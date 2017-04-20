На Петербург 21 апреля обрушится снегопад и ураганный ветер. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по городу.

"Ожидается усиление порывов юго-западного ветра до 15 м/с, мокрый снег и на дорогах - гололедица", - говорится в предупреждении спасателей.

МЧС рекомендует закрыть окна и убрать хозяйственные вещи с балкона, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Автомобиль необходимо поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)", - отмечают в МЧС.

Водителей из-за гололедицы просят заблаговременно включать указатели поворотов и мигание стоп-сигналами. Кроме того, быть наиболее внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.

"Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 метро", - советуют спасатели.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". Кроме того, в ГУ МЧС по городу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.