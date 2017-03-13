Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Сегодня, 13 марта, состоялось первое заседание по двум искам к комитету имущественных отношений, сообщает Лайф.

Первый иск подал петербуржец Сергей Бакешин, он оспаривает законность распоряжения Смольного № 160-р "Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4 А".

По мнению Бакешина, Смольный нарушает права граждан на приобщение к культурным ценностям, поскольку "музей Исаакиевский собор перестает существовать", а федеральное законодательство не допускает передачу коллекций в безвозмездное пользование религиозным организациям.

Аналогичное исковое заявление к Смольному подали противники передачи Исаакия РПЦ - депутат ЗакСа Борис Вишневский, Павел Шапчиц и Екатерина Кузнецова. Оба иска были объединены в одно производство.

В ходе сегодняшнего судебного заседания Вишневский просил привлечь к процессу в качестве заинтересованных лиц Георгия Полтавченко, а также представителей РПЦ, ГМЗ "Исаакиевский собор" и комитета по культуре. В свою очередь, представитель Смольного выступил против этой инициативы.

В итоге суд удовлетворил ходатайство Вишневского. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство истцов об истребовании копий обращения РПЦ, на основании которого было выдано распоряжение о передаче собора. Заседание суда перенесено на 17 апреля в связи с необходимостью привлечения третьих лиц.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.

Василеостровский районный суд 27 января уже отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакия РПЦ. В суде решили, что документ, опубликованный Смольным, не является решением о передаче собора РПЦ. "Судья решил, что комитет имущественных отношений ничего не передает, а значит оспаривать нечего", - заявил тогда оппозиционер Андрей Пивоваров.