Усманов подал в суд на Навального и ФБК

Иск от предпринимателя Алишера Усманова против оппозиционера Алексея Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) поступил в Люблинский районный суд Москвы.

Как сообщается на сайте суда, иск был зарегистрирован 12 апреля 2017 года. Суть претензий Усманова и другие детали иска не раскрываются, срок рассмотрения иска пока не назначен.



Накануне, 12 апреля, миллиардер Усманов рассказал в интервью «Ведомостям» об усадьбе из расследования «Он вам не Димон» ФБК. Навальный утверждает, что это взятка, Усманов пригрозил оппозиционеру судом.

По словам миллиардера, он передал фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева особняк на Рублевке в рамках обмена - взамен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком.

Усманов добавил, что участок в Знаменском он купил для своей сестры, однако она не стала там жить. Идея обмена землей с фондом Елисеева у него возникла, когда тот рассказал ему о планах построить рядом с участком Усманова «пять больших особняков».

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

В десятках городов России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованная ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.