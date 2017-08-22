Перфоманс «Лавка мясника»: любителям острых ощущений

Команда опытных квестеров из «Санкт-Петербург.ру» соскучилась по острым ощущениям и выбрала по многочисленным восторженным отзывам в интернете кровавый перфоманс от Rabbit Hole «Лавка мясника». К отзывам мы относимся скептически и привыкли все проверять на себе.

Скажем честно, что бы вы себе ни представили, читая отклики уже побывавших в лавке мясника, все эту окажется ерундой по сравнению с тем, что вас действительно ожидает. Мы признаем свой полнейший провал как игроков – забыв обо всех своих навыках по прохождению квестов, мы визжали, кричали, бежали и абсолютно забыли о том, что все это лишь хоррор представление. Но именно так и нужно проходить «Лавку мясника» - и это совет номер один всем нашим читателям: погрузитесь в атмосферу, тем более здесь все работает на это – декорации, свет, звук и даже запахи и температура!

Квест: «Лавка Мясника»

Количество участников: 2-6

Адрес: улица Чапаева, д. 3, станция метро «Горьковская»

Телефон: +7 (812) 425-62-02

Сайт: https://norakrolika.ru/

Цена: от 4000 до 6000 с команды в зависимости от дня недели и времени суток

16+

Если большинство квестов хвалят за «неожиданный финал», то «Лавке мясника» тысяча похвал за супернеожиданное начало – такого мы не встречали нигде ранее и именно так должен, по нашему убеждению, начинаться настоящий перфоманс: держать в напряжении и погружать в обстоятельства с первых минут. Совет номер два – не следите за временем, следите за игрой.

В атмосферу ты погружаешься еще стоя на пороге «Лавки мясника» - да, сверяясь с записанным на бумажке адресом, мы подняли глаза и увидели перед собой обычный магазинчик с мясными продуктами. Улыбаясь, рассуждали между собой, сколько раз обычные жители Петроградки стучали в двери, желая приобрести килограмм свинины. Но попасть в магазин не посвященным обывателям не получится: на входе вам обязательно нужно сказать пароль, который вы узнаете, лишь забронировав игру. И вот, игра началась, хотя никто из нас еще не понимал этого. Сначала мы смеялись и болтали, потом стало тревожно, смешков среди команды стало меньше, а молчаливых «переглядок» больше. А потом начался такой драйв и экшн, что времени рассуждать просто не было.

Разочаруем любителей каверзных и сложных загадок – их в «Лавке мясника» не будет, потому что это все же перфоманс, а не квест. Классические задания по открыванию дверей и поиску ключей здесь элементарны, но даже их выполнить непросто, ведь мозг работает только на одну задачу – не попасться в лапы маньяку. Но именно с этим ощущением и нужно идти в «Лавку мясника» - ради полного погружения.

Декорации «Лавки мясника» заслуживают отдельного упоминания. Честно говоря, назвать их декорациями не поворачивается язык – скорее это полноценные локации. Во время игры участникам предстоит побывать более чем в десяти комнатах на двух этажах! Общая площадь локации больше 350 «квадратов». Вам придется бегать, ползать, идти на ощупь в темноте, прятаться, и даже побывать там, где вообще бывать не хочется (хотя все мы там рано или поздно будем). И здесь обязательный совет номер три – надевайте удобную одежду.

Будто ожили и стали реальностью все самые жуткие сценарии фильмов ужасов, а вы оказались в гуще этих событий, и бояться за свою жизнь стоит по-настоящему. Ведь ты не просто участник, ты заложник в логове маньяков-убийц, пытающийся найти выход из забытого богом и пропитанного липким ужасом подвала.

На эти ощущения даже в большей степени, чем декорации, работает игра актеров. Такому профессионализму позавидовали бы примы лучших театров страны. В «Лавке мясника» они позволили себе то, что не позволяют себе актеры других квестов – даже пропустить крепкое словцо, но именно так и происходит в жизни. Нет-нет, вас не будут трогать, бить или душить - за это можно не переживать. Но даже без физического контакта они нагонят на вас ужаса. Кому-то из героев перфоманса сочувствуешь, кого-то всем сердцем ненавидишь, но веришь всем на сто процентов.

«Лавка мясника» - отличная возможность проверить себя и своих близких в экстремальной ситуации. Команду «Санкт-Петербург.ру» спасло то, что мы не просто коллеги, а отличные друзья. Хотя, по признаниям многих участников перфоманса, и друзей, и возлюбленных, и даже супругов хотелось бросить не раз, чтобы спасти собственную шкуру. Совет номер четыре – захватите на игру тех, кого вы хотите проверить, и не разочаруйтесь.

И последний совет: на перфоманс «Лавка мясника» не советуем идти тем, кто просто хочет пощекотать себе нервишки. А вот если вы хотите узнать, что такое первобытный страх за свою жизнь, вам сюда. Мы пережили катарсис, запыхавшиеся, мокрые, но полные удовлетворения и желания жить, мы наконец покинули «Лавку мясника». А вам удастся найти выход?

Фото: norakrolika.ru