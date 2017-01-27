Land Rover: предвосхищая события

Искрящийся солнцем и снегом январский день прошел в мире британских внедорожников Land Rover под Гатчиной, в деревне Большие Колпаны.

С трассой Land Rover Experience, первой школой внедорожного вождения на Северо-Западе, «Санкт-Петербург.ру» познакомился еще в ноябре 2016 года. Тогда полигон встретил нас метелью и непролазной колеей из льда, снега и воды. Сейчас экстремальная трасса – уменьшенная копия легендарных маршрутов «Кэмел-трофи» (Camel Trophy) – бросила вызов метровыми слоями снега и коварной гололедицей.

Ледяной тест-драйв и немного фантастики

Каждый год оледенелые январские трассы заставляют нервничать петербургских водителей: автомобили выходят из-под контроля и путь на работу становится рисковым квестом. Участники сегодняшнего заезда – в большинстве своем, автолюбители со стажем – знакомы с ситуацией зимнего вождения, потому трассу оценивали неоднозначно: кто с недоверием, а кто с нескрываемым любопытством.

Тем более на этот раз многочисленные препятствия трассы Land Rover Experience – ямы (до 90 см), колея, горки, опасные уклоны (30-40º), лестница и даже водные преграды, покрылись плотной коркой льда. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» как уже «опытный боец» (вернее – пассажир) знал, что философия полигона: чем хуже – тем лучше, в очередной раз подарит яркие эмоции всем участникам заезда.

После инструктажа от директора полигона Никиты Зубкова на тест-драйв вышла первая пятерка смельчаков. Весь модельный ряд Land Rover – пять белоснежных внедорожников под контролем сертифицированных инструкторов – ожидали нас на специальной парковке. «Вы взрослые люди и вроде бы удивить вас уже невозможно. И вот представьте, что вы садитесь в автомобиль и он делает то, что по идее физически не может делать. Так что сегодня мы вновь бросим вызов законам физики – скучно не будет», – заверил участников Никита Зубков.

Выбор этого дня – компактный и маневренный Land Rover Discovery Sport. За рулем – писатель-фантаст Эльдар Сафин, корреспондент «Санкт-Петербург.ру» занял пассажирское кресло. Урок экстремального вождения дает инструктор Надежда: «Автомобиль оснащен электроникой, мы можем выбрать режим вождения — трава-гравий-снег. Мы проедем небольшой бруствер, участок внедорожной трассы, горки, боковой уклон и горизонтальное вывешивание — надеюсь, вы получите удовольствие». Поехали!

Сразу активизируется камера — автомобиль сам контролирует дорогу. Задача водителя – плавно управлять рулем и почти не касаться педалей. Первое препятствие бруствер – автомобиль идет по насыпи под углом 45 градусов, совершая небольшую петлю. Штурмуем колею по пути к следующему препятствию, где нас встречает направляющий полигона: пару раз он поскальзывается и падает в глубокий сугроб – настолько суровы условия бездорожья. Как и ожидалось, несмотря на гололед машина идет словно по гладкому асфальту.

Эльдар – опытный водитель и на тест-драйве ему казалось мало просто скользкой колеи. Как раз на этот случай трасса подготовила несколько особо «адреналиновых» препятствий. Среди них – движение под крутой уклон и отвесная стенка. В обоих случаях эмоции зашкаливают и у самых искушенных: «Это что? Мы туда поедем? Мне как-то хочется это объехать. Неужели машина будет держаться под таким уклоном?» – изумлен Эльдар Сафин.

По ощущениям автомобиль сейчас сорвется со скалы… Но киберначинка британца срабатывает раньше, чем рефлексы водителя, – Land Rover плавно выходит из препятствия, без надрыва выполняет все задания, будто на колесах у него надежные шипы или присоски – почти как жук на потолке.

