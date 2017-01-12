Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ

Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Причем дата распоряжения еще прошлогодняя - 30 декабря, когда впервые появились слухи о передаче Исаакия церкви. Губернатор Георгий Полтавченко заявил о передаче собора лишь 10 января.

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Документ называется «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А». Согласно нему, собор передадут в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

До 1 марта комитет имущественных отношений вместе с комитетом по культуре должен определить возможность изъятия музея из оперативного управления учреждением без предоставления взамен обеспечивающих его деятельность помещений.

До 1 июня нужно будет составить перечень музейных предметов. В течение двух лет необходимо заключить договор о передаче музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в храме.

Далее документ пройдет утверждение Минкультуры. Еще месяц потребуется на подготовку распоряжения непосредственно о передаче здания. Даты уже зафиксированы в плане-графике передачи собора в пользование РПЦ.