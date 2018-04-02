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​​Telegram объяснил ФСБ, почему не может передать ключи шифрования

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА "Новости"

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В случае неполучения ключей Роскомнадзор угрожает заблокировать мессенджер в России.

​​Telegram в очередной раз попытался объяснить ФСБ, почему не может передать ключи шифрования​​. Ответ чиновникам опубликовал в своем канале Павел Чиков, руководитель правозащитной организации "Агора", которая представляет ​​Telegram в судах.

"Власти грозятся заблокировать Telegram уже на этой неделе. 20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра. Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы", – написал Чирков, прикрепив фотографию документа.

В письме говорится, что "пользователи мессенджера используют облачные и секретные чаты". Облачная переписка никогда не хранится в одном месте и распределяется между различными подсистемами. Сообщения, передаваемые через секретные чаты, вообще никогда не сохраняются на серверах Telegram. Создание таких чатов начинается с генерации авторизационного ключа.

Используется ассиметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, когда из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи, отмечается в документе.

Алгоритм Диффи-Хеллмана существует с 1976 года и сейчас называется "Диффи-Хеллмана-Меркля", так как были признаны заслуги еще одного ученого, участвующего в его разработке. Существует классическое объяснение этого алгоритма:

"Допустим, что у всех, включая Алису, Боба и Еву, имеется трехлитровая банка, в которую налит один литр желтой краски. Если Алиса и Боб хотят договориться о секретном ключе, они добавляют в свои банки по одному литру своей собственной секретной краски. Алиса может добавить краску фиолетового оттенка, а Боб – малинового. После этого каждый из них посылает свою банку с перемешанным содержимым другому.

Алиса берет смесь Боба и подливает в нее один литр своей секретной краски, а Боб берет смесь Алисы и добавляет в нее один литр своей секретной краски. Краска в обеих банках теперь станет одного цвета, поскольку в каждой находится по одному литру желтой, фиолетовой и малиновой краски.

Именно этот цвет, полученный при добавлении дважды в банки красок, и будет использоваться как ключ. Алиса понятия не имеет, какую краску добавил Боб, а Боб не представляет, какую краску налила Алиса, но оба они достигли одного и того же результата.

Ева в ярости. Даже если она и сумеет перехватить банки с промежуточным продуктом, ей не удастся определить конечный цвет, который и будет согласованным ключом. Ева может видеть цвет краски, полученной при перемешивании желтой краски и секретной краски Алисы в банке, отправленной Бобу, и она может видеть цвет краски, полученной при перемешивании желтой краски и секретной краски Боба в банке, отправленной Алисе, но чтобы найти ключ, ей необходимо знать цвета исходных секретных красок Алисы и Боба.

Рассматривая банки с перемешанными красками, Ева не сможет определить секретные краски Алисы и Боба. Даже если она возьмет образец одной из смешанных красок, ей не удастся разделить ее на исходные краски, чтобы найти секретную, поскольку смешивание краски является односторонней функцией".

Кроме этого алгоритма, в ​​Telegram рассказали, что серверная инфраструктура мессенджера имеет распределенную архитектуру в целях безопасности, включает подсистемы на территории разных государств, эти подсистемы контролируются различными юридическими лицами.

Массив сведений разбросан по всему миру и никогда не соединяется в единой точке, а администратор сервиса ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования электронных сообщений, заключили в ​​Telegram.

Интерес ФСБ к Telegram возник после теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Силовики хотели получить данные для расследования взрыва. Речь идет о шести номерах, которыми, по мнению спецслужб, пользовались "подозреваемые в причастности к террористической деятельности". Представители "Агоры" считают взрыв надуманным поводом.

Блокировку мессенджера Роскомнадзор анонсировал 20 марта, официально потребовав передать ключи шифрования ФСБ. Неисполнение компанией Telegram Messenger Limited норм российского законодательства утверждено решением мирового судьи Мещанского района Москвы в октябре 2017 года, в силу оно вступило 12 декабря.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Фото: Telegram-канал Павла Чикова

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