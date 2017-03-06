Басилашвили и Сокуров поддержали "Марш в защиту Петербурга"

Деятели науки и культуры Северной столицы поддержали проведение "Марша в защиту Петербурга", который намечен на 19 марта, сообщают организаторы акции.

Под открытым письмом к руководству города о необходимости согласования Марша подписались писатель Даниил Гранин, актеры Олег Басилашвили, Иван Краско, Владимир Татосов и Татьяна Пилецкая, режиссеры Александр Сокуров и Юрий Мамин, историк Лев Лурье и другие.

"Необходимо предоставить возможность различным инициативным группам и экспертным сообществам для выражения своей гражданской и профессиональной позиции", - сообщается в письме.

Главной темой "Марша в защиту Петербурга" станет вопрос о сохранении статуса Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга. Дата митинга приурочена к 30-летней годовщине защиты Англетера.

Уведомление на проведение мероприятия уже подано в Смольный. Информация о согласовании должна появиться в течение недели.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил,что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

В настоящий момент решается вопрос о проведении референдума о статусе собора.