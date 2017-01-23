Глубокие карманы РПЦ: что перешло церкви кроме Исаакия

В начале января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор переходит в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Решение о передаче было принято после обращения патриарха Кирилла к губернатору Полтавченко в декабре 2016-го.

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Передача собора должна состояться до 1 марта 2019 года, следует из распоряжения, опубликованного 12 января на сайте комитета имущественных отношений. Распоряжение при этом датировано 30 декабря 2016 года. Собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет. До 2012-го он находился в федеральной собственности, а потом был передан Петербургу.

Формально Исаакиевский собор так и останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год, еще в 2015 году правительство Петербурга говорило, что бюджет «не потянет» такой суммы.

Несмотря на то, что Полтавченко заявляет, будто «все решено», неравнодушные петербуржцы продолжают «бороться» за собор. В субботу, 28 января, на Марсовом поле пройдет митинг против передачи собора РПЦ, в самом Исаакие собирают подписи за сохранение музейного статуса, а петицию на сайте Change.org подписали почти 200 тыс. человек.

РПЦ требует «вернуть» Исаакиевский собор, а также многие других храмы и музеи, ссылаясь на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», подписанный тогдашним в 2010 году президентом России Дмитрием Медведевым.

Исаакиевский собор. Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

При этом в законе прописано, что объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не могут быть переданы РПЦ. Так вышло, что многие храмы и музеи, в том числе Исаакиевский собор, включены в данный список, но не отдельным зданием, а в составе других – например, в Петербурге в список включен весь исторический центр.

Однако в данном случае вступает в силу другой закон, принятый еще в 1996 году, «О Музейном фонде РФ и о музеях в РФ», согласно которому музейные предметы в составе государственной части фонда отчуждению не подлежат, музейная коллекция является неделимой. То есть церковь не имеет права «разделять» памятники, которые защищает ЮНЕСКО.

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Несмотря на это, в 2013-2014 годах, по данным имущественного отдела РПЦ, церкви передали 20 государственных объектов. В 2015 году количество переданных церкви объектов составило уже 58 наименований. В 2016 году в Росимущество поступило 214 заявлений от религиозных организаций о передаче им различных объектов.

Из этих заявок 90% были направлены представителями Русской православной церкви, в итоге в 2016 году РПЦ передали 133 объекта. «Санкт-Петербург.ру» разбирался, что кроме Исаакия уже перешло в руки РПЦ, что Церковь только начинает «просить», а также как в РПЦ «заботятся» о зданиях-памятниках.

Исаакиевский собор. Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

«Атака» РПЦ на Петербург только начинается

За последние годы Смольный «сдал» Русской православной церкви сразу несколько объектов. Раньше ГМП «Исаакиевский собор» объединял четыре памятника церковной архитектуры: Исаакиевский собор, храм Спаса-на-Крови, Смольный и Сампсониевский соборы.

В конце января 2016 года был передан в собственность церкви и перестал быть музейным объектом Смольный собор. Взамен музейщикам предоставили помещения в здании Городской думы на Думской улице. В них переехал хор Смольного собора.

Распоряжение о передаче церкви Сампсониевского собора правительство подготовило в августе 2016 года. Компенсацией для учреждения Николая Бурова должны стать площади особняка Первого российского страхового общества на Большой Морской улице.

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Русская православная церковь также претендовала на здание бывшей Николькой церкви на улице Марата, в котором расположен государственный Музей Арктики и Антарктики. Бывшему директору музея, а ныне председателю полярной комиссии Русского географического общества Виктору Боярскому удавалось успешно отбиваться от «атак» церковников.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов рассказал, что по закону от 2010 года комитетом имущественных отношений города с 2010 года передано 54 объекта религиозного назначения в собственность и 16 объектов в безвозмездное пользование церкви, а всего с 1990 года в Смольный таким образом передал 304 объекта недвижимости.

Смольный собор. Фото: ipetersburg.ru

Историк Лев Лурье в своем блоге на сайте «Делового Петербурга» объяснил, что если Смольный передаст самый посещаемый после Эрмитажа музей в Исаакиевском соборе РПЦ, то это может «открыть ящик Пандоры», и тогда церковь начнет претендовать даже на экспонаты в Русском музее и Эрмитаже.

По мнению Лурье, передача Исаакия РПЦ может решить «судьбу двух оставшихся петербургских храмов-музеев: Петропавловского и Морского собора в Кронштадте». При этом «реституция церковного имущества на этом только начнется». «Церковь вправе претендовать на принадлежавшие ей до революции дома причта, монастырские подворья, богодельни. Русский музей и Музей истории религии должны будут передать лавре коллекцию икон, Эрмитаж - серебряную раку с гробницы Александра Невского», - пишет Лурье.

Между тем, за последний месяц стало известно и о других зданиях в Петербурге, которые в ближайшее время перейдут к РПЦ. Например, Смольный планирует передать церкви комплекс построек на Каменном острове. В собственность РПЦ уже передали особняк, расположенный по адресу: 1-я Березовая аллея, 16-18, литера А. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте комитета имущественных отношений. По данным «Новой газеты», к передаче также готовят расположенные рядом с особняком хозяйственный блок и административное здание.

Одно из зданий Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге передадут РПЦ до 1 сентября 2017 года. «Здание передается РПЦ. Конечно, это не такой острый вопрос как с Исаакием, потому что это здание раньше принадлежало церкви. Но там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди РНБ. Если строители сроки не срывают, то к 1 сентября мы должны здание передать», - цитирует «Интерфакс» генерального директора РНБ Александра Вислого.

