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ЗакС рассмотрит вопрос о проведении референдума по Исаакиевскому собору 21 апреля

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© Фото: Яков Князев / ТАСС

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Ожидается, что голосование депутатов состоится 26 апреля.

Комитет по законодательству петербургского парламента рассмотрит вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора в ближайшую пятницу, 21 апреля, передает «Фонтанка» со ссылкой на депутата Максима Резника.

По его словам, об этом  в понедельник, 17 апреля, на совете фракций объявил депутат Денис Четырбок.

К заседанию комитета будет готово юридическое заключение, а после рассмотрения документа в профильном комитете его должны вынести на суд депутатов ЗакСа.

Планируется, что голосование по вопросу референдума состоится 26 апреля. В этот же день в петербургском парламенте с отчетом выступит губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.  

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. На данный момент в поддержку референдума выступили более 10 тыс. петербуржцев.

Ранее спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, заявил, что фракция "Единой России" в городском парламенте не поддержит инициативу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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