После того, как мы прошли первый круг, корреспондент «Санкт-Петербург.ру» попросил Эльдара Сафина поделится впечатлением от полосы препятствий. «Я пишу фантастику и меня живо интересуют возможности современных автомобилей. Поэтому, когда мне представилась возможность приехать на полигон в Гатчину, я, не задумываясь, согласился. На некоторых препятствиях было очень страшно, но я полностью доверился автомобилю и инструктору. Land Rover – очень комфортный автомобиль, я очень легко и быстро к нему приспособился. Так происходит не всегда: обычно к новому авто привыкаешь не сразу, – поделился Эльдар Сафин. – В своих книгах я часто пишу об автомобилях – концептуально мне интересно будущее технологий, тенденций автомобилестроения. Прихожу к выводу, что развитие в комфорте — это своего рода деградация в управляемости: в скором времени водитель будет не так нужен. Все что можно будет автоматизировать, автоматизируют уже скоро, и Land Rover подтверждает тенденцию. Это уже наша реальность», – убежден Эльдар Сафин. По его прогнозам, в будущем механическое управление может стать специальной и дорогостоящей опцией для фанатов вождения.

Интересно было узнать и то, какие профессиональные пути привели инструктора Надежду на экстремальный полигон. «Я более десяти лет занимаюсь именно внедорожным вождением. Сначала работала инструктором на соревнованиях по бездорожью, таких как «Ладога-Трофи». Поэтому полигон Land Rover Experience оказался созвучен моему опыту, я работаю здесь с момента основания трассы», – рассказала инструктор, давая заключительные инструкции по возможностям автомобиля.

«А это ступеньки? Можем ли мы испытать их?» – загоняем автомобиль на незапланированное в этот раз препятствие. Как в приключенческом кино, машина ловко балансирует на бетонных ступеньках. На этот раз одного круга экстрима показалось мало – решили пройти еще один.

Вдоволь накатавшись, возвращаемся в административное здание полигона, где нас традиционно ждал ароматный кофе и познавательная беседа. Вдохновившись футуристическими возможностями внедорожников, беседовали об истории мистических и научных предсказаний, о мифах глобального потепления и о том, как Land Rover предвосхитил потребности будущего.

Способность предсказывать будущее: мистический и научный подход

Дискуссию начали с истории предсказаний. Эльдар Сафин отвечал на вопрос, почему люди жаждут предсказаний и как со временем прогнозы полностью перешли в науку.

«С древних времен люди желают не только предсказывать, но и управлять будущим. Все началось с магической наскальной живописи – люди рисовали то, что должно было, по их мнению, произойти. Вот первая платформа проектирования будущего. После пришла религия, позднее – искусство, особенно литература. Научно-технический прогресс породил новый вид предсказаний, касающийся изобретений. Сначала предсказания прочно вошли в литературу, а именно – в научную фантастику: Жюль Верн, Герберт Уэллс, Рей Брэдбери – их произведения предвосхитили появление подводных лодок, скафандров и даже виртуальных стен для общения в социальных сетях!» – повествует Сафин. – Сейчас прогностическая функция целиком принадлежит науке. Ученые научились очень точно предсказывать будущее Вселенной, человечества и, конечно же, связанных с этим разработок. Появились технологии, которые предвосхищают события на основе конкретных знаний».

Тему научных предсказаний продолжил ученый-астроном, член Международного астрономического союза, сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров с лекцией «Мифы о глобальном потеплении». Эксперт заметил, что сегодняшний тест-драйв и британские внедорожники станут очень актуальны в будущем: «Глобальное потепление неизбежно, это факт. Трудно поверить, но если проследить динамику за несколько тысячелетий, мы увидим, что для Петербурга морозы и снег отнюдь не норма! Здесь должно быть теплое болото и даже пальмы. Для таких условий Land Rover будет очень кстати».

Георгий Гончаров привел массу исторических примеров того, как менялся климат на земле: когда замерзала теплая Адриатика и венецианцы могли кататься на коньках, как русские «вышли из тумана» по Балтике к шведам, что решило исход очередной войны… По его словам, исход многих исторических событий напрямую связан исключительно с активностью Солнца – подход ученый подкрепил многочисленными графиками наблюдений и статистикой. Потому он убежден, что любые спекуляции, связанные с темой глобального потепления далеки от науки: «Надо понимать, что жизнью на планете Земля – течениями, таянием льдов, стихийным бедствиями и даже статистикой убийств, ДТП и разводов – управляет только Солнце. В периоды активности оно так разгоняет магнитные поля, что жизнь на планете терпит колоссальные изменения. Именно Солнце – автор глобального потепления, а никак не человечество и не выбросы СО2 в атмосферу. Последнее придумали затем, чтобы заработать деньги на деятельности корпораций».

