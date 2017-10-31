Republic: Запрос ФСБ к Telegram связан с терактом в петербургском метро

Запрос ФСБ к Telegram в июле связан с терактом в петербургском метро. Силовики хотели получить данные для расследования взрыва в подземке, который произошел в апреле. Об этом сообщает издание Republic.

По информации издания, в запросе ФСБ требовала предоставить информацию для дешифровки сообщений, связанных с предполагаемыми организаторами теракта.

Речь идет о шести номерах, которыми, по мнению спецслужб, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». Republic пишет, что два номера из письма ФСБ зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых, они арестованы.

В ходе допросов они назвали телефоны, которые были на них оформлены: среди них два номера, которые совпадают с номерами из запроса ФСБ в Telegram. По словам Аброра Азимова, они были необходимы для связи с организатором теракта Ахмадом, сторонником запрещенного в России «Исламского государства». При этом Азимов указал, что переписывался не по Telegram, а по WhatsApp.

Еще два абонента из списка ФСБ находятся на свободе и постоянно пользуются Telegram, отмечает Republic. Оставшиеся два телефона не зарегистрированы в Telegram: один номер привязан к WhatsApp, последний раз он был активен 19 апреля, второй номер был приобретен в Дагестане и сейчас не доступен, он не зарегистрирован ни в одной соцсети или мессенджере.

Ранее, 16 октября, мировой судья оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. В конце сентября Дуров сообщал о том, что ФСБ подготовила в отношении компании протокол об административном нарушении за «невыполнение антиконституционного закона Яровой».