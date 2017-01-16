Исаакий в руках РПЦ: потеря музея, бюджетных денег и уважения петербуржцев

«Борьба» за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что собор будет передан Русской православной церкви. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.

Читать также:

Когда РПЦ впервые попросила Исаакий и почему ей отказывали последние полтора года

Таким образом, подтвердились предположения о том, что договоренность о передаче Исаакия была достигнута еще в середине декабря, когда Петербург посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По официальным данным, он возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры и совершил праздничное богослужение в Николо-Богоявленском морском соборе, по неофициальным – встретился с Полтавченко.

Смольный настаивает на том, что вопрос «уже решен», однако неравнодушие петербуржцы создали на сайте Change.org петицию против передачи собора РПЦ, на момент написания текста под ней подписались более 185 тыс. человек. Кроме того, группа петербургских активистов запустила отдельный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.

В пятницу, 13 января, около Исаакия прошли первые одиночные пикеты и акция протеста, на которой было объявлено, что депутаты Законодательного собрания собираются подать заявку на митинг против передачи собора РПЦ, который при одобрении Смольным пройдет 28 января на Марсовом поле, с 13 до 15 часов.

Несмотря на массовый протест, в целом мнения разделись 50/50, портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, когда и на каких условиях Полтавченко собирается передать Исаакиевский собор РПЦ, остается ли там музей и что об этом думают жители Северной столицы.

Акция протеста 13 января. Фото: Анна Французова / страница на Facebook

Прибыль – РПЦ, расходы – на плечи петербуржцев

Согласно документу комитета имущественных отношений, который называется «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А», собор передадут РПЦ на 49 лет, причем в безвозмездное пользование. Это значит, что собственником здания все равно останется Смольный, а все расходы по его содержанию и реставрации лягут на плечи городского бюджета (читай – на плечи петербуржцев). Речь идет о немаленькой сумме размером в 650-750 млн рублей в год.

Вице-губернатор Михаил Мокрецов отметил, что решение о том, чтобы оставить собор в собственности Петербурга, принято исходя из того, что в Исаакиевском соборе остаются музейные атрибуты и ценности, которые потребуют специальной охраны. По его словам, с новым пользователем объекта - РПЦ - будет заключен договор, в случае его неисполнения документ о передаче в пользование будет расторгнут.

Московская патриархия также сообщила, что рассчитывает, что пользование Исаакиевского собора Русской православной церковью будет осуществляться за счет субсидий. Городские субсидии должны быть задействованы, так как собор является объектом ЮНЕСКО. Ряд активистов уверены, что как раз принадлежность собора ЮНЕСКО говорит о том, что Исаакий нельзя передавать церкви.

Читайте также:

Здание Российской национальной библиотеки в Петербурге передадут РПЦ

В данный момент Исаакий не просто содержит себя сам - за счет туристов, но и приносит хорошую прибыль. РПЦ планирует сделать вход в собор бесплатным (вероятно, он будет открыт лишь в определенное время), но оставить платные билеты для экскурсионных групп.

Не стоит забывать о других «платных услугах». Например, в Исаакие наверняка будут проводить венчание - как отметил депутат ЗакСа Борис Вишневский, «для особо обеспеченных граждан», и стоит это будет немало. Вся прибыль, полученная церковью от Исаакиевского собора, останется РПЦ и не будет облагаться налогами.

В документе также говорится, что до 1 марта комитет имущественных отношений вместе с комитетом по культуре должен найти возможность изъятия музея из оперативного управления собором без предоставления взамен обеспечивающих его деятельность помещений.

Далее, до 1 июня, необходимо будет составить перечень музейных предметов. В течение двух лет необходимо заключить договор о передаче музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в храме. После этого документ пройдет утверждение Минкультуры. Еще месяц потребуется на подготовку распоряжения непосредственно о передаче здания. В итоге, получается, что Исаакий будет передан церкви в 2019 году. Даты уже зафиксированы в плане-графике передачи собора в пользование РПЦ.

