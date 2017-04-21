В Петербурге 21 апреля ожидается мокрый снег с дождем и порывистый ветер

В Северной столице в пятницу, 21 апреля, будет сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Днем ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет варьироваться от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)", - отмечают в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". Кроме того, в ГУ МЧС по городу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.