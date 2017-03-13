Страсти вокруг «Матильды»: жалобы на фильм, критика РПЦ и угрозы Алексею Учителю

Фильм Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стал широко известен в еще в апреле 2016 года, когда «КиноПоиск» опубликовал первый трейлер кино. При этом повсеместную славу картине, к сожалению, принес лишь скандал, связанный с жалобами депутата Госдумы Натальи Поклонской, отзывами РПЦ и угрозами Учителю.

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«Матильда» находилась в разработке с 2010 года. Николая Романова в фильме сыграл немецкий актер Ларс Айдингер. Имя актрисы, назначенной на роль примы-балерины, держалось во время съемок в тайне, однако после первого трейлера стало понятно, что роль Кшесинской исполнила польская актриса Михалина Ольшанска.

В фильме также играют Данила Козловский (поручик Воронцов), Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш и другие. Сегодня, 13 марта, ТАСС сообщило, что премьера картины Алексея Учителя пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

«Выбор места премьеры создателями кинокартины неслучаен, ведь именно в Мариинском театре на рубеже XIX-XX веков блистала главная героиня ленты, прима-балерина Матильда Кшесинская», - цитирует ТАСС прокатчиков картины.

Это не единственная «связь» фильма с Мариинкой – музыкальным продюсером «Матильды» выступил художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Маэстро лично дирижировал оркестром на записи музыки для фильма, сочиненной дважды номинированным на «Оскар» американским кинокомпозитором Марко Белтрами.

В широкий прокат «Матильда» выйдет лишь 25 октября (дату неоднократно переносили), премьера приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Кроме того, на Первом канале должна состояться премьера телевизионной версии фильма. В преддверии этих громких событий портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает обо всех спорах «за» и «против» неоднозначной «Матильды».

Фото: plus.kinopoisk.ru

«Антироссийский и антирелигиозный» фильм

В первых числах ноября 2016 года весь так называемый «скандал» подняла депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая неожиданно для всех обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на «Матильду» Алексея Учителя. По ее словам, запрос она подготовила в связи с письменными и устными обращениями на ее имя. Об этом сообщило РИА «Новости».

В это же время более подробно о жалобе рассказал «Лайф». Согласно данным канала, Поклонской на фильм пожаловались представители общественного движения «Царский крест», по мнению которых фильм является «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». Каким образом представители «Царского креста» смогли ознакомиться с фильмом, выход которого намечен только на октябрь 2017 года, не уточнили.

Тогда Алексей Учитель назвал действия активистов «глупостью и маразмом», а также отметил, что фильм еще ни один человек не видел. Более того, режиссер рассказал ТАСС о том, что ранее прокуратура уже проводила проверку фильма и не нашла в нем никаких нарушений. «Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе», - цитирует ТАСС Учителя.

Спустя неделю издание «Медуза» опубликовало большое интервью с Алексеем Учителем, где он выразил мнение будто Наталью Поклонскую просто подставили. «Мне кажется, что просто Поклонскую подставили: она получила запрос, как депутат должна была отреагировать - вместо того, чтобы поинтересоваться тем, что уже был ответ из прокуратуры. И второй раз, я не думаю, что они намерены проверять фильм», - отметил режиссер.

Фото: plus.kinopoisk.ru

«Другой момент: выслушав одну сторону, надо было сделать запрос нам, позвонить, поинтересоваться. Она же не знала, что помимо Учителя там довольно много известных фамилий, уважаемых. Я ничего не скрываю. Тот коллектив, который работал над фильмом, то количество значимых людей - мы не могли себе позволить влезать в какую-то мелкую интригу, которая погубит всю нашу огромную работу. Теперь, я думаю, она разобралась», - также добавил Алексей Учитель.

Кроме того, в интервью Учитель рассказал подробности первой проверки «Матильды», - выяснилось, что ее провели сразу после выхода трейлера, то есть в апреле 2016 года, за полгода до обращения Поклонской. «По-моему, та же организация подала заявление. Его прислали в Петербург, по месту нахождения нашей студии, и прокуратура запросила аннотацию, сценарий. Потом они выдали ответ, что нет никакого состава для рассмотрения», - объяснил режиссер.

Сам Учитель заявил, что воспринимает подобные жалобы «как нелепость, а не как серьезный факт». При этом, по его словам, гораздо больше задевает то, что «некоторые маргинальные организации вывешивают на YouTube, как они сжигают плакат нашей картины, стоят в черных одеждах». «Фильм не о любовной интрижке, а о том, что перед этим человеком стоял выбор, по какому пути идти. По какому пути будет идти наша страна. А любовная история молодого человека - только повод», - резюмировал Алексей Учитель.

Фото: plus.kinopoisk.ru

Фильм-клевета и порноактер для роли Николая II

Наряду с жалобой Натальи Поклонской на сайте Change.org появилась петиция с требованием отменить «Матильду». «Содержание фильма является сознательной ложью, так как в истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами. Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда, что также является ложью», - говорится в петиции.

Создатели петиции также пишут, что в «картину включены постельные сцены Николая II с Матильдой, сам Царь представлен жестоким мстительным развратником и прелюбодеем, кроме того, роль Николая II исполнил Ларс Айдингер, немецкий актер, исполнивший в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя». Несмотря на широкое освещение в СМИ, петиция так и не нашла отклика у россиян - на момент написания текста 13 марта ее подписали лишь 18 тыс. человек.