Акция протеста 13 января. Фото: Анна Французова / страница на Facebook

«Музейно-просветительская функция»

Главный вопрос, интересующий петербуржцев, – сохранится ли при передаче РПЦ в стенах Исаакиевского собора музей. «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», - сразу же объявил Георгий Полтавченко, однако эта формулировка слишком расплывчата, чтобы дать точный ответ на вопрос.

По мнению главы юридической службы Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги), если передаваемое здание занято организацией культуры, например, музеем, ему должно быть предварительно предоставлено помещение, равноценное по площади и техническому состоянию. Однако на лицо проблема: ГМП «Исаакиевский собор» не может существовать без собора.

Читайте также:

Активисты прочитали Конституцию РФ у стен Исаакия, стоя на коленях (ФОТО)

«Есть вещь, о которой особо не рассказывают, - если Исаакий передадут церкви, то музей оттуда должен быть выселен, но его единственным экспонатом, который он показывает, является сам собор, он больше ничего не демонстрирует», - рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский на встрече с петербуржцами 13 января.

С подобным заявлением также выступил петербургский Союз музейных работников, в Союзе расценивают передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея. «Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, - сомнений нет, так как работа любого музея - это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники (около 400 человек – прим. ред.) государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации», - говорится в заявлении.

Союз музейных работников, как и многие, подчеркнул, что Исаакиевский собор – «это уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счет своих доходов». По данным Союза, в 2016 году общие доходы музея-памятника составили 783 млн рублей. Из них более 100 млн рублей было потрачено на реставрацию, 100 млн рублей было выплачено налогов в бюджет, остальные средства были направлены на содержание соборов музейного комплекса.

Председатель петербургского комитета по культуре Эдуард Сухенко сообщил, что в случае закрытия музея и увольнения его сотрудников Петербург не сможет предоставить такое количество свободных рабочих мест в сфере культуры.

Акция протеста 13 января. Фото: Анна Французова / страница на Facebook

«Мы полагаем, что при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически. Совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций», - прокомментировали ситуацию в Министерстве культуры РФ.

«В настоящее время в музеях, функционирующих по подобной схеме (например, на территории Соловецкого архипелага или Троице-Сергиевой лавры), существуют специальные условия посещения, создающиеся на уровне соглашений между музеем и епархией. При этом должности директора музея и настоятеля монастыря занимает один человек, единолично сочетая в себе все соответствующие функции», - добавили в министерстве.

В Минкульте также рассказали, что, так как вопрос о его передаче Исаакия РПЦ находится в ведении Смольного, то дополнительных согласований с министерством не потребуется. Согласований с ЮНЕСКО также не потребуется, так как объектом всемирного наследия считается весь исторический центр Петербурга и связанные с ним памятники, которые по отдельности как компоненты всемирного наследия не прописаны.

Нынешний директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров в числе прочих высказал мнение, что после передачи собора церкви музей прекратит свое существование. Его поддержал глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин и выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ. «Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры», - сказал Говорухин.

Акция протеста 13 января. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

От потери Исаакия к передаче РПЦ экспонатов Эрмитажа и Русского музея

Кроме анонсированного на 28 января митинга на Марсовом поле, депутат ЗакСа Борис Вишневский планирует сегодня, 16 января, подать первый иск в суд. Парламентарий попробует оспорить то самое распоряжение комитета имущественных отношений от 30 декабря об утверждении плана передачи собора церкви.

«У меня такое ощущение, что нас держат за полных идиотов, три дня назад (10 января – прим. ред.) официальное представительство петербургской епархии нам заявило, что новая заявка на передачу Исаакия РПЦ еще не подавалась, при этом вчера (12 января – прим. ред.) на пресс-конференции Епископ Тихон (Шевкунов) говорит, что после крещения РПЦ будет подавать новую заявку, то есть заявки нет, а 30 декабря решение по ней уже было принято», - недоумевает Вишневский.

