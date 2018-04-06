Блокировка Telegram – это будет война щитов и мечей

Рассматривать всерьез блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для простых пользователей это может создать.

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Недоступность, например, получения приложений из электронного магазина, неудобства в прохождении сообщений в сервисе может вызвать некоторое отторжение у пользователей.

Группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы.

Это будет война щитов и мечей в какой-то степени бессмысленная и алогичная.