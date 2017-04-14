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Помидоры без косточек и Васильевский остров

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Помидоры
© Фото: realybiz.ru

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И снег, конечно!

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Пятница! Начнем с новостей про Дмитрия Медведева. Нет, мы не собираемся очередной раз пересказывать вам антикоррупционное расследование Алексея Навального, просто за последние пару дней сразу несколько фигурнатов (исключая, впрочем, самого Медведева), пригрозили подать в суд на Навального. Например, Алишер Усманов уже подал иск в Люблинский суд Москвы (в расследовании он фигурирует как даритель дачи премьеру), а глава фонда «Дар» Илья Елисеев, многократно упоминавшийся в фильме ФБК, пригрозил оппозиционеру судом. Даже собственник так называемых «виноградников Медведева» в Тоскане намерен судиться с оппозиционером. Запасаемся попкорном.

Еще немного о внутренней политике. Журналисты «Новой газеты», разворошив очередную социальную тему, кажется, переусердствовали. Не так давно издание сообщило о преследованиях гомосексуалов в Чечне, вслед за ним еще ряд изданий косвенно подтвердили информацию, пообщавшись с «беженцами», переехавшими в Москву из своего региона. Если верить этим публикациям, в республике творятся ужасы. Между тем в Грозном считают, что журналисты все выдумывают и «позорят чеченских мужчин». В общем, после того, как сайт «Новой» сообщил об угрозах в адрес журналистов, он тут же «упал».

Тем временем японские ученые отредактировали геном томатов так, что теперь помидоры не обязательно опылять. Новый сорт помидоров не содержит семян, следовательно, ему не нужно опыление, а размножаются кусты отростками. Из таких плодов удобнее делать пасту и прочие заготовки. Но как же заветное чувство застрявших в зубах помидорных косточек, спросите вы? Дело в том, что на Земле катастрофически сокращается популяция пчел, и попытка вывести неопыляемые сорта связана и с этой проблемой тоже.

В мире продолжает расти международная напряженность. США сбросили в Афганистане «мать всех бомб» - самую мощную неядерную бомбу. Метили, якобы, по группировке ИГ (организация запрещена в России). Кроме того, в Сирии якобы разбомбили склад с химическим оружием, но официальный Дамаск эту информацию не подтверждает. Северная Корея грозится испытать ядерную бомбу. Мы искренне надеемся, что градус напряжения спадет, потому что такое бряцанье оружием ни к чему хорошему не приведет.

Тем временем в Петербурге накануне выпал снег, будто подарив нам еще кусочек снежного ноября. Власти срочно мобилизовали 600 снегоуборочных машин. В Петергофе уже тестируют фонтаны перед открытием, а там тоже все снегом завалило… Представители ГМЗ сфотографировали это чудное зрелище, получилось красиво.

Новости в основном для тех, кто живет на Васильевском острове. Во-первых, 14 апреля начинает в полную силу работать навигация – мосты, романтика теплого сезона. Во-вторых, на этих выходных до конца месяца закроют на ремонт Большой проспект. Будьте внимательны при перемещениях по острову и хороших вам выходных!

 

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