По мнению парламентария, в документе комитета масса нарушений, поэтому составить иск в суд не составляет труда. Более того, группа петербургских депутатов планирует подать депутатский запрос относительно недопущения передачи Исаакия РПЦ. Как объявил Вишневский, возможно, в ЗакСе будут добиваться отдельной встречи с губернатором Георгием Полтавченко, чтобы задать ему все вопросы об ошибках и несоответствии.

Кроме депутатов, против передачи собора также выступают известные петербуржцы, например, историк Лев Лурье в своем блоге на сайте «Делового Петербурга» объяснил, что передачу собора РПЦ никак нельзя назвать «исторической справедливостью», ввиду того что Исаакий никогда не принадлежал церкви.

Фото: цитата Льва Лурье

Более того, по мнению историка, передача собора РПЦ может «открыть ящик Пандоры», и тогда церковь начнет претендовать даже на экспонаты в Русском музее и Эрмитаже.

ъ

Фото: цитата Льва Лурье

Татьяна Чумакова, профессор кафедры философии религии и религиоведения Института философии СПбГУ рассказала изданию The Village, что о передаче собора ей говорили давно. По ее мнению, в Смольном просто проводили мониторинг общественного мнения, опасались массового недовольства горожан. «Сейчас уже ясно, что зря опасались», - отмечает она.

Фото: цитата Татьяны Чумаковой

Организатор проекта «Открытая Библиотека» и организатор «Диалогов» Николай Солодников, в свою очередь, обратился лично к Полтавченко с просьбой не передавать Исаакиевский собор РПЦ. Он также высказал предположение, что инициатива о передаче «спущена сверху», то есть за всем происходящим стоят чиновники в Кремле.

Фото: цитата Николая Солодникова

Известный журналист и колумнист Максим Кононенко выступил «за» передачу Исаакиевского собора церкви. «Исаакиевский собор сейчас мертвый. А Казанский – живой. Храм не может быть музеем. Храм или действующий, или заброшенный. Тогда в нем есть или жизнь, или дух. Иначе он мертвый. Храм с инвентарными номерами - это тухляк, - написал он на своей странице в Facebook.

«Это не значит, что Исаакиевский собор надо отдавать церкви. Это значит, что он должен работать как храм. Не «определенное количество дней в месяц», а постоянно. Сейчас он как храм не работает. Что, в общем, не исключает клинического хамства Полтавченко, который заявляет, что «вопрос решен». Кто он такой, чтобы решать подобный вопрос? Он никто. Но храм должен работать», - считает Максим Кононенко.

Петербурженка Елена Зелинская, ныне проживающая в Москве, также выступает за тезис «храм должен быть храмом». По ее словам, будет лучше если Исаакиевский собор перейдет из рук чиновников Смольного, которые постоянно меняются, к Русской православной церкви, которая «вечна».



Фото: цитата Елены Зелинской

Депутат ЗакСа Борис Вишневский на своей странице в Facebook написал, что «защищать Исаакий собираются практически те же, кто боролся против Охта-центра». «За его передачу РПЦ - практически те же, кто поддерживал строительство «Газоскреба». И тогда нам тоже рассказывали, что «все решено» и «сопротивляться бесполезно». Напомнить, чем закончилось?» - пишет парламентарий.

Практически с таким же утверждением на встрече с петербуржцами 13 января выступил депутат ЗакСа Максим Резник. По его мнению, в данный момент не имеет никакого значения, кто из какой партии и каких взглядов придерживается. «Это неважно, потому что вопрос, который поставлен сегодня на повестку дня - вопрос о достоинстве, уважают себя петербуржцы или нет», - сказал депутат.

По мнению Резника, ситуацию с Исаакиевским собором все еще можно изменить и отстоять, чтобы в нем находился музей. «Губернатор Георгий Полтавченко так медленно утверждает, что все решено, потому что ничего еще не решено!» - резюмировал парламентарий.