Сампсониевский собор. Фото: vilgun.livejournal.com

Крымские «страсти» по передачи музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Сегодня, 23 января, стало известно, что Крымская и Симферопольская епархия попросили передать ей 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам благочинного Севастопольского округа Сергия Халюты, сейчас епархия готовит документы по закону о передаче церковной собственности.

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. Мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника Херсонес Таврический. Это строительство современного музейного комплекса», - заявил Халюта в эфире канала НТС.

Обращение епархии, по словам Халюты, «поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника».

При этом директор Херсонесского музея Светлана Мельникова отметила, что передача «Херсонеса Таврического» церкви угрожает развитию музея-заповедника. Церковь, сообщила она, обратилась в Росимущество с просьбой передать ей объекты музея-заповедника в 2016 году. Запрос был отклонен из-за того, что она предоставила неполный набор документов. Мельникова не исключила, что церковь подаст новый запрос.

В том случае, если запрос епархии будет удовлетворен, музею по закону должны быть предоставлены помещения для размещения в Севастополе. «Но сам музей-заповедник вошел в список особо ценных объектов культуры именно как археологический комплекс и разрывать его территориально - это неправильно», - подчеркнула она.

Церковь, признала Мельникова, может претендовать на объекты Херсонеса, так как раньше все они входили в состав бывшего монастыря святого Владимира. «Херсонес Таврический» признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический». Фото: travel.rambler.ru

Церковь забирает и свое, и совершенно не свое

Как говорится на сайте «провэд.рф», часто церковь претендует в том числе на здания, бывшие до того музеями, и активней всего этот процесс идет в Москве. Из последних случаев: Храм Воскресения Христова в Кадашах и Покровский собор Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке, переданные РПЦ в 2006 год. До того оба здания принадлежали реставрационному центру имени Грабаря.

Кроме того, в 2010 году в пользование церкви был передан Новодевичий монастырь и Крутицкое подворье - того оба здания принадлежали государственному историческому музею. В 2011 году был передан Храм апостола Иоанна Богослова под Вязом, в котором ранее размещался Музей истории Москвы.

В этот же список можно добавить Церковь Климента папы Римского, которая была передана РПЦ в 2008 году, до этого - фондохранилище РГБ. В Петербурге в последние годы был передан, например, Храм Преображения Господня на Аптекарском острове, до 2006 года здание принадлежало ЛЭТИ.

Подобных примеров много, но есть и совсем абсурдные - например, благодаря РПЦ село Борок Костромской области лишилось единственной школы. РПЦ отсудила здание, некогда принадлежавшее монастырю и являющееся памятником архитектуры. Местная администрация в течение пяти лет обещала построить для детей новую школу, но этого так и не произошло.

Если в ближайшее время проблема не решится, то школьникам придется ездить на автобусе в соседний населенный пункт. У властей есть еще один вариант решения проблемы - переместить детский сад в здание администрации, школу в здание детского сада, а для сотрудников администрации найти новое помещение, но для этого нужны деньги, которых не хватает.

Единственная школа села Борок под Костромой. Фото: cont.ws

«Забота» РПЦ о полученных зданиях-памятниках

В связи с участившимися «просьбами» Русской православной церкви вернуть ей храмы и музеи, издание «Медуза» опубликовала небольшой рассказ архитектора и реставратора Александра Попова о том, что происходит с памятниками культуры после того, как они переходят в ведение РПЦ.

«Любая современная постройка отличается от памятника тем, что памятник хранит в себе определенную информацию. Русская православная церковь, как правило, за наши же деньги уничтожает такие памятники. Представьте, что у вас есть картина Рафаэля или Андрея Рублева. Вы отдали ее на реставрацию, а вам после этого выдают какую-то мазню. Примерное то же самое происходит со всем, что берет под свое управление РПЦ: когда им передают памятники, они с ними совершают какую-то еврореставрацию», - сообщил Попов.

Признанной архитектор приводит в пример здания в Архангельской области, где деревянные памятники обшивают сайдингом, «Это все равно, что их уничтожить», - говорит реставратор. «В Вологодской области, в соборе Спаса Преображения они провели реставрационные работы - поставили пластмассовые подоконники, пластиковые окна. Таких примеров огромное количество. Музейщики пытаются сохранить наше культурное наследие, а у РПЦ свои задачи», - отметил Александр Попов.

С тем, что церковь не зарекомендовала себя ответственным собственником, согласен и заведующий сектором русской философии Института РАН Анатолий Черняев. «Мы можем вспомнить ситуацию с Боголюбской иконой во Владимире. После передачи в РПЦ она была утрачена, так как, несмотря на все обещания, климатический и температурный режим хранения не соблюдался. Ответственности за это никто не понес, так как церковь, фактически, находится вне правового поля в современной России», - цитирует «провэд.рф» Анатолия Черняева. Он не исключает, что и Исаакиевскому собору, в том числе, может быть нанесен ущерб после передачи РПЦ.

РПЦ также «заманивает» бесплатным входом в Исаакий. По мнению Черняева, здесь может возникнуть ситуация как в Успенском соборе во Владимире, также переданного церкви. «Там во время богослужения с посетителей не берут деньги, но во все остальное время посещение остается платным. Судьба собранных денег не ясна, серая бухгалтерия является нормой для церкви. Напомню, формально все свечки в церкви и все обряды являются бесплатными, но на практике это не так», - резюмировал Черняев.