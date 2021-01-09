Пользователи "перебегают" с WhatsApp на Telegram

Telegram, очевидно, стал большой проблемой для главного конкурента на рынке — приложения WhatApp, принадлежащего Facebook. Об этом рассказал российский программист Павел Дуров на канале своего мессенджера.

Он также раскрыл причины популярности Telegram: нужно уважать своих пользователей.

Дуров заметил, что в последнее время очень многие пользователи отказываются от WhatsApp в пользу Telegram. Программист связывает такой отток с новой политикой WhatsApp о персональных данных. С 2021 года Facebook сможет использовать данные пользователей WhatsApp для рекламных алгоритмов.

Как отметил бизнесмен, число пользователей Telegram постоянно растет и в настоящее время составляет около 500 тыс.

Он также развенчал миф о том, что его компания связана с российскими властями. Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в РоФ и был заблокирован там с 2018 по лето 2020 года, напомнил Дуров. Он добавил, что мессенджер по-прежнему заблокирован в некоторых авторитарных странах - например, в Иране.

Напомним, что Дуров не живет в России с 2014 года.