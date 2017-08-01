Land Rover: летние офф-роуд новинки и зов приключений

По традиции мы отправились на полигон Land Rover Experience в летний, но суровый и дождливый день. Типичное «северное лето, карикатура южных зим…». В ожидании экстремального тест-драйва собрались гости-представители разных профессий. Любовь к автомобилям и ожидание приключений в стиле офф-роуд собрали их в 60 километрах от Петербурга. Гости - все без исключения опытные автомобилисты, которых трудно удивить. Но эту внедорожную трассу разместили и оборудовали так, что сохранить спокойствие смог бы лишь постоянный участник соревнований Camel Trophy (Кэмел-трофи).

Главное событие лета представил директор полигона Land Rover Experience Никита Зубков: достойное место среди британских собратьев занял внедорожник Discovery последнего поколения. Автомобиль вышел в свет в мае 2017-го и сразу получил признание аудитории. Чем именно? Корреспондент «Санк-Петербург.ру» прокатился на Discovery и выяснил секреты его успеха у Никиты Зубкова.

«Одна из основных особенностей Discovery пятого поколения – конструкция несущего кузова. Он полностью из алюминия. За основу в новом автомобиле взята платформа D7 u, используемая впервые в Range Rover, Range Rover Sport, но с измененной конструкцией задней панели, для возможности выноса запасного колеса наружу. Она изменена в геометрии, но суть сохраняется – надежный внедорожник для активного отдыха. Результат – снижение веса по отношению к предыдущей модели более чем на 400 кг. Соответственно возрастают потребительские качества – уменьшился расход топлива, возросла динамика автомобиля – все это связано», – поясняет Никита Зубков.

«В эту модель перекочевали элементы, присущие именно автомобилям luxury – флагманским моделям Range Rover. Например, система terrain response-2, которая позволяет полностью перейти на автоматический выбор программ Terrain Response. Электроника в Discovery нового поколения на принципиально новом уровне. Если раньше датчики могли соединяться между собой CAN-шиной, то сейчас узлы и агрегаты автомобиля обмениваются данными по сетевой структуре Multi CAN, предусматривающей наличие канала FlexRay на скоростях до 10 Мбит в секунду. То есть регулировка и подстройка внедорожника идут значительно быстрее. В этом смысле Discovery – очередной технологический прорыв, – делится новшествами директор полигона. – А теперь обратите внимание на салон». Действительно, салон нового авто поражает комфортным простором. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» уютно «заплыл» вглубь светлых кожаных кресел.

«Этот салон на самом деле семиместный, – продолжил удивлять Никита Зубков. - Причем рост пассажира на заднем ряду может быть 192 см, но человек будет чувствовать себя комфортно, без стесненности. И это далеко не все. Вы можете трансформировать салон под свои задачи – это легко делается с сенсорного экрана, с кнопки багажного отделения или дистанционно, с телефона. Например, вы знаете, что поедете куда-либо с длинноразмерными предметами, допустим – с лыжами, и вам не нужны будут третий и второй ряд сидений. Нажимаете кнопку, и они послушно сложатся. Все, простор для погрузки готов.

Также вы можете управлять пневмоподвеской задней оси отдельно, чтобы поменять погрузочную высоту багажника. Нужно положить что-то тяжелое? Можно опустить заднюю часть, спокойно все загрузить и поднять авто в нужное положение. Кстати, в Discovery пятого поколения впервые появился электропривод задней двери, который может работать с брелока. А откидная внутренняя крышка багажника выдерживает нагрузку 300 кг», – продолжил раскрытие секретов Никита.

«И это тоже не все. Если вы поднимите центральный подлокотник, то увидите там гнездо для SIM-карты, в автомобиле предусмотрена возможность подключать к интернету до восьми мобильных устройств. Там есть сразу два разъема USB для питания устройств, гнездо для кабеля HDMI – если есть необходимость, чтобы авто «читало» какое-то видео. В салоне Discovery организовано очень много мест для хранения – потайные места, недоступные постороннему глазу. Передняя консоль с управлением может откидываться на вас, давая дополнительное пространство, чтобы сложить туда что-то нужное в поездке. Между подлокотником и передней консолью мы найдем пространство для стаканов – эта панель выезжает вперед, открывая доступ для емкого кармана в несколько литров, для укладки мелких вещей. То есть можно на таком автомобиле уйти в дальний поход всей семьей и взять с собой, минимум, половину вашей привычной домашней утвари», – познакомил нас с новинкой концерна Land Rover Никита Зубков. Причем оживленная беседа не мешала нам с комфортом проходить самые каверзные препятствия полигона.

Гатчинская внедорожная трасса Land Rover Experience и процесс обучения организованы так: сначала участники осваивают основные внедорожные препятствия - уклон, боковой уклон, горизонтальное вывешивание, брод. На такой тренировочный заезд уйдет примерно полчаса-сорок минут. Вторая трасса – бездорожье в классическом русском стиле – рассчитана на более длительный полуторачасовой рейд – настоящий челлендж собственным возможностям. Она представляет собой различные модификации основных видов внедорожных препятствий, которые предстанут перед автомобилистом неожиданно. И тут, и там адреналин обеспечен, просто во втором варианте его концентрация возрастет от неожиданных поворотов (а на самом деле – запланированных организаторами). Местность с ярко выраженным рельефом и водоемом в деревне Большие Колпаны как раз дала возможность создать трассу, по условиям максимально приближенную к экстриму непролазных маршрутов Camel Trophy.

