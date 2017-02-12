Участники акции против передачи Исаакия РПЦ взяли собор в живое кольцо (ФОТО)

Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ собрала около 2 тыс. человек, передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Без Дмитриевой

К 13 часам участники акции собрались на площади за собором. Некоторые предпочли остаться у его стен с плакатами.

На многих собравшихся были повязаны синие ленточки, которые раздавались на площади. Это стало символом сегодняшней акции у Исаакия.

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Как и в прошлый раз, акция проходила в формате «встречи депутатов с избирателями». Но, в отличие от предыдущих «встреч», на ней присутствовали только два депутата Законодательного собрания Петербурга – Борис Вишневский (партия «Яблоко») и Максим Резник («Партия роста»). Также на акции был замечен сопредседатель непарламентской партии «ПарНаС» Андрей Пивоваров.

Депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко и Алексей Ковалев не пришли поддержать коллег. «Они не поменяли свои взгляды, по-прежнему против передачи собора РПЦ, но не смогли, к сожалению, прийти. У всех могут быть разные обстоятельства, ничего страшного не произошло. Вам что, мало нас?», - заявил Резник.

Многослойное кольцо

В этот раз депутаты решили обойтись без выступлений и спустя 15 минут пригласили собравшихся пройти к собору и взять его в живое кольцо.

Процессом руководил депутат Вишневский. Обходя вокруг собора, он обращался к участникам акции: «Вставайте так, чтобы весь Исаакий был в кольце, но оставьте открытым проход в него».

Спустя недолгое время весь собор был в живом кольце. На некоторых участках кольца люди стояли в три ряда. Участники акции скандировали «Музей!» и «Петербург!».

Полицейские спокойно наблюдали за происходящим, не мешая участникам акции. Впрочем, среди собравшихся у собора можно было услышать разговоры о задержаниях до начала акции.

Спустя полчаса кольцо стало «распадаться». Большинство участников акции вернулись на Исаакиевскую площадь.

Некоторые собравшиеся пожелали пообщаться с депутатами Резником и Вишневским, образовав возле них два кольца.

«Надо сделать эти ленточки символом протеста против передачи собора РПЦ! Носить их не только на акциях, но и в другое время, постоянно!», - обратился к собравшимся Резник.

По его мнению, надо продолжить выходить на подобные акции, чтобы добиться своего, «как это было с «Охта центром»». Он также пообещал присутствовавшим добиться проведения референдума, в котором будем два вопроса: о передаче собора РПЦ и возможности рассмотрения петербургским парламентом вопроса об отставке губернатора Полтавченко.

«Нет Майдану!»

Не обошлось на этот раз и без представителя «Национально-освободительного движения» (НОД). Одна из активисток движения пришла к собору до начала акции. Она держала в руках плакат «Американским прихвостням – народное презрение. Нет Майдану!!!» и георгиевский флаг.

Проходящие мимо участники акции шутили: «Да-да! Мы тут все американские агенты, геи, лесбиянки, бандеровцы, жидомассоны».

Другой представитель НОД пытался раздавать газеты своего движения среди участников акции на площади. Это чуть было не привело к драке. Некоторые вступали с «нодовцем» в словесную перепалку и даже бросали ему в лицо скомканные газеты.

Ранее петербургский ЗакС принял в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, которые обяжут местных парламентариев согласовывать встречи с избирателями в форме публичных мероприятий.

На предыдущую акцию против передачи собора РПЦ на Марсовом поле, которая также состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек.