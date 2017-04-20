Мединский заступился за фильм «Матильда» режиссера Учителя

Прокуратура Москвы нашла признаки преступления в действиях представителей общественной организации «Христианское государство — святая Русь», которые требовали от кинотеатров отказаться от показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, сообщает телеканал«Дождь».

В действиях активистов, по мнению прокуратуры, есть признаки преступления по ч.1 ст. 179 УК РФ (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества).

В защиту еще невышедшего в прокат фильма выступил и министр культуры РФ Владимир Мединский. На вопрос, как бы он охарактеризовал ситуацию, происходящую вокруг этого фильма, он сказал: «Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, который никто еще не видел?».

Ранее на этой неделе глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе.

Позже в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

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Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь» сообщила, что будет поджигать кинотеатры, в которых будут транслировать фильм «Матильда».

Алексей Учитель обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в этом. По его словам, угрозы поступают не только в адрес кинотеатров, но и ему лично, съемочной команде и всем сотрудникам, участвовавшим в создании кинокартины.

Поклонская заявляла, что не имеет ничего общего с экстремистами из этого движения. Представители «Христианского государства», в свою очередь, открестились от связей с парламентарием.

Еще один скандал связан с финансированием фильма - якобы соавтор «Матильды» Владислав Москалев в интервью The Insider рассказал о коррупции во время съемок фильма. По его словам, картина была снята на деньги, выведенные из подконтрольного Газпромбанку офшора, в обмен на взятку управляющему делами президента.

В прокат «Матильда» выйдет 25 октября. Премьера приурочена к 100-летию Октябрьской революции и состоится в Мариинском театре.