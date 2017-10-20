На границах возможного: автомобили Land Rover покоряют сердца и русское бездорожье

«Тот день, когда я первый раз оказался здесь, был для меня незабываемым. Это неудивительно: на твоих глазах происходит, то, что никогда не происходило! Независимо от того, какой водительский опыт вы имеете и, что вы видели раньше, возможности наших автомобилей станут для вас потрясением!», – постарался предвосхитить впечатления собравшихся для тест-драйва директор внедорожного полигона Land Rover Experience Никита Зубков, а заодно морально подготовить гостей к предстоящему событию.

Центр Land Rover Experience с его уникальными трассами находится в живописной местности на расстоянии 60 км от Санкт-Петербурга и оборудован практически всеми существующими видами внедорожных препятствий. Под руководством высококвалифицированных инструкторов гости полигона могут лично протестировать все технические возможности автомобилей легендарной марки – курсы внедорожного вождения проводятся для всех желающих.

Первое, что вы видите приезжая на полигон, - это оранжевый внедорожник Land Rover Discovery с памятными наклейками знаменитого международного автомобильного соревнования Camel Trophy, он возвышается на каменной насыпи перед входом в здание внедорожного Центра. В прошлом году этот автомобиль участвовал в памятном сборе десятого юбилейного мероприятия Land Rover Party на испанском off-road полигоне неподалеку от Барселоны, проделав путь около 11 тысяч километров.

Соревнования Camel Trophy уже не проводятся в традиционном виде, однако на внедорожном полигоне Land Rover Experience можно почувствовать себя участником легендарной гонки и вдохнуть дух настоящих приключений, так как здесь и автомобили, и водители зачастую действуют на пределе своих возможностей.

На полигоне представлена вся линейка новых моделей внедорожников, среди которых и новейший Range Rover Velar, который поступил в продажу только этой осенью. Также можно испытать Land Rover Discovery последнего поколения, Range Rover, Range Rover Sport и Discovery Sport, а также Range Rover Evoque. Все автомобили полноприводные, а часть из них обладает пневматической подвеской, что помимо комфорта дает возможность регулировать клиренс в зависимости от дорожных условий.

Учебно-тренировочная трасса состоит из двух частей. Первая часть трассы представлена специально созданными препятствиями: езда под уклон, езда в гору, боковой уклон, движение в колее, горизонтальное вывешивание и преодоление водной преграды. Вторая часть трассы – естественное бездорожье: глубокие колеи, грязь, канавы и лужи, которые норовят от постоянных дождей стать озерами.

Также гостям было подготовлено особое испытание – так называемая трасса Буффало, на которой организаторы расставили несколько стоек с двух сторон. Нужно проехать между такими воротами с закрепленной на капоте штангой, не зацепив ни одну из стоек, при этом сделать это на время. Само собой, расстояние между стойками меньше, чем штанга.

Экстремальные нормы вождения Land Rover

«Да ведь здесь же нельзя проехать!» – первая мысль, приходящая в голову участникам тест-драйва, глядя на 45-градусный подъем или грязевое месиво. «Можно!» – убеждает нас в этом автомобиль Land Rover.

Искусственный интеллект или система адаптации к дорожным условиям Terrain Response можно сравнить с опытным инструктором, имеющим многолетний стаж работы. Задача этой системы в глубочайшей автоматической перенастройке автомобиля, в оптимизации ходовых качеств для достижения необходимых параметров, обеспечивающих безопасность, проходимость и комфорт. Выбрав необходимый режим, водитель получает автомобиль, полностью интегрированный под необходимые дорожные условия. При этом на автомобилях, оснащенных системой Terrain Response-2 есть возможность пользоваться ею в автоматическом режиме. Такой интеллект в машинах – это крайняя редкость, а в новом автомобиле Range Rover Velar эти настройки и вовсе выведены на сенсорный экран.

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Автомобиль может ехать как в режиме трактора, так и в режиме спортивного болида. С помощью этой системы автомобиль может превратиться даже в быстроходный катер, успешно проезжая вброд по неглубокому озеру. «Проплыть» автомобиль может по глубине до 650 мм., при этом датчики, расположенные в наружных зеркалах, передают информацию об уровне воды за бортом и визуализируют картинку на мониторе.

Land Rover – это единственный автомобиль, который способен самостоятельно подняться в гору и спуститься под уклон в 45 градусов. Специальная запатентованная система Hill Descent Control удивительным образом помогает равномерно и плавно спуститься с 45-градусного склона. Автомобиль сам поддерживает скорость и направляет усилия торможения отдельно на каждое колесо. А безопасно начать движение после остановки на уклоне вверх поможет Hill Start Assist - система помощи при движении на подъем, которая убережёт автомобиль от скатывания назад.

Настоящий акробатический трюк – автомобиль, словно конь, вставший на дыбы, замер в стойке. Это препятствие называется диагональное вывешивание: два колеса - левое переднее и правое заднее – стоят на поверхности, а другие повисли в воздухе. Секреты такого трюка кроются в слаженной работе системы полного привода, технологии Intelligent Driveline Dynamic и электронной противобуксовочной системы.

