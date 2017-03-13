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Председатель ЗакСа Макаров: "Единая Россия" не поддержит референдум по Исаакиевскому собору

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© Фото: пресс-служба ЗакСа

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"Нет смысла тратить народные деньги на оплату политических амбиций нескольких человек", - заявил парламентарий.

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что фракция «Единой России» в городском парламенте не поддержит инициативу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора. Об этом он сообщил в интервью Интерфаксу.

"Нет смысла тратить народные деньги на оплату политических амбиций нескольких человек. Итоги такого голосования все равно не будут иметь силы. Есть федеральный закон - и нам необходимо его выполнять", - заявил Макаров.

Отвечая на вопрос о положении дел на данный момент, парламентарий отметил, что сейчас идет нормальный деловой процесс подготовки к передаче собора в управление РПЦ.

Макаров также подчеркнул, что не знает ректоров, которые говорят о том, что не подписывали обращение за передачу Исаакия РПЦ, но их подпись стоит под документом.

"Подписывать обращение ректоров никто не принуждал – это в принципе невозможно сделать. Письмо губернатору в поддержку его решения о передаче собора было согласованным мнением уважаемых в городе и в стране людей. Мало того, впоследствии к нему присоединились еще несколько руководителей вузов, которые не присутствовали на первой встрече", - заявил спикер ЗакСа.

"Вокруг Исаакиевского собора и так в последнее время нагородили столько небылиц и откровенной лжи, что только диву даешься, как петербуржцы могут во всем этом разобраться. Но заметьте - разобрались. Петербург - город с уникальными культурными традициями и очень тонким политическим вкусом", - добавил Макаров.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", Смольный согласовал митинг в защиту Петербурга на Марсовом поле.

 Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

 Ранее деятели науки и культуры Северной столицы поддержали проведение "Марша в защиту Петербурга".

 

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