В ЗакСе сочли референдум по Исаакию противоречащим законодательству

Комитет по законодательству (КЗ) парламента Петербурга отказал в проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ, передает корреспондент АБН.

Большинство членов комитета считает, что референдум противоречит федеральному законодательству, которое предписывает произвести церковную реституцию — вернуть собор церкви. При этом по результатам референдума граждане могут проголосовать за иное решение.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок заявил, что основу позиции КЗ составляет заключение юристов ЗакСа. «Учитывая заключение юрупрааления нам представляется, что федеральному законодательству вопросы не соответствуют и сразу по нескольким основаниям», — сказал депутат.

Он уточнил, что ФЗ запрещает выносить на голосование вопросы, которые уже урегулированы законом. Также, по мнению Четырбока, есть запутанность формулировок вопроса референдума. По его словам, предложение оставить Исаакий «государственным музеем» не четко — музеи могут быть и федеральные, и городские. Что касается «религиозных церемоний» и «обрядов», которые авторы плебисцита предложили в соборе разрешить, то таких терминов в законодательстве вообще нет, сказал глава комитета.

Депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский напомнил, что в «Единой России» заранее решили отклонить референдум. Также депутат уточнил, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обещал рассмотреть вопрос о референдуме 26 апреля на общем заседании парламента.

Четырбок ответил, что таких планов нет, однако противоречие с позицией главы Заксобрания объяснять не стал. В повестке следующего заседания петербургского парламента на данный момент вопроса по референдума нет.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. На данный момент в поддержку референдума выступили более 10 тыс. петербуржцев.

Ранее спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, заявил, что фракция "Единой России" в городском парламенте не поддержит инициативу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.