Картина дня: РПЦ и Исаакий, снос газетных киосков и ликвидация компании Telegram

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало то, что распоряжение на передачу РПЦ Исаакиевского собора утратило силу. Первыми об этом 10 декабря написали ДП (14:15), АБН (14:20) и Regnum (14:50).

Распоряжение властей Петербурга о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) утратило силу 30 декабря. В Смольном отметили, что РПЦ пока не направляла новую заявку.

Распоряжение комитета имущественных отношений (КИО) было издано 30 декабря 2016 года. Оно действовало два года. В КИО добавили, что вопрос о передаче собора РПЦ могут вновь рассмотреть в установленном законом порядке, если поступит соответствующая заявка.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала остановка сноса газетных ларьков на юге Петербурга. Быстрее всех об этом сообщили АБН (09:30) и АиФ (10:30).

Демонтаж ларьков начался 10 января. Сотрудники комитета по контролю за имуществом успели снести два киоска на Витебском проспекте, два на улице Типанова и три на проспекте Стачек. Работы приостановили после вмешательства комитета по печати и взаимодействию со СМИ и депутата Госдумы РФ Михаила Романова. По словам директора компании «Метропресс» Сергея Маркелова, киоски сносили без предупреждения.

Договоры с ларьками закончились в 2018 году. Собственникам не удалось продлить действие документов. Романов заявил: «Если договор закончился, то надо давать время собственникам добровольно убрать. Потому что собственники говорят о том, что все произошло неожиданно, как снег на голову».

Позже врио губернатора Александр Беглов установил трехмесячный мораторий на снос газетных павильонов до момента разработки единого правового решения для рынка распространения печатной продукции.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала ликвидация Павлом Дуровым компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомнадзора. Первыми об этом 10 декабря сообщили «Фонтанка» (19:40), ДП (20:20) и Gazeta.SPb (23:10).

Дуров подал заявление на ликвидацию компании, которая является для мессенджера основной. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на британский реестр юридических лиц.

Ликвидация компании может быть связана с реструктуризацией бизнеса. Ее закрытие не отразится на блокировке Telegram в России, потому что к новому юридическому лицу будут предъявлять те же требования о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Фонтанка».