Масла в огонь также подлила и сама Русская православная церковь, которая в декабре 2016 года сделала заявление будто фильм Алексея Учителя построен на фальсификациях. «Мстительная, завистливая Александра Федоровна, несчастная, чудная, великолепная Матильда, слабовольный Николай, бросающийся то к той, то к другой. Объятия с Матильдой, объятия с Александрой… Что это - авторское видение? Нет - клевета на реальных людей», - цитирует «Российская газета» члена президентского Совета по культуре и искусству, епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова).

Фото: plus.kinopoisk.ru

«Неужели авторы не понимают, что все эти пошлые фальсификации неизбежно будут изобличены, фильму не помогут ни мастерски снятые зрелищные сцены, ни дорогие декорации и костюмы, ни зарубежные актеры… На кого рассчитан выплывающий на экран слоган трейлера: «Любовь, изменившая Россию»? На полных идиотов? Зачем, кому они хотят заморочить голову еще одним шедевральным слоганом: «Тайна дома Романовых»? Какая еще тайна? Об отношениях наследника и Кшесинской знал весь светский Петербург», - отметил епископ.

Представитель РПЦ также добавил, что «обидно, когда в основу замысла изначально ложится сюжет, который иначе как исторической безвкусицей назвать нельзя». При этом Шевкунов сообщил, что РПЦ не будет требовать запрета «Матильды», так как «это абсолютно тупиковый и неверный путь». «Предупреждение о правде и неправде – вот цель, которую можно и должно ставить в связи с предстоящим широким показом фильма», - подчеркнул Шевкунов.

К концу 2016 года на радаре «Матильды» вновь объявилась депутат Наталья Поклонская, которая, по всей видимости, не поняла, что ее «подставили» и обратилась с повторным запросом в Генпрокуратуру о проверке фильма. Она заявила, что не согласна с итогами первой проверки. По словам Поклонской, прокуратура должна проверить сценарий фильма с привлечением историков и богословов.

Она также призвала проконтролировать расходование бюджетных средств на создание «Матильды». Более того, еще один запрос депутат направила в министерство культуры, она попросила ведомство учесть доводы критиков, когда будет решаться вопрос о выдаче фильму прокатного удостоверения. «Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи», - цитирует РИА «Новости» Поклонскую.

Фото: plus.kinopoisk.ru

Ответное заявление Учителя в прокуратуру из-за угроз

На повторный запрос Поклонской режиссер «Матильды» ответил уже жестче – в начале февраля 2017 года Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».

«Убедительно просил бы вас оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской», - цитирует РИА «Новости» заявление Учителя.

Также отдельное заявление в Генпрокуратуру подал и адвокат Учителя, старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, бывший сенатор Константин Добрынин. Он просит проверить, были ли у депутата Поклонской законные основания для обращения в Генпрокуратуру и обвинения создателей фильма «Матильда» в совершении ряда преступлений.

Кроме того, Добрынин направил заявления в Генпрокуратуру, СК России и главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ с просьбой организовать и провести проверку деятельности организации «Христианское государство - Святая Русь» на соблюдение законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности. В обращении говорится, что угрозы членов этой организации в адрес широкого круга лиц – от авторов фильма до его потенциальных зрителей – носят экстремистский характер и могут быть расценены как действия, направленные на возбуждение религиозной розни.

«Диалог» между двумя сторонами на этом не остановился - Поклонская в эфире канала «Дождь» заявила, что попросила центр МВД по противодействию экстремизму (центр «Э») проверить действия активистов, которые направляли в кинотеатры письма с угрозами и требованиями отказаться от проката «Матильды». Депутат попросила провести проверку «на предмет существования такого движения» и «на предмет наличия в таких призывах, если они были, признаков и состава правонарушения - уголовного или административного».

Первый трейлер «Матильды». Видео: Киноклипы Трейлеры

Мир российского кино против Поклонской и РПЦ

После второй жалобы Натальи Поклонской издание «Медуза», которое активно ведет тему фильма, опубликовало открытое письмо более чем шестидесяти членов Киносоюза о ситуации вокруг фильма «Матильда». В нем, в частности, говорится, что «ситуация вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры». В качестве примера приводятся запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, а также недовольство выставочной политикой Эрмитажа.

«Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые «православные активисты», но официальная Церковь не дает оценки происходящего. В лучшем случае выжидательную позицию занимает и министерство культуры», - отмечаю в Киносоюзе.

«Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», - отмечается в письме.

На этом «Медуза» не остановилась и попросила несколько известных в кино людей более подробно прокомментировать скандал вокруг «Матильды». Эмоциональные речи произнесли такие знаменитые режиссеры, сценаристы и критики как Павел Лунгин, Борис Хлебников, Виталий Манский, Александр Зельдович, Марина Разбежкина, Алексей Федорченко и Юрий Богомолов. Большинство из них также рассуждают о невозможности цензуры, а некоторые даже называют историю «смешной и глупой».

Второй трейлер «Матильды». Видео: КиноПоиск. Официальный канал