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Стрельба в Париже, "Свидетели Иеговы" и X-Files

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Париж
© Фото: vl.ru

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Новый сезон культового сериала начнут снимать уже летом.

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И, наконец, пятница! Сначала главное и невеселое – накануне в центре Парижа, на Елисейских полях, произошла перестрелка. Вернее, стреляли по патрульным полицейским, подъехав к их машине на фургоне. В итоге один страж порядка скончался, еще двое – ранены. Преступник убит ответным огнем. По предварительным данным, стрелял 39-летний Карим Шорфи, но официально прокурор французской столицы пока не подтверждает эту информацию – сначала должны пройти обыски у подозреваемого. Ответственность за стрельбу взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». 23 апреля во Франции должны пройти президентские выборы, в которых нынешний лидер Франсуа Олланд принимать участие не будет.

Тем временем в Денвере, столице штата Колорадо, открылась первая в мире церковь для почитателей марихуаны. Некий энтузиаст вложил деньги в переустройство старой церкви, раскрасив ее в стиле скейт-парка, предложив «верующим» собираться там и «брать священное растение для обретения смысла и вдохновения в жизни».

В России же официально признали экстремистской секту «Свидетели Иеговы». Организация, во всем мире чувствующая себя довольно вольготно и насчитывающая сотни тысяч последователей, пришлась не по вкусу нашим властям. «Свидетели», в отличие от других христиан, не верят в бессмертие души, категорически против переливания крови (даже в самой критической ситуации) и известны «вербовкой» в секту даже подростков. Эксперты полагают, что свою роль в неприязни Генпрокуратуры к секте сыграла ее закрытость и изначально заокеанское происхождение.

Тем временем продолжается скандал вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя. Наталья Поклонская не поленилась и заказала экспертизу специалистов, дабы выяснить, оскорбляет ли фильм чувства верующих. По ее версии вышло, что еще как оскорбляют, но за фильм вступился министр культуры Владимир Мединский и режиссер, призвавший сначала посмотреть картину, а потом оценивать.

Еще о кино – телеканал Fox заказал еще десять серий «Секретных материалов». Новый сезон выйдет в 2017/18 годах, Скалли и Малдер в исполнении Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны по-прежнему на месте!

Еще немого об РПЦ. В Екатеринбурге снесли Успенскую церковь Ново-Тихвинского женского монастыря – одну из трех старейших церквей уральской столицы, охраняемую государством. Здание XVIII века снесли перед Пасхой, а несколькими годами ранее окружной военный госпиталь передал его РПЦ (знакомая история, да?). Городские власти вообще не в курсе ситуации, активисты заливают в сеть снимки разрушений с дронов, РПЦ говорит, что это «реставрация». Ну-ну.

В Петербурге сегодня снова пасмурно, синоптики дают неблагоприятный прогноз. И еще заявку о проведении референдума по Исаакиевскому собору в профильном комитете Заксобрания назвали незаконной, что совсем грустно. Впрочем, хороших вам выходных!

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