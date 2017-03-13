Смольный: Опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный

На судебном заседании Смольный заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Сегодня, 13 марта, состоялось первое заседание по двум искам к комитету имущественных отношений, которые объединены в одно производство и оспаривают законность распоряжения Смольного.

Представительница комитета в начале процесса уточнила, что подписанное 30 декабря 2016 года распоряжение не означает, что собор будет передан церкви. Распоряжение стоит рассматривать лишь как план мероприятий.

"То есть никаких правовых последствий оно не несет? – уточнила судья. "Да. И в том числе потому, что заявления либо обращения от религиозной организации в комитет не поступало", - ответила представительница КИО.

Согласно федеральному законодательству, для процедуры передачи какого-либо объекта религиозной организации необходимо ее заявление, которое подлежит официальному опубликованию.

Представитель КИО уточнила, что обращение РПЦ все же было, но не в адрес комитета, а на имя Полтавченко. Именно на основании этого обращения и началась процедура подготовки к передаче собора церкви.

Депутат Вишневский подчеркнул, что ФЗ не предусматривает такую формулировку, поэтому распоряжение не является законным. Смольный пообещал представить копии письменных обращений РПЦ в адрес губернатора.

Ранее председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в интервью "Интерфаксу" также сообщил лишь о "нормальном деловом процессе подготовки" к передаче собора РПЦ. Подчеркнув, что идет только "подготовка", а не сама официальная передача.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. Церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Также на сегодняшнем заседании было решено вызвать в суд в качестве заинтересованных лиц Георгия Полтавченко, а также представителей РПЦ, ГМЗ "Исаакиевский собор" и комитета по культуре. Заседание суда перенесено на 17 апреля в связи с необходимостью привлечения третьих лиц.