билет и были вопросы к багажу, но все удалось решить. Проходил около получаса, что, считаю, недолго».

Евгения, волонтер: «Мне понравилось, что все было очень реалистично. Прямо-таки по-настоящему. Надо было снять куртку, ремень, часы. Еще воду у меня забрали. Так что, ощущения были такие, будто я правда куда-то лечу. Организация отличная и терминал очень понятен».

Представители Федеральной таможенной службы, которые перечисляли очевидные, вероятно, только им, недочеты в работе оборудования терминала представителям ВВСС, поделились мнением и с «Санкт-Петербург.ру»: «Мы ведем работу со всеми заинтересованными сторонами, кто участвует в подготовке к чемпионату – с государственными органами и работниками аэропорта. Поскольку «Воздушные ворота Северной столицы» и город заинтересованы в том, чтобы здесь все было организовано на высшем уровне, мы с нашими коллегами проверяем соответствие. У нас есть уверенность, что к чемпионату мы подойдем достойно – потому что другого выбора у нас нет».