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В поддержку референдума по Исаакию выступили более 10 тыс. петербуржцев

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© Фото: netink.ru

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Компания по сбору подписей была запущена в понедельник, 3 апреля.

В рамках общественной кампании #ИсаакийГороду свою готовность подписаться в поддержку референдума по судьбе музея-памятника «Исаакиевский собор» подтвердили уже 10 тысяч жителей Петербурга, сообщают ее организаторы.

В понедельник, 3 апреля, в интернете был запущен предварительный сбор подписей в поддержку референдума о судьбе Исаакиевского собора. О своей готовности поставить подпись в поддержку референдума через сайт кампании может сообщить любой житель города старше 18 лет, имеющий регистрацию в Петербурге.

Чтобы зарегистрироваться на сайте, необходимо указать свои имя, фамилию, адрес электронной почты и район города. Когда начнется официальная подписная кампания, зарегистрировавшимся пользователям напомнят о необходимости зайти на ближайший пункт сбора подписей или пришлют волонтера-сборщика.

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В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. Только после этого может быть назначен день голосования. Кроме того, 29 марта сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора и лично разобраться в ситуации.

 

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