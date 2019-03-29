Картина дня: отказ от передачи Исаакиевского собора РПЦ и вручение Матвиенко ордена Андрея Первозванного

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал отказ властей Петербурга передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Первыми об этом написали «Невские новости» (09:10), «Аргументы и факты в Петербурге» (09:30) и Regnum (10:20).

Вопрос собора больше не стоит на повестке дня у властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве и собеседника, близкого к Министерству культуры.

«Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала [могла проводить службы], никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», – отметил источник.

Руководство Петербурга несколько раз утверждало о необходимости передать собор РПЦ. Тем не менее срок распоряжения о подготовке передачи храма истек 30 декабря 2018 года, новой заявки от церкви не поступало.

Второй темой, согласно «Монитору», стало вручение спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко ордена Андрея Первозванного. Оперативнее всех об этом сообщили Shuum.ru (13:40), «Фонтанка» (13:50) и «Деловой Петербург» (14:05).

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. В документе сказано, что орден вручается «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность».

Матвиенко уже имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней и другие награды. Бывшему губернатору Петербурга 7 апреля исполнится 70 лет.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало переименование Астаны в Нур-Султан в Пулково. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (14:05), «Невские новости» (14:25) и 47news (14:55).

Название столицы Казахстана поменяли в онлайн-табло согласно официальному переименованию города. Такое решение принял новый президент республики Касым-Жомарт Токаев в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева 23 марта.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка».