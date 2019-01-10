Смольный: Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Распоряжение властей Петербурга о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) утратило силу. Это произошло еще 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет имущественных отношений (КИО).
В Смольном отметили, что РПЦ пока что не направляла новую заявку на передачу собора.
Распоряжение КИО было издано 30 декабря 2016 года. Оно действовало ровно два года.
В течение 25 месяцев нужно было заключить договор о передаче храма в безвозмездное пользование, однако это сделано не было.
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В январе 2017 года Георгий Полтавченко, занимавший должность губернатора Петербурга, заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора «уже решен», поэтому храм отдадут РПЦ. Однако с тех пор руководство РПЦ так и не подало заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, но и после них к теме не возвращались.
При этом ранее, в 2015 году, Смольный отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу. Например, за 2017 год Исаакиевский собор заработал почти 900 млн рублей.
В начале декабря 2018 года в соборе прошла акция против передачи придела святой Екатерины РПЦ. В нем планируют проводить богослужения. Через пару дней десять депутатов Законодательного собрания призвали отменить решение о подготовке передачи храма.