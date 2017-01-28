Митинг против передачи Исаакия РПЦ собрал на Марсовом поле более 2000 человек (ФОТО)

Митинг против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви собрал на Марсовом поле более 2000 человек. Он проходит в форме встречи с депутатами петербургского Законодательного собрания.

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Смольный отказался согласовывать митинг из-за того, что в это же время на Марсовом поле собрались активисты Народного освободительного движения (НОД), выступающие за передачу собора церкви.

В действительности за другой стороне поля на официальный митинг вышли не более 30 человек. Однако именно из-за него полиция запретила депутатам ЗакСа ставить сцену и использовать звуковое оборудование.

Парламентарии пытались использовать мегафон, однако и его впоследствии попросили убрать. "Нам постоянно рассказывают, что большинство жителей Петербурга за передачу Исаакия РПЦ, но посмотрите на Марсово поле, посмотрите, что на противоположной стороне вечного огня. Заявлен массовый митинг за передачу Исаакия Церкви. Из-за них нам не дали провести нормальный митинг. Посмотрите сколько их и сколько нас", - заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

По его словам, с сегодняшнего дня, 28 января, начинается "кампания гражданского сопротивления", оппозиционные депутаты создают отдельный штаб в защиту Исаакиевского собора. "Он будет действовать постоянно, туда войдут разные люди, которые будут координировать нашу деятельность", - отметил Вишневский.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Днем ранее Василеостровский районный суд отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакиевского собора, на митинге Вишневский объявил, что парламентарии направили обращение в прокуратуру с требованием отменить, по их мнению, незаконное решение суда.

"Исаакиевский собор будет просто разгромлен при передаче РПЦ. Это не вопрос веры, это вопрос алчности, это вопрос стяжательства, это вопрос денег", - резюмировал Борис Вишневский.

Депутат ЗакСа Оксана Двитриева, в свою очередь, обратилась к собравшимся с просьбой поднять руки тех, чьи родственники "умирали, защищая Ленинград". Почти каждый из митингующий поднял руку.

"У некоторых депутатов Госдумы возник вопрос, от чьего имени мы защищаем Исаакий и чьими потомками мы являемся, я прошу всех присутствующих поднять руки, чьи родственники умирали, защищая наш город. Мы выступаем от имени тех, кто умирал, кто защищал Ленинград и защищал Исаакиевский собор", - продекламировала Дмитриева.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Вслед За Дмитриевой выступил депутат ЗакСа Александр Ковалев, он обратился с просьбой к главе РПЦ патриарху Кириллу привлечь к решению вопроса о передаче Исаакия церкви и к оценке данного вопроса совет по реставрации при патриархии. "Этот совет вообще не привлекался к решению вопроса, а потому в церкви вообще не знают, с чем они имеют дело", - сказал он.

Более того, Ковалев объявил, что Союз музеев провел подсчеты, во сколько городскому бюджету обойдется изъятие Исаакиевского собора и музея. "Более 3 млрд рублей включая реставрацию фресок, реставрацию двух зданий, которые сейчас поручено отреставрировать городским правительством за счет доходов Исаакия", - рассказал парламентарий.

Речь идет о здании на Думкой улице, бывшей городской Думе, а также о здании на Большой морской улице, 40. "Причем, учтите, на балансе музея "Исаакиевский собор" находится великолепный хор, который является культурным достоянием нашего города", - заметил Ковалев.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Официально митинг на Марсовом поле был назначен на 13 часов, однако спустя час на место встречи все еще прибывали люди. Несмотря на запрет всевозможных плакатов, их было достаточно много.

Активисты также раздавали белые шары с надписью "Не РПЦ", ранее аналогичный плакат был ненадолго размещен на здании Исаакия. Впоследствии в толпе появился большой желтый шар, символизирующий протест против передачи собора церкви.

Каких-либо столкновений на двух одновременно проходивших митингах не произошло, вокруг дежурили около 20-25 полицейских. В ходе митинга проходил сбор "живых" подписей против передачи Исаакиевского собора РПЦ, в знак протеста многие собравшиеся прикрепили на одежду синие ленты.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"