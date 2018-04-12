Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

Мессенджер Telegram находится в шаге от блокировки. Роскомнадзор на подготовительном заседании попросил Таганский районный суд Москвы немедленно заблокировать сервис в случае удовлетворения иска. Telegram могут заблокировать на территории всей России уже 13 апреля.

Надзорное ведомство обратилось в суд из-за неисполнения требования ФСБ предоставить ключи шифрования от переписки пользователей. Создатель Telegram Павел Дуров не раз подчеркивал, что это невозможно сделать из-за технических ограничений.

По его словам, при создании секретного чата в мессенджере используется ассиметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, когда из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи.

Фото: xakep.ru

Заседание, на котором рассмотрят ходатайство, пройдет завтра, 13 апреля. Дуров запретил юристам Telegram участвовать приходить на суд. По словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, создатель мессенджера не хочет, чтобы юристы «легитимировали откровенный фарс своим присутствием».

Несмотря на возможность блокировки, пользователи смогут обойти ограничения Роскомнадзора. Существует два основных способа, которые позволяют получить доступ к Telegram – VPN-сервисы и прокси-серверы.

Как скачать Telegram после блокировки

Скорее всего, после запрета Telegram из магазинов App Store и Google Play потребуют удалить приложения. Пользователи Android смогут без проблем скачать файл программы со сторонних сайтов, в том числе на форуме 4PDA, либо сменить регион в Google Play.

Владельцам устройств на iOS придется сложнее. Доступ к Telegram сохранится в случае, если скачать его заранее. Оно сохранится в списке покупок, что позволит загрузить его даже после блокировки.

Пользователи iOS тоже могут изменить свой регион, но для этого необходимо отменить все подписки на приложения и дождаться, пока закончится оплаченный период. Подробную инструкцию можно найти на сайте Apple.

Фото: rtvi.com

Как обойти блок с помощью VPN

VPN означет Virtual Private Network, виртуальная частная сеть. Это зашифрованный канал, скрывающий IP-адрес пользователя. С помощью сервисов трафик пропускается через сервера в странах, где не действуют ограничения Роскомнадзора.

В интернете существует множество программ, большая часть из которых работает на платной основе. Бесплатные VPN-приложения зачастую обладают ограниченным функционалом, а также предоставляют меньшую скорость передачи данных и небольшое количество трафика.

Одним из наиболее популярных сервисов стало бесплатная программа Opera VPN. Она работает на iOS и Android, а примерная скорость интернет-соединения составляет около семи мегабит в секунду.

На рынке есть множество других приложений. Эксперты и IT-правозащитники рекомендуют бесплатные программы TunnelBearm FreeOpenVPN, Hola и платные HotSpot Shield и NordVPN.

Для мобильных устройств на iOS и Android советуют Onavo Protect, CyberShost и VyprVPN. Среди платных отмечают Nord VPN и Exress VPN.

Фото: 4idroid.com

Как обойти блок с помощью прокси

Обходить блокировки можно и при помощи прокси в Telegram – в мессенджере есть возможность использовать протокол Socks5. Технология прокси схожа с VPN – она позволяет подменять IP-адрес. Несмотря на это, пользователь не получает шифрование и защиту данных.

Чтобы воспользоваться способом, необходимо указать в настройках приложения Telegram адрес зарубежного прокси-сервера и порта. Найти платные или бесплатные данные можно в специальных базах интернете, например, на Sockslist.net. Разработчики мессенджера уточняют, что стоит выбирать адреса из Великобритании, Швеции, Германии или США.

Компания Vee Security разработала бесплатный сервис Connecto Proxy, который автоматически настраивает Telegram для обхода блокировок.

Фото: lifehacker.ru

Как обойти блок сайта Telegram

Зайти на сайт мессенджера можно с помощью браузера Opera, в котором по умолчанию встроен VPN. Пользователи других браузеров могут установить специальные расширения для браузера, например, ZenMate или FriGate.

Фото: chrome.google.com/webstore