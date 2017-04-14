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Глава фонда «Дар» Елисеев намерен подать в суд на Навального

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© Фото: golos-ameriki.ru

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Из-за фильма «Он вам не Димон».

Руководитель фонда «Дар» Илья Елисеев намерен обратиться в суд с исками о защите деловой репутации к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального и ряду СМИ. Об этом он заявил в интервью газете Коммерсантъ.

По его словам, и авторы, и те, кто распространяет недостоверную информацию о том, как его фонд «работает» в интересах государственных и политических деятелей, будут отвечать по закону.

«Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», — заявил Елисеев.

В фильме ФБК «Он вам не Димон» говорится, что сокурсник Медведева Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей. 

Ранее иски против Навального и ФБК подал бизнесмен Алишер Усманов.  Как сообщается на сайте суда, иск был зарегистрирован 12 апреля 2017 года. Суть претензий Усманова и другие детали иска не раскрываются, срок рассмотрения иска пока не назначен. 

Накануне, 12 апреля, миллиардер Усманов рассказал в интервью «Ведомостям» об усадьбе из расследования «Он вам не Димон» ФБК. Навальный утверждает, что это взятка, Усманов пригрозил оппозиционеру судом.

По словам миллиардера, он передал фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева особняк на Рублевке в рамках обмена - взамен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком.

Усманов добавил, что участок в Знаменском он купил для своей сестры, однако она не стала там жить. Идея обмена землей с фондом Елисеева у него возникла, когда тот рассказал ему о планах построить рядом с участком Усманова «пять больших особняков».

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

В десятках городов России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованная ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.

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