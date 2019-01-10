Смольный: Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Распоряжение властей Петербурга о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) утратило силу. Это произошло еще 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет имущественных отношений (КИО).

В Смольном отметили, что РПЦ пока что не направляла новую заявку на передачу собора.

Распоряжение КИО было издано 30 декабря 2016 года. Оно действовало ровно два года.

В течение 25 месяцев нужно было заключить договор о передаче храма в безвозмездное пользование, однако это сделано не было.