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Сейчас уже мало, чтобы машина просто ехала и была удобной, важны и многие другие характеристики. Например, в автомобилях Land Rover есть предпусковой подогреватель, при помощи которого можно заранее, не выходя из дома, прогреть машину. Кроме того, систему прогревания можно запустить не только с брелока, но и с телефона. Также устройство можно запрограммировать на определенное время для прогрева.

Современное поколение автомобилей наделено не только интеллектуальным разумом, но и способностью быть максимально заботливым к своим пассажирам. Машина оснащена четырех-зонным климат-контролем, поэтому комфортная температура может быть обеспечена каждому пассажиру индивидуально. Если вам понадобилось перевезти что-то крупное или длинное по габаритам, то электронная система автомобиля после получения информации об этой «просьбе» по телефону способна сама подготовить машину для вмещения в нее груза, а именно сложить сиденья, аккуратно рассчитав все их движения.

Познания силы и мощи британского внедорожника на полигоне

Внедорожный полигон в Гатчине создан по международным стандартам компании и является одним из официальных внедорожных центов Land Rover Experience в мире.Здесь в том числе проводятся мероприятия для постоянных клиентов, так как британская компания уделяет большое внимание клиентам не только во время покупки машины, но и после. Счастливые обладатели внедорожников Land Rover могут как минимум два раза в год посещать такие уикенды. Центр Land Rover Experience обеспечивает участников тест-драйва новейшими автомобилями и профессиональными инструкторами, прошедшими сертификацию в международном центре вождения Land Rover Experience.

Окунуться в мир могущества автомобилей Land Rover на внедорожной трассе может любой. Можно записаться на сайте или по телефону 8 (800) 77-00-828. Полигон работает каждый день с 10 до 19 часов. В России всего два таких внедорожных полигона Land Rover Experience: в Подмосковье и в 60 км от Петербурга.

«К каждому посетителю у нас индивидуальный подход. Мы очень любим свою работу и стараемся, чтобы наши гости получили все необходимые знания о возможностях автомобиля, а также новые эмоции от управления этой легендарной маркой, возможности которой ни на секунду не прекращают совершенствоваться», – рассказал старший инструктор Денис Шиянов.

Опытные автолюбители, участники тест-драйва рассказали о своих впечатлениях

Петр Атливаник,

заместитель генерального директора по развитию ООО «Куб Икс»:

«Меня позвал товарищ. Я ехал сюда, совершенно не понимая, что можно ожидать, но был наслышан о способностях этих машин проходить препятствия. До этого у меня был опыт вождения Land Rover Discovery IV, правда, лишь в городских условиях, на бездорожье никогда не выезжал. Я испытывал новый Land Rover Discovery и никак не мог представить, что машина способна на такое! Она превзошла мои ожидания! Справилась со всеми препятствиями, которые встретились нам на пути. Притом я почувствовал, что автомобиль еще имеет огромный запас возможностей. У меня возникло такое ощущение, что машине абсолютно все равно, где ехать.

Благодаря наличию множества разных систем машина здорово помогает, но при этом дает свободу выбора – это то, что нужно. Ты ее чувствуешь, и именно ты ей управляешь, но при этом в таких критических ситуациях она сама подсказывает, подгазовывает, подтормаживает где нужно и не дает совершить ошибку. То есть это не просто какая-то космическая история, где ты отпустил руль, и она поехала сама. Учитывая ее презентабельный внешний вид, я совсем не ожидал, что она имеет такие высокие внедорожные характеристики и поначалу очень сомневался, что преграды могут быть преодолены. В некоторых моментах я думал, что возникнут какие-то проблемы, но нет, этого не произошло. И это учитывая, что мы ехали на летней резине. Представляю, что будет, если поставить внедорожную. В общем, впечатления, мягко говоря, только положительные».

Георг Будыльников,

руководитель проектов компании «Тринити»:

«Все очень понравилось. Организован тест-драйв душевно. Нам подробно и спокойно рассказали и показали, какие возможности таят в себе эти автомобили. Но самое большое впечатление произвел Range Rover Velar и своими способностями, и своим внешним и внутренним видом. Мы теперь планируем сюда приехать зимой: испытать эту машину в зимних погодных условиях. Автомобиль удивил своим большим искусственным интеллектом. Он самостоятельно карабкается по ступеням. Все в этой модели очень красиво и удобно. Садишься и ощущаешь статус автомобиля. Автомобили других люксовых марок по сравнению с Range Rover кажутся значительно дешевле».

Юлия Ростовская,

соучредитель маркетингового агентства «Крапива»:

«У меня сначала были сомнения, смогу ли я пройти экстремальные трассы. Я привыкла к машинам марки седан, к небольшим машинам, но с помощью инструкторов удалось пройти все препятствия. Больше всего тоже впечатлил новый Range Rover Velar. На нем мы и отработали все самые сложные участки. Я справилась абсолютно спокойно и комфортно и со съездом с лестницы, и с подъемом по лестнице, и с боковым наклоном. Было немного страшно, но машина создает ощущение надежности - чувствовала, что и я и мои пассажиры находятся в безопасности».

Фотои к тексту: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»