Дуров посоветовал пользоваться Android для "сохранения информационной свободы"

Компания Apple противодействует свободному обмену информации, сообщил владелец Telegram Павел Дуров в своём блоге.

Павлу Дурову задал вопрос один из подписчиков об одном из приложений, которое обрело популярность в использовании у сторонников Дональда Трампа. Вопрос был задан о приложении Parler, его недавно добавили в список заблокированных Apple и Google. Дуров ответил своему подписчику и сказал, что Apple и Google становятся "большей проблемой для свободы, чем Twitter".

Также владелец Telegram добавил: "Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям". Более того, Павел Дуров посоветовал пользователям смартфонов переходить на операционную систему Android, потому что это позволит сохранить пользователям информационную свободу.