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Горизбирком принял документы на референдум по Исаакиевскому собору

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© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

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Активисты также хотят расспросить жителей Северной столицы о Спасе-на-Крови и Петропавловском соборе.

В городскую избирательную комиссию Петербурга поступила заявка на проведение референдума о принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов и Спаса-на-крови. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Авторы идеи референдума хотят включить в бюллетень следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Планируется расспросить жителей Северной столицы об Исаакиевском соборе, Спасе-на-Крови и Петропавловском соборе.

Горизбирком должен рассмотреть заявку на законность подачи в течение 15 дней. Если ее примут, активисты должны будут получить одобрение ЗакСа. Затем необходимо будет в течение 30 дней собрать подписи 2% петербургских избирателей — это примерно 76 тыс. голосов.

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В инициативную группу, выступающую против передачи собора РПЦ, входят парламентарии Борис Вишневский, Михаил Амосов, Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев, координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров и другие общественные деятели.

Они принимали участие в протестной акции, которая состоялась на Марсовом поле 28 января в виде встречи с избирателями.

С начала 2017 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ. Впервые он объявил об этом 10 января, по поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и даже Союз музейных работников. Предполагается, что церковь получит собор на 49 лет. При этом формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет.

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