В конце лекции директор полигона Никита Зубков пошутил, что автомобили Land Rover улучшают атмосферу: «Наш воздух – это Евро-4, а у этого автомобиля – Евро-6, не меньше! Поэтому он делает воздух только лучше. Конечно, ему не страшно глобальное потепление». Так, доброй шуткой, но в раздумьях о будущем мы и завершили познавательный тест-драйв.

Полигон внедорожного вождения Land Rover Experience находится в 60 км от Петербурга по Киевскому шоссе . Место выбрали неслучайно: сложный рельеф и природа Гатчинского района (холмы, редколесье, озеро и различные природные буераки) воссоздают условия вождения на грани возможностей. Как раз те, что можно встретить на соревнованиях Camel Trophy. С той разницей, что несмотря на пугающие препятствия, трасса безопасна, а рядом находится инструктор международного уровня.

Освоить науку внедорожного вождения просто: записаться на курс можно в любое время здесь, онлайн или по телефону 8-800-77-00-828. Полигон работает ежедневно, с 10 до 19 часов. Полуторачасовой ознакомительный курс любой желающий старше 21 года, со стажем вождения более двух лет, может пройти бесплатно.

Георгий Гончаров, ученый-астроном член Международного астрономического союза, сотрудник Пулковской обсерватории:

«Меня очень впечатлило прохождение склонов – первый млн долларов обязательно потрачу на такой автомобиль. Я убежден, что все известные мне автомобилисты не рискнули бы пройти такие препятствия на своих авто. Как инструктор был таким спокойным – не ясно! Удивительно то, как при наклоне 30 градусов варьируется клиренс – если посчитать, то мы должны были перевернуться. Но этого не случилось. То есть опасность оказалась мнимой. То, что я увидел, на грани законов физики – будем разбираться!»

Екатерина Котова, пресс-служба муниципального округа Екатерингофский:

«Впечатления потрясающие. Я водитель с неплохим стажем, но никогда не водила машину такого уровня. Эмоции зашкаливают — на полигоне все очень грамотно продумано. Я не подозревала, что машина способна на такое и то, что я могу так управлять. Приятно удивила упругость машины, то, как она подстраивается под препятствия. Машина отличается от автомобилей городского типа, она принципиально другая. Как знать, может быть еще и летает (смеется) – было бы не удивительно».

Виктория Куклина, газета «Комсомольская правда»:

«В автомобиле я была пассажиром — но испытала массу эмоций. Мы ездили по таким буеракам, что впечатлений хватит на год вперед. Но я думаю, что для такого автомобиля этой учебной трассы мало – он может гораздо больше. Land Rover – это открытие!»

Андрей, «Сообщество Питерских блогеров “SPbblog”»:

«Я не сомневался в Land Rover — чего я ожидал, то и получил. Для меня было удивительно то, как клиренс автомобиля регулирует расстояние до земли. Трасса очень продумана».

Руслан Юнисов, автор блога об автомобилях, путешествиях и гаджетах:

«Я человек избалованный. Но я уверен, что тех, кто не знает условий бездорожья, полигон очень удивил и вызвал эмоции. Трасса идеально раскрывает его возможности, и я уверен, что автомобиль полностью соответствует своей аудитории и ценовому диапазону. Правда, сегодняшнего тест-драйва мне показалось мало».

Евгения Заславская, менеджер по PR и Digital Marketing в DasPROEKT:

«Для меня подобная поездка – принципиально новый опыт, я раньше не была на подобных полигонах. Для тех, кто ценит бездорожье, здесь все очень выверено: трасса в полной мере показывает возможности автомобиля. Все здорово организовано, и ты знаешь, что ничего опасного не произойдет, понятно, какие технологии помогают автомобилю. Правда, еще хотелось бы увидеть и скоростные возможности на ровной трассе – это важно в условиях города».