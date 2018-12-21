Картина дня: готовность Албина к отставке, Исаакиевский собор и смерть миллиардера Минакова

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заявление вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о готовности ухода в отставку из-за ситуации с обманутыми дольщиками. Оперативнее всех об этом сообщили «ЗакС.ру» (12:10), «Мойка78» (12:15) и Regnum (12:50).

Дольщица ГК «Город», общественный деятель Алла Андреева на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пожаловалась на чиновников Петербурга и подняла вопрос о проблеме долевого строительства в городе.

Во время обращения к президенту она упомянула вице-губернатора Петербурга Игоря Албина и федерального инспектора по Петербургу Виктора Миненко.

Путин попросил врио губернатора Петербурга Александра Беглова встретиться с Андреевой и обсудить проблему.

На обвинения активистки Албин ответил на своей странице в Facebook. Она написал что «свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является». По мнению вице-губернатора, деятельность Андреевой напоминает самопиар, а президенту в своем обращении она якобы врала. Албин отметил, что Андреева является «сомнительным журналистом», и не смог найти ни одной ее публикации.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» – написал чиновник.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возможное признание недействительным распоряжения о подготовке к передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Первыми об этом написали «Мой район» (16:35), «Фонтанка» (17:20) и «Росбалт» (18:00).

Власти Петербурга смогут признать, что документ утратил юридическую силу, если РПЦ не подаст до 30 декабря заявку о передаче храма. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский со ссылкой на врио губернатора Северной столицы Александра Беглова.

В ответе Беглова на обращение депутатов сказано, что распоряжение комитета имущественных отношений в настоящее время невозможно отменить. Документ, изданный 30 декабря 2016 года, действует в течение 24 месяцев.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала смерть петербургского миллиардера Игоря Минакова. Быстрее всех об этом рассказали «Мой район» (10:30), «Деловой Петербург» (10:55) и «Фонтанка» (12:05).

Бизнесмен скончался в Сестрорецке утром 21 декабря на 59-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В середине 1990-х годов Минаков организовал концерн «Защита». Он отвечал за экономическую безопасность «Ленэнерго», где вскоре начал работать в качестве гендиректора.

Состояние Минакова в 2016 году оценивалось в 13,5 млрд рублей.

Самыми оперативными в Петербурге стали Regnum, Gazeta.SPb и «Невские новости».