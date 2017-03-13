Смольный согласовал митинг в защиту Петербурга на Марсовом поле

Комитет по законности и правопорядку согласовал проведение митинга в защиту Петербурга 18 марта на Марсовом поле, сообщает депутат петербургского ЗакСа фракции "Партия Роста" Максим Резник.

"Это пока предварительно, окончательное решение примет оргкомитет вечером", – приводит "Фонтанка" слова депутата.

По предварительным данным, Смольный согласовал акцию форме гайд-парка. Таким образом, численность ее участников ограничена до 200 человек.

Ранее организаторы акции настаивали на проведении митинга в воскресенье, 19 марта, однако в администрации Центрального района запланировали в этот день с утра до вечера мероприятие «Море волнуется» в честь Года экологии.

На гродозащитном митинге ряд оппозиционных депутатов (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко) хотят обсудить с жителями города защиту музея "Исаакиевский собор", выступить против застройки территории Пулковской обсерватории и слияния РНБ и РГБ.

Поводом для протеста горожан послужило заявление губернатора Георгий Полтавченко о том, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Церковь может получить Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

Ранее деятели науки и культуры Северной столицы поддержали проведение "Марша в защиту Петербурга".