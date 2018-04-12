Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram

Роскомнадзор на подготовительном заседании попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска, который будет рассмотрен 13 апреля.

«Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», – считают представители надзорного ведомства.

У юристов Telegram, согласно российскому законодательству, будет возможность подать апелляцию на решение суда первой инстанции по иску. В этом случае решение не вступит в законную силу до рассмотрения во второй инстанции.

Блокировку мессенджера Роскомнадзор анонсировал 20 марта. Ведомство потребовало исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток. Неделю назад, 5 апреля, надзорное ведомство подало иск в Таганский суд Москвы.

История противостояния Дурова с ФСБ и Роскомнадзором началась в 2017 году, когда спецслужбы захотели получить данные для расследования теракта в петербургском метро, случившемся 3 апреля 2017 года.

Читайте также:

Блокировка Telegram – это будет война щитов и мечей



Речь шла о шести номерах, которыми, по мнению ФСБ, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». В Telegram отказалась их предоставлять и подали на Роскомнадзор в суд. Основным аргументом было то, что передача ключей нарушает тайну переписки, обеспеченной Конституцией Российской Федерации.

В конце марта 2018 года Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ спецслужб, согласно которому устанавливается процедура предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Суд счел, что переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.