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Наш Discovery, оснащенный полным офф-роуд пакетом, как и его собратья, показал возможности интеллектуальных технологий. Выезжаем на основную внедорожную трассу с подключенным нижним рядом в раздаточной коробке, уже знакомый в экстремальных условиях режим «снег-трава-гравий» или «грязь-колея». Автомобиль плавно трогается с места, преодолевая глубокие канавы скользкого суглинка и зарослей травы. Подъезжаем к подъему 20⸰ (главное испытание для водителя в этом случае – оценка рисков, связанных с заездом на вершину) и осуществляем необходимую настройку автомобиля. Заезжаем – ожидаем – видим, что трасса свободна, и двигаемся далее. При заходе на уклоны и спуски наш неизменный помощник – система hill descent control, которая сама определяет, как и с какой силой затормаживать каждое колесо. Задача водителя – сконцентрироваться на рулевом управлении.

Несмотря на ухабы, в салоне водитель и пассажиры чувствуют себя так, будто внедорожник идет по асфальту. Подъезжаем к опасному для обычного автомобиля спуску в 35⸰. Поскольку поверхность горки достаточно сухая, автомобиль плотно удерживается на ней всеми четырьмя колесами. Умная машина молниеносно «оценивает» ситуацию, с характерными звуками срабатывает система помощи при движении под уклон и – мы уже внизу. Уклон взят! Идем к препятствию «диагональное вывешивание» – это имитация глубоких ям, что частенько встречаются на проселочных дорогах и лесных тропах России.

Discovery, с визуально мощным, но легким кузовом, заходит на препятствие. Режим «камни/малый ход» – и даже немного жаль, что нашему глазу не видны те скоростные интеллектуальные процессы, что идут в компьютерной системе автомобиля. Очевидно одно: водитель еще не успел среагировать, а машина уже вывела своих «наездников» из препятствия. На центральном дисплее можно наблюдать за положением колес и работой электронно блокируемых дифференциалов.

После – снова взбираемся на крутой косогор в 30⸰. При подключенной и отрегулированной на малую скорость системе ATPC в выбранном режиме «грязь-колея» Discovery, почти как в приключенческом фильме, начинает «реветь», самостоятельно добавляя тяги, после чего – стихает, продолжая замысловатый маршрут в сторону самого опасного внедорожного препятствия – езде по боковому уклону.

Как правило, в подобной ситуации водитель хочет выкрутить руль, в ход идут педали газа-тормоза и другие резкие телодвижения. В случае с любым автомобилем Land Rover, 95% всех сиюминутных решений «принимает» электронная начинка внедорожника, а водитель пребывает в восторге от того, что его ноги – по совету инструктора – могут спокойно постоять на полу.

И конечно же, самое ожидаемое всеми участниками тест-драйва препятствие – езда вброд по гатчинскому водоему. Возможности подвески позволяют пройти брод глубиной до 90 см, потому смело совершаем «заплыв», разумеется, отслеживая глубину на электронном дисплее. Совершаем несколько разворотов по водной глади и, накрутив немного водорослей под кузов, возвращаемся на базу, где уже отдыхают, беседуют и пьют ароматный кофе участники летнего тест-драйва.

Даже малыши – будущие автомобилисты, смогли попробовать здесь свои силы. Правда, на маленькой функциональной модели Land Rover. Конечно, под контролем и в сопровождении внимательных сотрудников полигона и только по ровной дорожке вокруг административного здания.

Посетить трассу внедорожного вождения самостоятельно, с друзьями или семьей можно в любой день. Запись на курс доступна онлайн или по телефону 8-800-77-00-828. Полигон Land Rover Experience Гатчина находится в 60 километрах от Петербурга (по Киевскому шоссе), в деревне Большие Колпаны и работает ежедневно, с 10 до 19 часов.

Курс проведут инструкторы международного уровня с многолетним стажем вождения офф-роуд. Автолюбителям старше 21 года и со стажем вождения более двух лет дается бесплатный полуторачасовой ознакомительный курс.

Алла Довгань, юрист

– Я проходила тест-драйв на Discovery Sport. Впечатления самые положительные: я не ожидала, что на автомобиле можно так запросто преодолеть такие нестандартные для нашей городской реальности препятствия. Особенно сильные эмоции испытала на спуске 35⸰ – уже под конец прохождения препятствия адреналин просто зашкаливал! И конечно, не оставил равнодушной боковой уклон. Отмечу, что очень комфортно было работать с инструктором Светланой. Она компетентный специалист и мастер своего дела.

Яркие впечатления остались и после прохождения тест-драйва на Range Rover. Под чутким руководством инструктора Анатолия я ездила по броду, по огромным лужам, колее. Автомобиль прекрасно справился с поставленными задачами.

