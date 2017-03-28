Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия

Петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Такое решение принято на заседании комиссии 28 марта.

«Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствует требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга», – говорится в документе, который был утвержден ГИКом.

Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города. Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей — это 75 тыс. человек.

Их подписи необходимо собрать за месяц. Только после этого может быть назначен день голосования.

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В конце февраля инициативная группа, включающая оппозиционных депутатов, подала в Горизбирком Санкт-Петербурга документы с предложением провести референдум.

Авторы идеи референдума хотят включить в бюллетень следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Ранее председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что фракция "Единой России" в городском парламенте не поддержит инициативу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.

С начала 2017 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ. Впервые он объявил об этом 10 января, по поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и даже Союз музейных работников.