Мне понравилось, что полигон Land Rover Experience находится в живописном месте, среди природы, где можно не только протестировать возможности автомобиля, но и отдохнуть, полюбоваться видами. На мой взгляд, место и наполнение очень удачно подобраны.

Соколова Наталья, президент «Академии английского языка «Символ статуса»

– Поделюсь своими бурными впечатлениями от Land Rover Experience. Как президент академии английского языка и человек, стоящий у руля компании и отвечающий за качество образовательных услуг, я глубоко уважаю стремление компании Land Rover не только предоставить уникальную возможность отлично провести время, получить ворох приятных эмоций и адреналина, почувствовать себя выше всех преград за рулем Land Rover, но и лично вплотную познакомиться с продуктом компании – протестировать его функционал в столь экстремальных условиях. Убеждена, что только компании высочайшего класса имеют смелость полностью отвечать за свое детище перед потребителем.

Хочу отметить отлично подготовленную трассу, позволяющую в полной мере раскрыть все возможности автомобиля, за рулем которого и море по колено, и горы по плечо. Высочайший профессионализм инструктора Владимира в немалой степени способствовал успешному преодолению всех многочисленных преград на пути. Мы с партнером, разделившим со мной поездку, нашли особенно полезным и интересным то, что Владимир осветил функциональные возможности Land Rover в теории и на практике, ответил на все интересующие вопросы. Это помогло составить полное впечатление и раскрыло все фантастические возможности Land Rover. Не могу не отметить просветительскую миссию организаторов мероприятия, подготовивших лекцию о глобальных климатических процессах. Что вызывает наибольшую искреннюю симпатию и поддержку – это политика компании, нацеленная на максимальное сокращение вредных выбросов в атмосферу, таким образом, приобретая автомобиль Land Rover, вы не только получаете шанс расширить горизонты, но и заботитесь об окружающей среде. Это убеждает в правильности выбора.

Я и мой партнер очень рады участию в таком мероприятии, искренне благодарим организаторов. Я буду рассматривать приобретение автомобиля Land Rover, чтобы осуществить свою давнюю мечту – поколесить по Монголии. Спасибо! Желаем процветания компании Land Rover!

Анна Левкина, детский офтальмолог медицинского центра Euromed Kids

– Мне довелось протестировать новый Range Rover. Безусловно, когда ты за рулем, но не знаешь всех возможностей автомобиля – беспокоишься. Но когда я все прошла, стало понятно, что беспокойства напрасны. Хотя мой организм этому до сих пор не верит и до сих пор под впечатлением. Самое психологически сложное – наклонная плоскость и бруствер. Позже, когда мы заехали в воду, я чувствовала себя, будто иду на яхте. И тогда я осознала, что машине можно полностью и безраздельно доверять.

Саченко Роман, компания «Любимый край»

– Я испытывал возможности Discovery пятого поколения. Все понравилось и все очень необычно. Впечатлил брод и спуск вниз – трудно и непривычно поначалу отпустить педали и довериться автомобилю. Конечно, в обычной жизни в условиях города вряд ли можно встретить такие препятствия, как на полигоне Land Rover Experience.

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Любовь Вавилова, компания «Транс-сервис»

– Я проходила тест-драйв на Discovery и Range Rover – моделях этого года. Понравились обе машины. Плюс, два разных инструктора и два разных подхода к объяснению: что делать, как реагировать и как проходить испытания. Я бы с удовольствием приехала сюда на полуторачасовой мастер-класс, чтобы пройти расширенный спектр препятствий. На сегодняшнем заезде мне особенно понравилось движение по озеру и спуск с крутого уклона. Это удивительные эмоции, когда система делает все за тебя. Ты просто в какой-то момент отпускаешь педали и – она сама оттормаживается, и ты плавно съезжаешь вниз. Еще мы заезжали в грязь, где глубокая колея и нужно было идти под уклоном с разными хитрыми маневрами.

Влада, менеджер по подбору персонала в сети ресторанов «Токио Сити»

– Я в полном восторге! Я никогда не задумывалась, что можно так ловко преодолевать подобные препятствия и свободно ехать по воде. Одно дело, когда ты видишь это на картинке и на экране, но когда ты сам ведешь автомобиль и осознаешь, что тебе все подвластно и ничего опасного не произойдет, - это оставляет непередаваемые эмоции, что хочется испытать все автомобили Land Rover. Просто удивительно, когда колеса автомобиля отрываются от земли. Или когда ты, как муха, идешь почти по отвесному уклону перпендикулярно земле. О таком приключении хочется рассказать своим знакомым.

Никита Васнецов, бюро «Санкт-Петербург»

– Я прошел тест-драйв на новом Discovery. Подобный опыт внедорожных мероприятий у меня был. Не в рамках тест-драйва, а в живых условиях, на более простых автомобилях. В автомобилях Land Rover впечатляет уровень прогресса и развития технологий. Новые машины превосходно едут и прекрасно чувствуют себя на полосе препятствий.

Фото к тексту: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»